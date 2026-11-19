Entre 160 y 190 extranjeros son rechazados por año y no pueden ingresar a nuestro país por alguno de los tres pasos internacionales terrestres que posee Entre Ríos (Gualeguaychú-Fray Bentos, Colón-Paysandú y Salto Grande).

Si bien las causas son variadas, entre los principales motivos se encuentran problemas con la documentación, alertas o advertencia, falso turista, antecedentes penales en el país de origen, entre otros motivos.

Durante 2025, la cifra de rechazos alcanzó un récord en los pasos internacionales que posee Entre Ríos: 193 extranjeros recibieron la negativa para ingresar a nuestro territorio.

Así lo registró este miércoles el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), en base a un pedido de información pública presentado a la Dirección Nacional de Migraciones.

La información da cuenta de las cifras de rechazo desde 2018 a 2025 y discriminado por cada uno de los tres pasos fronterizos entrerrianos.

Las cifras oficiales indican que en 2018 se rechazaron 173 extranjeros. En 2019, 159. En 2020 fueron 63, mientras que al año siguiente 83 (años de la pandemia). En 2022, recibieron la prohibición de ingresar 141 personas. En 2023, 180. Al año siguiente 166 y en 2025 se rechazaron 193 extranjeros.

Dónde ocurren los rechazos

El puesto internacional Gualeguaychú-Fray Bentos es el paso con mayor cantidad de rechazos.

Segundo se ubica Colón-Paysandú. Finalmente, el paso internacional Salto Grande figura en tercer lugar.

Motivos

Según la información a la que accedió CdF, se observa que estos últimos dos años los ítems "Falso turista/sospecha fundada" y "Alertas/advertencias" han crecido de forma sostenida en pasos como Gualeguaychú y Salto Grande.

Ello estaría en sintonía con el mayor endurecimiento que prometió el gobierno nacional de Javier Milei, cuando impulsó una reforma del régimen migratorio “que tiene por objetivo mejorar el control sobre aquellos que ingresan al país, prevenir abusos del sistema de asistencia social y educativa”, según se anunció oficialmente el año pasado.

Entre las medidas dispuestas, se prometió endurecer los requisitos para el ingreso al país y reforzar los controles migratorios. “Además, se prevén rechazos en frontera y sanciones para ingresos irregulares. Según la normativa, para ingresar en el territorio nacional, los extranjeros deberán presentar una declaración jurada, indicando motivos y compromisos de permanencia”, indicó el propio gobierno en mayo del año pasado.

Qué significa cada categoría de rechazo

En diálogo con Cuestión de Fondo, el abogado Tulio Kamlofky brindó detalles y ejemplos de lo que significa cada categoría por las que son rechazados los extranjeros en los pasos fronterizos entrerrianos.

-Pasajero con documentación inhábil: es cuando alguien intenta ingresar a la Argentina con un documento válido, pero que presenta algún defecto formal. “Por ejemplo, cuando la foto no puede ser leída, o posee un sello de agua o QR con algún defecto y no logra ser leído en la frontera, y por eso se rechaza el ingreso. Pero esto no constituye un delito en si mismo ni causal para que esa persona luego quiera volver a ingresar a nuestro país. Si regresa a su país de origen y subsana ese defecto y logra nueva documentación, podrá entrar sin inconvenientes a la Argentina”, explicó Kamlofky.

-Artículo 29: este artículo enumera causales de impedimento y en caso de incurrir en una de ellas, esa persona no podrá ingresar en el futuro al país por un plazo mínimo de cinco años. Algunas de esas causales son utilizar un documento falso (aquel que fue adulterado de manera dolosa, sustituyendo un nombre, número o medida de seguridad). En otras palabras: cuando una persona realiza de forma consciente y con la intención deliberada de provocar un daño o de violar una norma legal.

-Falso turista/Sospecha fundada: se da cuando la persona manifiesta que ingresará al país en ocasión de un viaje de turismo y por una instancia breve. Sin embargo, su finalidad no es llevar a cabo dicha actividad turística, sino desarrollar otra actividad. “Si la persona piensa venir a trabajar, o a desarrollar una inversión, debe cumplir otros requisitos y normativas. Y muchas veces ocurre que no lo hacen. Y ahí surge la sospecha fundada durante el control”, aclaró el profesional.

Recordemos que el control fronterizo es llevado a cabo por fuerzas como Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval. “Cuando una de estas fuerzas, durante los controles, advierten portación de elementos de trabajo totalmente impropios para un viaje de placer, o equipaje no relacionado al viaje de turismo, se genera una sospecha fundada”.

-Alerta/advertencia/rechazado: los sistemas migratorios operan de manera interconectada con otros países mediante bases de datos que registran alertas, advertencias y rechazos previos. “Si una persona registra impedimentos legales en su país de origen —como una prohibición de salida vigente—, el sistema lo detecta de forma automática, imposibilitando su ingreso al territorio argentino”.