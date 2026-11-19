Un ciclón extratropical ubicado sobre el Mar Argentino mantiene condiciones de inestabilidad en Buenos Aires, mientras que en Entre Ríos el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa nuevas precipitaciones entre este jueves 19 y el viernes 20 de noviembre. Aunque ambos fenómenos se desarrollan en una misma región del país, no se estableció que las lluvias previstas en territorio entrerriano sean consecuencia directa del sistema ciclónico.

Según explicó el meteorólogo Christian Garavaglia, de Meteored, el ciclón permanece frente a las costas del sudeste bonaerense y presenta un desplazamiento muy limitado debido a la presencia de sistemas de alta presión que lo rodean. Esta configuración favorece la persistencia de períodos de inestabilidad, especialmente en Buenos Aires y sus alrededores.

En paralelo, el pronóstico para Paraná indica que las mayores probabilidades de precipitaciones se concentrarán durante la tarde del jueves y las primeras horas del viernes. Posteriormente, se espera una mejora de las condiciones y un aumento gradual de las temperaturas durante el fin de semana largo.

Qué es el ciclón extratropical que afecta a Buenos Aires

Los ciclones extratropicales son sistemas de baja presión atmosférica que se desarrollan habitualmente en latitudes medias y pueden generar nubosidad, precipitaciones, vientos intensos y cambios en las condiciones meteorológicas.

A diferencia de los ciclones tropicales, estos sistemas están asociados principalmente con contrastes de temperatura entre masas de aire y pueden interactuar con frentes y perturbaciones atmosféricas.

En este caso, Meteored explica que el fenómeno permanece prácticamente estacionario sobre el Mar Argentino porque las altas presiones dificultan su desplazamiento hacia el océano Atlántico.

Esta situación, combinada con perturbaciones en los niveles superiores de la atmósfera, contribuye a generar episodios de lluvias y tormentas en sectores bonaerenses.

Cuándo llegarán las lluvias a Entre Ríos

En Paraná, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves anticipa una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados.

Durante la mañana se espera abundante nubosidad, mientras que hacia la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Para el viernes 20, el organismo anuncia una mínima de 19 grados y una máxima de 28 grados. La posibilidad de lluvias aisladas se concentrará durante la madrugada y la mañana, con una mejora prevista para la segunda mitad de la jornada.

En otras localidades de Entre Ríos también se anticipan condiciones variables. Para Concepción del Uruguay, las temperaturas máximas rondarán los 26 y 27 grados entre jueves y viernes, con una tendencia hacia condiciones más estables durante el fin de semana.

Cómo estará el fin de semana largo en Paraná

El sábado 21 se presentará con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados, sin precipitaciones previstas en la actualización consultada del SMN.

Para el domingo 22 se esperan condiciones similares, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 18 y 29 grados.

El lunes 23 continuará el ambiente cálido, con una mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados, sin probabilidades significativas de precipitaciones.

El martes 24, en tanto, podría registrarse el valor más elevado del período, con una máxima de 31 grados, mientras que para el miércoles 25 se anticipa un descenso térmico y un incremento de la intensidad del viento.

La situación en Entre Ríos

La presencia de un ciclón extratropical en el Mar Argentino no significa necesariamente que todas las provincias cercanas experimenten lluvias intensas o vientos fuertes.

En su análisis, Meteored señaló que durante el viernes también avanzará una perturbación atmosférica desde el oeste hacia el este del país, capaz de favorecer nuevas tormentas en sectores de Buenos Aires.

Para Entre Ríos, los datos disponibles indican episodios de inestabilidad de carácter aislado y una posterior mejora. Por el momento, no hay información suficiente para atribuir las precipitaciones provinciales directamente al ciclón extratropical.

El seguimiento de las condiciones meteorológicas cobra especial importancia en las localidades ribereñas, donde la crecida del río Paraná mantiene niveles elevados y continúan las tareas de monitoreo.

Fuente: Canal Once