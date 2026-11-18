Tres periodistas de fuste cerrarán el Ciclo de charlas periodísticas 2026. Claudio Savoia de Clarín y Claudio Jaquelin de La Nación y Ahora Play, encabezarán el coloquio bajo la temática “Fuentes, poder y política”. Moderará Fernando Ruiz, columnista de Perfil y ex presidente del Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

La cita es para este sábado 21 de noviembre, a las 20, en el octavo piso del Hotel Joward Johnson Mayorazgo, con entrada libre y gratuita.

El Ciclo de Charlas Periodísticas de ANÁLISIS continúa consolidándose como un espacio de reflexión, formación e intercambio con algunas de las figuras más relevantes del periodismo argentino. Durante este 2026, el ciclo contó con la presencia de Germán de los Santos, especialista en narcotráfico y autor de Niños Sicarios, de Miguel Wiñazki y Carlos Ares, quienes debatieron sobre el periodismo y la necesidad de volver a las fuentes; de Mariel Fitz Patrick y Hernán Cappiello que expusieron sobre justicia, poder y política; y de Reynaldo Syetecase que habló sobre periodismo, entre otras figuras.

El evento tiene el apoyo de ANÁLISIS, Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo, Neo Paraná, Canal 9 Litoral y Radio Plaza 94.7.





Sobre los tres periodistas

Según destaca en su propio sitio web, el trabajo de Claudio Savoia se concentra en la intersección entre política, Justicia, corrupción e inteligencia. Es Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, comenzó en Ámbito Financiero. En 1997 se incorporó a Clarín, donde integró durante una década el Equipo de Investigación y desarrolló una extensa carrera en Política y Judiciales. En televisión aporta análisis en TN. Su mirada combina investigación documental, conocimiento de los tribunales y una lectura rigurosa de la actualidad política.

Claudio Jacquelin es periodista desde hace 42 años. Según se destaca en el sitio de Fopea, la mayor parte de su carrera profesional la hizo en el periodismo gráfico, en La Nación, aunque también hace radio y televisión. Empezó en La Nación como colaborador de la sección Deportes hasta llegar a prosecretario general de redacción. Después de haberse desempeñado en diversos cargos y secciones, ejerce como columnista de política, que es la temática que siempre lo atrapó, aunque también se mueve con comodidad en temas de sociedad, internacionales, tecnología y economía. Además es socio fundador de Fopea y actualmente se desempeña como vicepresidente.

Fernando Ruiz es doctor en Comunicación de la Universidad de Navarra (España). Es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina (UCA); experto en la relación entre periodismo y democracia en América Latina; ex presidente y miembro fundador del Foro de Periodismo Argentino (Fopea); profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, a cargo de las materias Historia y Cultura de la Comunicación, Introducción al Periodismo, y Periodismo y Democracia. En la Escuela de Posgrados en Comunicación, participa en las materias relacionadas con el periodismo y la historia de la comunicación. Según se destaca en su perfil de la Universidad Austral, elaboró desde el 2004 al 2010 un mapa semestral sobre la relación entre periodismo y democracia a nivel local en América Latina. Es autor de Cazadores de noticias. Doscientos años en la vida cotidiana de los periodistas (Ariel, 2018); Guerras Mediáticas. Las grandes batallas periodísticas desde la Revolución de Mayo hasta la actualidad (Sudamericana, 2014); Las palabras son acciones. Historia política y profesional del diario La Opinión de Jacobo Timerman, 1971-1977 (Perfil, 2001); Otra grieta en la pared: informe y testimonios de la nueva prensa cubana (La Crujía, 2003); El señor de los mercados: historia de Ámbito Financiero, 1976-2001 (El Ateneo, 2005); Coordinador de Prensa y Congreso: trama de relaciones y representación social (La Crujia, 2001).

Como periodista ha recorrido la casi totalidad de los países de la región. Fue Vicedecano y Secretario Académico de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Es miembro de la Academia Nacional de Periodismo.