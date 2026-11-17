Cele Fierro, diputada electa del MST en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), estará en Paraná el sábado 21 de noviembre para participar de un encuentro político y cultural. La propuesta, bajo la consigna “De la bronca a la organización”, apunta a discutir la construcción de una alternativa política en medio del malestar social.

En la previa, la dirigente nacional del MST apuntó contra el gobierno de Javier Milei, pero también contra el peronismo y la central obrera. “Esta fuerza tremenda que aparece en las movilizaciones populares no va a terminar por sí sola con la motosierra, porque Milei tiene cómplices y colaboracionistas: el PJ y la CGT”, sostuvo.

Así lo expresó en un comunicado difundido por su espacio político para anunciar la visita a la capital entrerriana.

“Es ahora y es urgente”

Fierro planteó que el escenario internacional y nacional abre una oportunidad para la izquierda. “El mundo está cambiando, la ultraderecha recibe nuevos golpes y en nuestro país el gobierno de Milei es parte de esa crisis, con una economía que no repunta y la constante pérdida de apoyo político”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que esa debilidad no frena el rumbo oficial: “Esta falta de estabilidad no les impide seguir avanzando sobre nuestros derechos, con más ajuste y represión. Por eso es indispensable organizarnos para derrotar todo su plan y a sus cómplices. Tenemos la necesidad de discutir cómo hacerlo sin esperar a 2027, porque es ahora y es urgente”.

“Transformar la bronca en organización”

La dirigente convocó a debatir “las oportunidades que se abren en Argentina ante un Milei golpeado y los desafíos que tenemos por delante para construir una izquierda que enfrente a los poderosos y que se prepare para disputar el poder y transformar la realidad que vivimos”.

“Es imprescindible transformar la bronca en organización. Está demostrado que cada vez que salimos en unidad a las calles los hacemos tambalear”, sostuvo.

Para Fierro, la movilización no alcanza por sí sola. “No podemos separar la lucha callejera de la construcción de una alternativa política que sea capaz de superar a Milei sin volver al pasado. Esta tarea es la que tiene planteada la izquierda, y para eso estamos volcando nuestros máximos esfuerzos”, explicó.

“Pensar un gobierno de las y los trabajadores y la izquierda no solo es posible, sino que es la única salida que tenemos las y los de abajo”, concluyó.