El 41% de los hogares argentinos con niñas, niños y adolescentes no consigue cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales, una situación que afecta a aproximadamente 2,7 millones de familias y que representa un incremento de diez puntos porcentuales respecto de 2025. Además, la mitad de esos hogares tiene al menos una deuda y el 43% debió dejar de comprar alimentos por falta de dinero. Los datos surgen de un nuevo informe de Unicef Argentina, difundido este viernes, que advierte sobre un deterioro de las condiciones económicas de las familias con hijos.

La décima edición de la Encuesta Rápida, realizada durante septiembre de 2026, muestra que las dificultades económicas obligaron a numerosas familias a modificar sus hábitos de consumo, aumentar las horas de trabajo, buscar empleos adicionales y recurrir al endeudamiento para afrontar necesidades básicas. El relevamiento también identificó un incremento de las restricciones en el acceso a medicamentos, consultas médicas, actividades educativas y recreativas.

Los resultados representan un cambio de tendencia respecto del año pasado. Mientras que en agosto de 2025 el 31% de los hogares con chicos manifestaba que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos, en septiembre de 2026 esa proporción llegó al 41%. Aunque el indicador permanece por debajo del máximo del 48% registrado en abril de 2024, la nueva medición interrumpe la recuperación que se había observado durante el año anterior.

El estudio, al que accedió Infobae, se realizó mediante entrevistas presenciales en 1.865 hogares de todo el país, en los que viven 7.797 personas. Sus resultados son representativos de aproximadamente 6,5 millones de hogares con niños y adolescentes y de los 27,3 millones de personas que residen en ellos.

El documento incorpora, además, los últimos indicadores disponibles sobre pobreza infantil. Según los datos correspondientes al primer semestre de 2026, el 45,2% de las niñas y los niños vive en situación de pobreza, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas. La proporción aumentó aproximadamente tres puntos porcentuales respecto del semestre anterior, después de tres períodos consecutivos de reducción. Más de un millón de chicos vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos.

La situación es particularmente delicada entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese universo, el 57% declara ingresos insuficientes para afrontar sus gastos mensuales. Entre los hogares con jefatura femenina, el indicador alcanza el 47%, mientras que entre aquellos cuyo jefe tiene un empleo registrado llega al 30%, el nivel más elevado de la serie para ese grupo.

“Los datos de la Encuesta Rápida -que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020- dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos”, explicó Rafael Ramírez Mesec, representante de Unicef en Argentina.

”Mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”, agregó el funcionario.

El informe sostiene que las condiciones laborales de los adultos inciden directamente sobre la situación de la infancia. En ese sentido, señala que los resultados “también reflejan un deterioro del mercado de trabajo, que se vincula directamente con el bienestar de la niñez”, debido a que buena parte de los recursos familiares depende de los ingresos laborales.

Más deudas para comprar alimentos y pagar servicios

Uno de los datos más significativos del informe es el crecimiento del endeudamiento de las familias con chicos. En 2026, el 50% de los hogares relevados tiene al menos una deuda, cuatro puntos porcentuales más que en 2025. Los motivos principales no están asociados a la adquisición de bienes durables, sino a la necesidad de financiar consumos cotidianos.

El 42% de los hogares endeudados contrajo obligaciones para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios básicos o gastos de vivienda y el 11% para cancelar otras deudas. Otro 10% recurrió al crédito para afrontar gastos de salud y educación.

También cambió la composición del financiamiento. El uso de tarjetas de crédito como mecanismo de endeudamiento se duplicó en un año, al pasar del 16% al 32% de los hogares. Las deudas mediante plataformas y billeteras virtuales aumentaron del 7% al 18%, mientras que el crédito no bancario pasó del 4% al 9%.

En sentido contrario, los préstamos de familiares y amigos perdieron participación: representaban el 26% de los hogares en 2025 y descendieron al 17% en la última medición. El crédito bancario, en tanto, se mantuvo relativamente estable, con una incidencia del 12%.

Las dificultades para afrontar los compromisos financieros también se reflejan en el incumplimiento de pagos. El 44% de los hogares dejó de pagar algún servicio durante los últimos seis meses, cinco puntos más que en 2025. Entre las obligaciones relevadas, las tarjetas de crédito registraron el mayor crecimiento en la proporción de familias que dejaron de pagarlas, del 16% al 23%.

Encuesta de Unicef Argentina

Frente a este escenario, las estrategias para sostener los gastos cotidianos se multiplicaron. El 60% de los hogares comenzó a comprar alimentos más baratos; el 45% aumentó sus horas de trabajo; el 40% recurrió al endeudamiento para cubrir gastos básicos y el 39% redujo los gastos destinados a la recreación infantil. Además, el 30% pidió ayuda económica a familiares o personas cercanas y el 29% suspendió actividades deportivas o culturales de sus hijos.

“Las dificultades de ingresos generan que los hogares con niñas y niños restrinjan consumos, busquen fuentes alternativas de ingresos y recurran al endeudamiento”, señaló Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión y Monitoreo de Unicef Argentina.

El documento también identifica que las restricciones alcanzan consumos vinculados con la educación, la movilidad y el esparcimiento. Según Unicef, cuando los ingresos resultan insuficientes, estos gastos suelen ser los primeros en postergarse, lo que puede limitar las oportunidades de desarrollo de los chicos, incluso en familias que todavía consiguen afrontar sus necesidades esenciales.

El impacto sobre la alimentación y la salud

Las restricciones económicas también alcanzan la alimentación. De acuerdo con la encuesta, el 43% de los hogares con niños y adolescentes dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, frente al 29% registrado en agosto de 2025.

El indicador aumentó 14 puntos porcentuales en un año, aunque todavía se encuentra por debajo del máximo del 52% observado en abril de 2024.

El informe permite identificar de qué manera se distribuyen esas restricciones dentro de las familias. En el 43% de los hogares, las personas adultas modificaron sus dietas por motivos económicos y en el 37% redujeron las porciones de comida. Entre los chicos, el 21% tuvo que modificar su alimentación y en el 12% de los hogares se redujeron las porciones destinadas a niñas, niños y adolescentes.

Unicef interpretó estos resultados como una señal de que los adultos tienden a priorizar la alimentación de sus hijos y concentran sobre sí mismos una parte importante de las restricciones. Sin embargo, el organismo advierte que esa protección encuentra límites cuando los ingresos familiares resultan insuficientes.

“Estos datos indican que los hogares tienden a proteger y priorizar la alimentación de la niñez y a concentrar las restricciones en las personas adultas”, destaca el documento.

Una situación todavía más grave aparece al analizar los hogares en los que alguno de sus integrantes debió saltearse una comida diaria por falta de dinero. El 29% de las familias informó que al menos una persona adulta dejó de desayunar, almorzar, merendar o cenar por razones económicas.

Entre los niños y adolescentes, esa proporción alcanzó el 9%, el valor más alto de toda la serie histórica del relevamiento para ese indicador.

Las dificultades también afectan el acceso al sistema sanitario. El 36% de los hogares no pudo asistir al médico o al dentista por falta de recursos, frente al 24% de 2025. En tanto, el 21% dejó de comprar medicamentos por problemas económicos, seis puntos más que el año anterior.

Según el documento, casi seis de cada diez hogares que tuvieron dificultades para acceder a medicamentos reciben la AUH, mientras que más del 20% corresponde a familias numerosas, integradas por más de cinco personas.

En materia educativa y recreativa también aumentaron las dificultades para cubrir gastos específicos de los chicos. El 34% de los hogares no pudo afrontar la compra de libros, el 32% tuvo problemas para financiar excursiones y salidas, el 26% no consiguió cubrir gastos de transporte y el 25% encontró dificultades para comprar útiles escolares.

El transporte fue el rubro que registró el mayor deterioro interanual, con un incremento de diez puntos porcentuales en la proporción de hogares que no pudieron afrontar ese gasto.

Cuota alimentaria: seis de cada diez mujeres no reciben el dinero

Otro capítulo del relevamiento está dedicado al incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

El 58% de las mujeres que deberían recibir una cuota alimentaria para sus hijos declaró que no percibe ese dinero, seis puntos porcentuales más que en 2025. Si también se consideran los casos en los que el pago se realiza de manera irregular, el porcentaje de hogares afectados asciende al 68%.

La encuesta identifica que, entre los casos de incumplimiento, el 60% está vinculado con una mala relación o la falta de vínculo del padre con la madre o con los hijos. Además, en el 40% de esas familias el padre cubre directamente algún gasto, mientras que en el 60% restante no realiza ningún aporte.

Según Unicef, esta situación contribuye a profundizar las dificultades económicas de los hogares monoparentales con jefatura femenina, donde la incidencia de la pobreza infantil es aproximadamente diez puntos porcentuales superior al promedio.

Adolescentes: más ansiedad, bullying y preocupación por las drogas

La encuesta también incorporó un módulo específico sobre la situación de los adolescentes de entre 13 y 17 años, con preguntas vinculadas al bienestar emocional, las experiencias de violencia, las apuestas en línea y las preocupaciones sobre su futuro.

Los resultados muestran un aumento de los indicadores de malestar emocional. El 36% de los adolescentes manifestó sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido. Los tres porcentajes son los más elevados de la serie de Unicef, que para estos indicadores comienza en 2022.

El informe aclara que las respuestas no constituyen diagnósticos clínicos, sino que reflejan las percepciones expresadas por los propios adolescentes sobre su estado emocional.

La violencia escolar también aparece como un problema creciente. El 17% de los adolescentes declaró haber sufrido personalmente alguna situación de bullying, lo que representa aproximadamente 400.000 chicas y chicos en todo el país.

Además, el 47% afirmó que al menos un compañero o compañera de su escuela había atravesado una situación de acoso. Esa proporción aumentó diez puntos porcentuales respecto de 2025, cuando se ubicaba en el 37%.

En cuanto a las apuestas en línea, el 38% de los adolescentes manifestó conocer a otro chico o chica que apostó durante el último mes. El 6% reconoció haber participado personalmente en apuestas por internet.

El estudio también registró un incremento de la participación adolescente en actividades económicas orientadas a obtener ingresos. El 40% declaró haber realizado alguna de estas actividades al menos una vez por semana durante los últimos seis meses, frente al 28% de 2025.

La proporción es mayor entre los varones, con el 44%, que entre las mujeres, con el 36%. Unicef aclara que ese indicador no constituye una medición de trabajo adolescente, dado que el relevamiento no permite determinar la modalidad de las actividades ni la cantidad de horas dedicadas.

Al preguntarles por sus principales preocupaciones, el 49% de los adolescentes mencionó el consumo de drogas, el 45% la pobreza y el 43% la salud mental. También aparecen la violencia, con el 40%; la discriminación, con el 39%; la falta de oportunidades laborales, con el 36%; y el endeudamiento familiar, con el 35%.

Otros temas señalados fueron la calidad educativa (32%), la inflación (24%), el cambio climático (22%) y la ludopatía (16%). En comparación con 2025, las preocupaciones que más crecieron fueron las vinculadas con la salud mental, el consumo de drogas y la discriminación.

En sus conclusiones, Unicef sostiene que el deterioro de los ingresos familiares requiere fortalecer los mecanismos de protección social y garantizar recursos destinados a la infancia, tanto para las transferencias económicas como para las políticas de educación, salud, vivienda, alimentación y cuidados.

“Frente a esta situación, es fundamental priorizar a la infancia en términos presupuestarios, no sólo en lo que refiere a la protección de ingresos, sino también a aquellas políticas de salud, educación, cuidados, protección y vivienda que permiten abordar las privaciones no monetarias que también enfrenta la infancia”, afirmó Waisgrais.

El organismo también recomendó reforzar las políticas de nutrición, los comedores escolares y el acceso a alimentos saludables, especialmente durante la primera infancia.

La décima Encuesta Rápida de Unicef constituye una nueva medición de la serie iniciada en 2020 para monitorear las condiciones de vida de los niños y adolescentes argentinos. Sus resultados, obtenidos durante septiembre de 2026, muestran que el deterioro de los ingresos se traduce no solamente en mayores dificultades económicas para las familias, sino también en restricciones concretas sobre la alimentación, la salud, la educación y otras dimensiones centrales del desarrollo infantil.