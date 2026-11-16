El papa León XIV cerró su histórica gira latinoamericana con un baño de multitudes y un mensaje contundente

Prueba superada. Y más que exitosamente. El papa León XIV cerró este lunes su gira latinoamericana -el viaje más largo y extenuante de su pontificado, a un mes de una operación de cáncer de pulmón- con un broche de oro: una misa ante un millón y medio de fieles, la misma cifra que había convocado Francisco en 2018. En una despedida cargada de emoción, el Pontífice reafirmó su vínculo con “un pueblo que es también mi pueblo” y volvió a llamar a seguir a Cristo y a cuidar de los más necesitados.

“¡Los únicos que no pueden esperar son los pobres!”, clamó, tocando una de las grandes llagas del continente, en el sermón que pronunció ante cientos de miles de fieles que lo aclamaron en la explanada de la base aérea de Las Palmas, el mismo lugar en el que, en 2018, también Francisco se despidió de Perú.

Gritos de júbilo estallaron en la explanada cuando la recorrió en papamóvil al ritmo de la canción de la visita, poco después de las diez de la mañana. El termómetro marcaba entonces 28 grados, en una jornada con el típico cielo gris limeño y calor sofocante debido al 70% de humedad. En la recorrida, en un momento un rosario arrojado por la multitud golpeó al Papa en la cara sin que pasara nada grave, tanto es así que siguió como si nada, consignó el diario La Nación.

El Papa -que en estos 11 días demostró una fortaleza física y espiritual impresionante al cumplir sin dificultad una agenda agotadora que comenzó en Uruguay y en Argentina-, destacó, una vez más, la figura de san Toribio de Mogrovejo, misionero-intelectual español del siglo XVI del que es devoto, que defendió a los indígenas, aprendió su lengua, tradujo el catecismo en sus idiomas y fue arzobispo de Lima cuando el Perú era un virreinato.

“Atravesó el país a pie, cientos y cientos de kilómetros, consciente de que seguía a Jesús mismo cuando iba al encuentro de los pueblos indígenas”, evocó. En una celebración marcada por partes de la bellísima misa criolla de Ariel Ramírez, el Papa destacó que santo Toribio tenía la firme convicción que la dulzura era el único modo de anunciar la “verdadera religión”, como había enseñado Bartolomé de Las Casas.

“Confirmaba y predicaba incansablemente. No aceptaba siquiera el más pequeño regalo de parte de nadie. Aquellas visitas le causaron oposiciones y calumnias, incluso de parte de las autoridades; sin embargo, le permitieron ser y mostrarse como misionero, evangelizador, padre y pastor, sin ninguna otra preocupación que la de comunicar la vida divina ofrecida por el Buen Pastor”, precisó. Y subrayó que Santo Toribio “se ocupó especialmente de los últimos (…). Repartía casi todo lo que le correspondía entre los pobres y lo donaba a fin de fundar hospitales para los indígenas”, recordó. La multitud lo escuchaba en silencio, abanicándose por el calor.

El Papa reiteró conceptos parecidos a los que expresó en una visita que hizo más temprano a un asilo que atienden monjas de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en El Callao, distrito pegado a esta capital. León, también allí aclamado, definió este hogar un “oasis de dignidad”. Entonces, después de disfrutar de unos bailes tradicionales y de escuchar unos testimonios, habló del drama de la pobreza en Perú, que afecta a un tercio de la población, señaló el diario La Nación.

“Lamentablemente, sabemos que hay situaciones en las que no se ofrece cuidado o asistencia a los cuerpos, ni se piensa en las almas; no se atiende a las personas, sino que se les abandona; no se protege al más débil e indefenso, sino que se abusa de él; no se ama la vida, sino que se le intenta destruir”, lamentó.

“No podemos permanecer indiferentes al saber que los cuerpos y las almas de numerosos hermanos y hermanas nuestros están descuidados y que, muchas veces, son manipulados. Esos lugares son desiertos de humanidad, en los que los más frágiles siguen diciendo, como Jesús en la cruz: «Tengo sed»”, añadió. Y siguió: “Tenemos que reconocer con dolor que son muchos los pobres y desamparados en este país que hoy nos siguen diciendo ‘tengo sed’, necesito beber de las fuentes del amor y de la vida, necesito cuidado y protección’”, advirtió. “¿Qué hacemos nosotros para calmar esa sed?”, preguntó.

Como hizo en todas las etapas de este viaje memorable, de regreso a un continente que conoce bien y que lo forjó como misionero, el “Papa chiclayano”, volvió entonces a poner el dedo en la llaga, pero de modo apacible, sereno, publicó el diario La Nación.

En la misa, a la que la gente llegó muy temprano por la mañana, el Papa volvió a dejar en claro su vínculo fuertísimo con el Perú. “Queridos hermanos: al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, ¡el pueblo peruano también es mi pueblo!”, dijo, desatando un deliro entre las miles de personas que desde la noche anterior se movilizaron para idolatrar al “Papa peruano”.

“En donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano. Así, con el corazón sanado y elevado por la gracia en el vínculo con la Trinidad, nosotros podremos abrirnos a cada hermano y hermana, curándolos, amándolos y sirviéndolos con la bondad del Señor”, reiteró.

“Mi viaje termina, pero ¡el tiempo de la misión continúa! Recordemos que al final de cada Misa somos enviados a evangelizar. Por eso, ¡vayan y anuncien al Dios verdadero! ¡Den testimonio de lo que han visto y oído! ¡Que nadie se quede sin conocer esta Buena Noticia!”, arengó, provocando una enésima ovación, reflejó el diario La Nación.

El Papa cerró, así, un viaje que superó todas las expectativas y que fue una suerte de “in crescendo” de “papamanía”. En el laico y secular Uruguay, donde sólo hay un 38% de católicos, logró movilizar también a muchos ateos en busca de un mensaje trascendente. En la Argentina, donde hubo un estallido de pasión y convocó a números nunca antes vistos en su pontificado, el sucesor de Francisco conquistó a todos. Y pareció reconciliar a los compatriotas de su predecesor con un Papa que en sus doce años de pontificado nunca regresó a su patria. Y en Perú -con el regreso a casa- fue la apoteosis.

Más allá de demostrar destacable determinación y haber superado una operación que conmovió al mundo -en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un tumor maligno- y de tener un estado físico asombroso, la maratón de León por un continente que evidentemente lleva en su corazón también sirvió para conocer mejor ese misionero agustino nacido en Chicago hace 71 años.

“Esta gira nos ha permitido conocer las raíces en las que se entronca el pensamiento del papa León: es como si hubiera querido mostrar a la gente de dónde nace su pensamiento. Por eso, por ejemplo, me impresionó que hablara sobre inteligencia artificial ante los jóvenes de Chiclayo. Es un modo, creo, de decir que todo su pensamiento nace de lo que ha visto y de lo que ha vivido en sus casi nueve años como obispo de Chiclayo”, comentó a el diario La Nación Javier Brocal, vaticanista del diario español ABC y autor de diversos libros. “Lo mismo, el hecho de que la primera misa en Perú fuera en un lugar de extrema periferia, en un desierto cerca de un barrio pobre, en las Pampas de Pimentel, en las afueras de Chiclayo, era mostrar el sitio de donde nace su pensamiento”, añadió.

Brocal -que cubrió viajes en los pontificados de san Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco- subrayó el “modo desideologizado de mostrar la doctrina social de la Iglesia, al mismo tiempo despolarizando, sin enfrentar a quienes no tienen esa sensibilidad con quienes la tienen y al mismo tiempo ayudando a atraer a personas hacia esas posiciones” de León. “Creo que siempre la mención a la dignidad humana es desideologizada y puede ser útil a los que veían las posiciones del papa Francisco como muy políticas al asumir estas mismas instancias”, apuntó.

En este contexto, definió “muy inteligente” la etapa argentina porque mostró “que es posible manifestar, decir cosas duras y estar en contra de ciertas posiciones políticas, sin que haya ruptura”. “Me parece que fue la máxima expresión de su estrategia despolarizadora”, apuntó, al subrayar que en la tierra de su predecesor “defendió los mismos elementos que defendía el Papa Francisco, sin que lo hayan encasillado dentro de la grieta”.

Por todo lo anterior, fue una prueba superada. Y más que exitosamente.