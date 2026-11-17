"Tengo la impresión de que la manifestación más fuerte del escenario Niño ya se dio, fue la que se dio en la segunda semana de octubre que motivó esta crecida voluminosa. Pero en definitiva todo eso ya pasó y toda nueva lluvia que se dé en esa región lo que va a hacer es agregar masa de agua que sencillamente va a retrasar el descenso lento y estaríamos más tiempo todavía con aguas muy altas frente a Paraná”, explicó Borus.

El ingeniero del Instituto Nacional del Agua (INA), Juan Borús, se refirió a la situación de los ríos y los eventos de lluvia que se observan en la provincia, que ya vive las consecuencias por el fenómeno de El Niño.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Borús sostuvo que “en los últimos 10 días aproximadamente se terminó de llenar el valle fluvial que está aguas arribas de Paraná-Santa Fe, todo el valle que va de Corrientes hasta Santa Fe, y toda la región está afectada. En este momento estamos asistiendo a la culminación de este evento que tiene relación con el escenario Niño, lo que significa que estamos alcanzando la máxima altura esperada para Paraná, oscilante en 5,80 metros. Entre hoy y posiblemente el fin de semana que viene estará todos estos días oscilando en estos valores, con un lentísimo comienzo de descenso posterior, pero un descenso que no significa volver a niveles normales, sino que se va a mantener por encima de lo normal durante muchísimo tiempo”.

“Hoy el río está en 5,82, lo que es más o menos 2,50 o 2,30 metros por encima de lo que sería un valor absolutamente normal, y esos más de 2 metros le va a costar muchísimo bajar y prácticamente va a estar por encima de ese valor en lo que falta del año y en gran parte del verano también, así que tenemos una perspectiva de tener niveles altos realmente significativos durante mucho tiempo, refirió.

Ante esto, señaló que “unos meses atrás, la visión que se tenía sobre el efecto que podía llegar a tener este escenario Niño en nuestra región era bastante más apocalíptico, bastante más complicado y finalmente se está manifestando este Niño de una manera muy distinta de lo que se pensaba en un principio, por suerte, pero de cualquier manera estamos por un lado con una situación del valle fluvial tomado, totalmente inundado, con una descarga hacia el Paraná inferior y luego hacia el estuario muy lenta, muy gradual, con mucha humedad disponible, sobre todo atmosférica, que se puede activar en cualquier momento. Y, por otro lado, gran parte del Litoral está con una condición hídrica de suelos que están saturados, cerca de la saturación o fácilmente saturables. Por lo tanto, si la perspectiva de la tendencia climática para el Litoral es de lluvias por encima de lo normal para lo que falta del año y quizá todo enero, entonces es probable que se den futuras lluvias que compliquen un poco la situación”.

De todos modos, consideró que “en lo que hace a la lectura de escala, al nivel del río Paraná frente a Paraná, estamos asistiendo al momento de máxima, al momento de pico, y se mantendría oscilante. Prácticamente es un momento de culminación, de varios días oscilantes alrededor del valor máximo, y así va a continuar hasta más o menos el fin de semana que viene y después va a comenzar un lentísimo descenso”.

Sobre la lluvia de la noche del lunes, definió que “son las lluvias motivadas por la activación de esa humedad atmosférica que tenemos en toda la región, en todo el Litoral con la Mesopotamia y gran parte del norte de la provincia de Buenos Aires también, y eso significa que en cualquier momento se puede producir un evento significativo. En este caso no lo es, 22 milímetros en un área como Paraná no es un número muy significativo, pero está claro que en cualquier momento se puede producir un evento significativo en alguna área urbana, ribereña o no ribereña, y producir una emergencia local de muy corto plazo”.

Respecto del comportamiento del Paraná, reiteró que “básicamente hay que estar atento a las lluvias que todavía se pronostican. La tendencia climática regional mantiene la idea de un mes atrás, de lluvias sobre la región formadora del río Paraná, la región más sensible es la central de la Cuenca del Plata que es provincia de Misiones y alrededores básicamente, y a pesar de que los suelos continúan estando cerca de saturación o saturados en esa región, tengo la impresión de que la manifestación más fuerte del escenario Niño ya se dio, fue la que se dio en la segunda semana de octubre que motivó esta crecida voluminosa. Pero en definitiva todo eso ya pasó, ya inundó el valle fluvial y toda nueva lluvia que se dé en esa región lo que va a hacer es agregar masa de agua que sencillamente va a retrasar el descenso lento, lo haría más lento, y estaríamos más tiempo todavía con aguas muy altas frente a Paraná. Esa es la expectativa”.

La situación del río Uruguay

Respecto de la situación del río Uruguay, Borús afirmó que “en este momento está teniendo lluvias sobre el río Grande do Sul, sobre la cuenca media; en las últimas dos semanas había disminuido mucho la actividad, especialmente la de la alta cuenca que había estado produciendo pulsos de crecida significativos, Paso de los Libres había vuelto a superar el nivel de alerta, ahora bajó y estaba con tendencia descendente. Vamos a ver si esta lluvia que se está dando en este exacto momento, si son persistentes, si se mantienen o si eventualmente, como suele ocurrir en los últimos días, se disipan o se corren para el norte. Lo más probable es que se corran para el norte, se instalen sobre Misiones y Corrientes y no persistan sobre la cuenca media del Uruguay”.

“De cualquier manera, con la humedad que tiene disponible el río Uruguay, toda la cuenca del Uruguay, humedad que se empezó a activar con la primera señal del Niño este año en la segunda semana de julio y empezó a producir crecidas en el Uruguay y continúa esta situación. De todos modos, el río Uruguay está teniendo una situación más tranquila de lo que se esperaba realmente que pasara. Esta lluvia del martes por la mañana puede ser que provoquen una levantada de nuevo y que Paso de los Libres, que es la sección del río Uruguay más susceptible de ser desbordada, más complicada, vuelva a tener una situación de corto plazo compleja, pero está siendo una situación más bien acotada en aguas medias altas o aguas medias inclusive”, describió.

Finalmente, planteó que “comparado con otros escenarios extremos que hemos vivido en el pasado estamos muchísimo mejor preparados a nivel nacional, provincial y municipal. Muchos municipios tienen sus protocolos de acción y sus juntas de Defensa Civil. Estoy muy en contacto con la gente de la Junta de Defensa Civil de Victoria y también con la Junta de Defensa Civil de Paranacito, especialmente en Islas del Ibivuy que debe ser el Departamento de Entre Ríos más complicado, más vulnerable y más susceptible de estar inundado por eso estamos en contacto semanal permanentemente”.