Paraná será sede del Primer Foro Abierto de Política Exterior de Entre Ríos

El Primer Foro Abierto de Política Exterior de Entre Ríos se llevará a cabo en la Sala Mayo de Paraná.

La Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior (Redappe) realizará el 25 de noviembre, en la Sala Mayo de Paraná, el Primer Foro Abierto de Política Exterior de Entre Ríos. El encuentro propone debatir el papel de la provincia en el escenario internacional y promover una política exterior federal, con participación de la comunidad. La actividad será gratuita, con inscripción previa obligatoria.

Bajo el lema "Construir las Relaciones Internacionales desde nuestra provincia", la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior (Redappe) organizará el Primer Foro Abierto de Política Exterior de Entre Ríos, que se desarrollará el miércoles 25 de noviembre, de 16 a 20, en la Sala Mayo de Paraná, en el marco del VIII Foro de la organización.

La iniciativa busca abrir el debate sobre la inserción internacional de Entre Ríos y generar un espacio de participación para estudiantes, profesionales, jóvenes, jubilados y todas las personas interesadas en las relaciones internacionales.

Desde la organización señalaron que la propuesta parte de la convicción de que "las Relaciones Internacionales también se construyen desde las provincias", por lo que el encuentro pretende promover una mirada propia sobre los desafíos internacionales y el papel que puede desempeñar Entre Ríos.

En ese sentido, Redappe destacó que trabaja por "federalizar, territorializar y democratizar las relaciones internacionales", con el propósito de fortalecer "la inserción estratégica y soberana de la provincia" y promover "una política exterior federal".

El foro fue concebido como un espacio de intercambio, articulación y construcción colectiva, orientado a incorporar las perspectivas y necesidades de la comunidad entrerriana en la agenda internacional.

Durante la jornada se realizarán anuncios y actividades de intercambio entre participantes. Además, quienes se inscriban podrán participar de la muestra "Entre Ríos en el mundo", una propuesta que acompañará el desarrollo del encuentro.

Participación abierta y gratuitaLa convocatoria está dirigida a toda la comunidad, sin restricciones de edad, profesión o pertenencia institucional. La participación será gratuita, aunque será obligatorio completar previamente el formulario de inscripción.

Las personas interesadas podrán registrarse a través del siguiente enlace

También podrán acceder al formulario y consultar las novedades mediante la cuenta de Instagram

Redappe es un centro argentino de pensamiento especializado en política exterior y relaciones internacionales, con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que trabaja sobre estas temáticas desde una perspectiva vinculada al desarrollo nacional.

Fuente: AIM.