El encuentro se realizará el jueves 26 de noviembre en Sala Mayo y reunirá a empresas de distintos sectores para fortalecer vínculos y promover alianzas estratégicas.

El Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y la Municipalidad de Paraná, impulsan la Ronda de Negocios 2026 Multisectorial, una iniciativa destinada a fomentar la vinculación entre empresas y fortalecer el entramado empresarial local y regional.

La jornada tendrá lugar el jueves 26 de noviembre de 2026, a partir de las 9:00, en Sala Mayo, ubicada sobre Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Paraná.

El encuentro propiciará un espacio de intercambio entre empresas de distintos rubros, donde podrán presentar sus productos y servicios, ampliar sus redes de contactos e identificar potenciales clientes y proveedores.

La propuesta busca acompañar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), promoviendo el intercambio entre los sectores productivos y comerciales y contribuyendo al crecimiento de la actividad económica de Paraná y la región.

Las inscripciones se realizarán a través del Portal de Rondas de Negocios de CAME: rondas.came.ar. Para participar, las empresas deberán registrarse en la plataforma, completar el perfil comercial de su empresa y seleccionar la ronda correspondiente cuando la inscripción se encuentre habilitada. Una vez finalizado el registro, recibirán un correo electrónico de confirmación.

Desde el CeCIP destacaron la importancia de impulsar este tipo de iniciativas para consolidar vínculos entre los actores del sector empresarial y favorecer el desarrollo local.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse con CAME a través del correo electrónico rondas@came.org.ar.

Organizan: Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), CAME, FEDER y Municipalidad de Paraná.