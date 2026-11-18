El periodista de TN y Clarín especializado en temas religiosos, Sergio Rubín, hizo un balance de la gira latinoamericana del Papa León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, que acompañó junto a otros 82 periodistas de todo el mundo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rubín comentó que “el Papa en la audiencia general de este miércoles habló del paso por Uruguay Argentina y Perú y le dedicó un párrafo a cada país” y en cuanto a su balance personal de la gira, admitió: “Me llamó mucho la atención la cantidad de gente en Argentina, debo aceptar que tenía algunas dudas”.

Recordó que “en el 87 durante la visita de Juan Pablo II al país, que estuvo en ocho provincias, había una multitud” y comparó: “En este caso yo tenía muchas dudas de que fuese tan convocante la presencia del Papa y sin embargo me sorprendió”. “Eso me lo habían dicho los sociólogos de las religiones con los cuales yo hablé antes del viaje en Argentina, yo les dije que tenía dudas y ellos me dijeron que acá no sólo participan los católicos practicantes sino también es un acontecimiento al cual se quiere sumar mucha gente que no está directamente vinculada con la Iglesia. Y efectivamente fue así”, comentó.

Sobre los motivos de esta convocatoria, analizó que “los cambios culturales en estos 40 años han sido muy grandes para la Iglesia, no sólo en Argentina sino en todo Occidente, con una caída de fieles muy grande. La Iglesia desde la década del 60 hasta ahora perdió en Argentina un tercio de los fieles, del 90 pasó al 60% prácticamente, entonces hubo un cambio cultural, la gente está más desmovilizada para ir a convocatorias, salir de la casa, todo eso ha cambiado y yo por eso tenía muchas dudas. Pero, sin embargo, para mí fue una gran sorpresa, muy grata, la cantidad de gente que logró congregar. Y ni hablar los periodistas internacionales que acompañaron al Papa estaban también muy sorprendidos de esta respuesta”.

En cuanto a los análisis políticos que se pudieran hacer de los mensajes del Sumo Pontífice, consideró que “anduvo muy bien; yo no veo que hubiese quedado enredado en la política vernácula, me parece que anduvo todo fenómeno”, pero advirtió que “si a esos textos que el Papa leyó, a los mensajes que dio en los encuentros y las homilías de las misas, los hubiese leído o dicho Francisco, otra hubiese sido la situación. Ahí sí hubiese habido todo tipo de especulaciones y de polémica y de por qué dijo lo que dijo y por qué no dijo lo que no dijo. El mismo texto, pero dicho por Francisco, hubiese tenido otro impacto en la opinión pública. De eso no tengo ninguna duda, aunque no lo podemos chequear obviamente”.

Explicó que “se había politizado tanto la figura de Francisco en Argentina, que fue además la razón por la cual no termina yendo a la Argentina, porque él quería hacer una contribución a la unidad de los argentinos y así no podía hacerlo, entonces se corrió y le dejó lugar a su sucesor, que claramente era Robert Prevost, este Papa León XIV. Entonces él se privó de ir para que no hubiese ese problema y que el que hiciera el llamado a la unidad, como lo hizo a lo largo de todo el viaje de punta a punta, fuera León XIV”.

Respecto de la revelación del Papa sobre su diálogo con el Presidente Javier Milei en relación a que tenga más cercanía con los más necesitados, Rubín opinó que “es un mensaje realmente muy claro”. “Lo que dijo públicamente el Presidente es que le pareció magistral, pero cómo se decodificará todo eso la verdad es que no lo sé. Yo lo que puedo decir es que el Papa dijo que, por supuesto, está muy bien acumular riqueza porque uno no puede repartir lo que no tiene, pero esa riqueza tiene que llegar a la gente, entonces eso es un desafío muy grande y esto no es meterse en economía, opinar sobre economía o en cuestiones técnicas que un Papa y la Iglesia no tienen que meterse para nada porque no es su campo, esto es una cuestión moral que parte de la doctrina social de la Iglesia. En Argentina hay gente que hoy le está yendo muy bien y probablemente en el futuro le vaya mejor porque uno ve la minería y tantas cosas que se están desarrollando que está muy bien, en Argentina hay muchas cosas que no explotaba, pero la pregunta es si esos beneficios le van a caer a la gente, y este es el gran desafío. La Iglesia no cree en la teoría del derrame, cree sí en el papel del Estado y en el papel de una sociedad que debe buscar la manera de que los beneficios y que los progresos alcancen a toda la sociedad. Eso es una obviedad, el Papa lo dijo con toda claridad y ahí viene el desafío”.

“Pero uno ve que el Presidente – que está afrontando una situación que no es de ahora porque el deterioro y el empobrecimiento de Argentina lleva décadas- cree que bajando la inflación ya está, se arregla todo y me parece que el tema es un poquito más complejo. Primero, que bajar la inflación es más difícil de lo que parecía y segundo que bajar la inflación por sí sola traerá algún beneficio en cuanto a la estabilidad de precios, pero de ahí a que a la gente le alcance para llegar a fin de mes, a que pueda progresar, hay otro paso, y ahí tiene que haber una respuesta un poco más integral. El Papa ha dicho muy claramente en el avión, que no solo el gobierno sino también toda la sociedad en conjunto debe buscar cómo dar una respuesta a todo esto”, concluyó.