Los Presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, concretaron este jueves una cumbre en la ciudad china de Shenzhen, ubicada en el sudeste del país asiático.

El cónclave tuvo como principal foco el debate sobre el desarme nuclear, la guerra entre Ucrania y Rusia y las tensiones diplomáticas.

De acuerdo con lo informado por medios internacionales, la reunión se prolongó durante exactamente una hora y media en las instalaciones del complejo Kylin Villa. El cara a cara se gestó en paralelo a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Según una “Declaración ​de Paz” ​conjunta publicada por medios de comunicación estatales chinos tras la reunión, los tres países tienen ⁠previsto aumentar la producción y el ​suministro ⁠de productos ⁠petrolíferos refinados en beneficio ​de países de todo el ‌mundo.

La reunión

El Presidente de China, Xi Jinping, recibió a sus pares de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, en una histórica reunión trilateral en la ciudad de Shenzhen, la cual fue presentada como un encuentro “dedicado a la paz mundial”.

La cita duró una hora y 20 minutos. Según una “Declaración ​de Paz” ​conjunta publicada por medios de comunicación estatales chinos tras la reunión, los tres países tienen ⁠previsto aumentar la producción y el ​suministro ⁠de productos ⁠petrolíferos refinados en beneficio ​de países de todo el ‌mundo.

En paralelo, “reafirmaron la ​importancia de unos flujos energéticos ⁠estables” y sostuvieron que una guerra nuclear no se puede ganar, y que los ⁠tres países mantendrán un ‌diálogo sobre la ⁠reducción de ⁠los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación nuclear.

Por otro lado, China, Rusia y Estados Unidos se comprometieron a “avanzar en la reforma de la ONU”. El objetivo es que la organización “afronte con más eficacia” los desafíos globales y “cumpla su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales”, de acuerdo con el texto.

En la antesala y el desarrollo de la cita, cada país buscó fijar su propia agenda sobre la mesa de diálogo. Desde la Casa Blanca definieron el encuentro como una instancia exploratoria inicial para evaluar futuras reducciones en las reservas atómicas, aunque no creen en eventuales resoluciones en el corto plazo.

Por su parte, el anfitrión chino puso el acento en el valor simbólico de la convocatoria, subrayando su potencial para apuntalar la estabilidad estratégica a escala mundial.

Mientras que, del lado del Kremlin, el asesor presidencial Yuri Ushakov había adelantado que la agenda de los jefes de Estado incluiría mecanismos para recomponer los vínculos entre las grandes potencias y definir su aporte al equilibrio internacional.