La imagen positiva del papa León XIV alcanzó el 88,2% entre los argentinos, con un aumento de 19,7 puntos porcentuales en los últimos dos meses, según una encuesta realizada por la consultora ZubanCórdoba & Asoc. después de la visita del Papa al país.

El relevamiento, efectuado entre el 11 y el 13 de noviembre sobre 1.200 casos, mostró que la valoración favorable pasó de 68,5% en septiembre a 88,2% en noviembre. En el último estudio, la imagen negativa fue de 3,8%, el 2,8% respondió que no lo conoce y el 5,2% dijo no saber. En septiembre, esas categorías se ubicaban en 7,2%, 9,7% y 14,6%, respectivamente.

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La encuesta también midió el grado de acuerdo con distintas frases vinculadas a los temas que el Papa planteó durante su visita. La de mayor adhesión, con un 97,2% de acuerdo, fue la referida a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. En ese caso, el 2,7% manifestó desacuerdo y el 0,1% no supo responder, publicó Perfil.

Con un 95,1% de acuerdo, le siguió la afirmación “la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar”. El 2,7% se mostró en desacuerdo y el 2,2% respondió que no sabe.

Sobre la frase “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, el 91,1% expresó su acuerdo, el 5,9% su desacuerdo y el 3,0% no sabe.

Otra de las afirmaciones consultadas fue si "La Justicia social es un derecho fundamental", obtuvo un 76,8% de acuerdo, un 16,9% de desacuerdo y un 6,3% de respuestas “no sabe”.

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La frase con menor nivel de acuerdo fue la referida al derecho a la propiedad privada y a su “hipoteca social”, que agrega que la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad. Allí, el 69,8% estuvo de acuerdo, el 21,3% en desacuerdo y el 8,9% no sabe.

Ficha técnica: la encuesta fue realizada por ZubanCórdoba & Asoc. Se trató de un estudio 100% online, con cuestionario estructurado y muestreo proporcional, sobre 1.200 casos. El trabajo de campo se realizó del 11 al 13 de noviembre de 2026. El error de muestreo es de +/- 2,53%, con un nivel de confianza del 95%.