La comunicadora tenía 52 años y era oriunda de Victoria. Desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en emisoras de Paraná y también fue la voz del programa televisivo “Nunca es Tarde”. Su fallecimiento generó pesar entre colegas y compañeros de trabajo.

La radiofonía entrerriana está de luto por el fallecimiento de Griselda Aldao, reconocida locutora de 52 años, oriunda de Victoria, que a lo largo de su carrera trabajó en distintos medios de comunicación de Paraná. La noticia se conoció este jueves 19 de noviembre y despertó numerosas expresiones de tristeza entre quienes compartieron con ella su actividad profesional.

Según informó el portal Entremediosweb, Aldao construyó una extensa trayectoria frente a los micrófonos de la capital provincial. Formó parte de LT14 Radio General Urquiza, FM Europa, FM Radio La Voz y Radio Costa Paraná, emisoras en las que desarrolló su labor como locutora.

También estuvo vinculada a la televisión, donde aportó su voz al programa Nunca es Tarde, conducido por Cristian Bello, sumando otra experiencia a su recorrido por los medios entrerrianos.

En los últimos tiempos se había alejado de la actividad en los medios para dedicarse a un emprendimiento personal relacionado con la venta de indumentaria.

Tras conocerse su fallecimiento, desde Radio Costa Paraná la despidieron con un mensaje cargado de afecto: “Acompañamos con profundo pesar el fallecimiento de Griselda Aldao, querida compañera de los medios de comunicación de nuestra ciudad. La recordaremos con mucho cariño, respeto y gratitud por el tiempo compartido”.

Su partida generó consternación en el ambiente de la comunicación local, donde dejó el recuerdo de una trayectoria vinculada a la radio y la televisión, y de los años compartidos con colegas y compañeros de trabajo.

Fuente: Entremediosweb.