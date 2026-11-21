A partir de un proyecto ingresado vía Banca Ciudadana, el Concejo Deliberante de Villa Elisa se encuentra analizando en comisiones la posible declaración de Ciudadano Ilustre a Omar Borcard, el albañil que construyó dos salas de cine con sus propias manos.

La iniciativa, presentada por el Centro Cultural La Fragua, propone reconocer su trayectoria: desde hace más de dos décadas sostiene un proyecto cinematográfico independiente que trascendió las fronteras de la ciudad y llegó a escenarios internacionales.

El proyecto de decreto fundamenta el reconocimiento en la historia personal y social, su aporte a la cultura local y una iniciativa que permitió recuperar el acceso al cine como una experiencia colectiva en Villa Elisa, luego de que la ciudad perdiera su última sala comercial durante la década de 1980.

Según se detalla en los considerandos, Borcard nació el 3 de noviembre de 1954 y reside de manera ininterrumpida en Villa Elisa desde 1964, por lo que supera ampliamente los diez años de residencia exigidos por la ordenanza Nº 1636 para acceder a la distinción de Ciudadano Ilustre.

Dos salas construidas desde cero

Uno de los principales fundamentos de la propuesta es la historia de las dos salas cinematográficas que Borcard construyó con sus propias manos, apelando a sus conocimientos de albañilería, recursos propios, materiales recuperados y la colaboración de vecinos.

El primer proyecto comenzó en noviembre de 1996, cuando decidió levantar una sala de cine en la planta alta de su vivienda, sobre un terreno cedido por sus padres. Para concretarlo contó con herramientas donadas por vecinos, trabajo voluntario y sus propios recursos económicos.

La sala, que recibió el nombre de Cine Paradiso, fue inaugurada el 3 de junio de 2000 y permitió recuperar para los habitantes de Villa Elisa un espacio de exhibición cinematográfica que había desaparecido durante más de una década.

Sin embargo, después de aproximadamente diez años de funcionamiento, un juicio sucesorio acabó con la demolición de aquella primera construcción. Lejos de abandonar la iniciativa, Borcard decidió volver a empezar.

Esta vez recicló los materiales de la sala demolida y construyó un segundo cine en calle Alvear 942. La obra fue ejecutada en apenas ocho meses y quedó inaugurada el 4 de junio de 2011, dando continuidad a una experiencia cultural que había comenzado casi 15 años antes.

El proyecto presentado ante el Concejo Deliberante destaca especialmente las condiciones en las que funcionaron ambas salas y su dimensión social. Según expresa textualmente, el Cine Paradiso trabajó durante toda su vigencia con “entradas de valor simbólico y promocional”, además de permitir “el ingreso gratuito de los niños que carecían de recursos para abonarla”.

En ese sentido, los impulsores de la iniciativa sostienen que el espacio terminó funcionando, además de como sala cinematográfica, como un ámbito de contención social y formación artística no formal.

Una trayectoria que excede las salas de cine

Los fundamentos del reconocimiento también ponen de relieve que el compromiso de Borcard con la comunidad de Villa Elisa comenzó mucho antes de la construcción de los cines y se desarrolló paralelamente a esa actividad.

Entre sus antecedentes se menciona su desempeño como director de la Comparsa Infantil Destello y su condición de socio fundador del Ferroclub Central Entrerriano.

También se destaca la organización de festivales infantiles destinados a reunir alimentos para comedores y su participación, durante once años, en los festejos por el Día del Niño, con reparto de juguetes y espectáculos musicales.

Se trata de distintas iniciativas que, de acuerdo con el proyecto, dan cuenta de una trayectoria de participación ciudadana sostenida en el tiempo, con especial atención a las infancias y al acceso a propuestas culturales y recreativas.

Una historia que llegó a festivales internacionales y a Netflix

La particular historia de Borcard también trascendió el ámbito local y llegó a distintos países a través del documental Un cine en concreto, dirigido por Luz Ruciello, oriunda de Concepción del Uruguay que tomó como protagonista la experiencia del hombre que construyó sus propias salas cinematográficas para devolverle el cine a su comunidad.

La película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Miami y fue seleccionada como filme de apertura de la 21º edición del Festival de Cine de Lima, Perú. Además, participó en encuentros cinematográficos de San Pablo, Shanghái y en las Rencontres de Cinélatino de Toulouse.

Durante ese recorrido obtuvo distintas distinciones, entre ellas premios a la mejor dirección documental, una mención especial y el premio del público.

Un cine en concreto (tráiler oficial)

La repercusión de la historia también llegó a la plataforma internacional Netflix. En 2019, la empresa eligió la sala de Villa Elisa para realizar el preestreno de la película animada Klaus, para lo cual aportó además equipamiento técnico.

Para los autores del proyecto, estos acontecimientos tuvieron una proyección que excedió ampliamente el reconocimiento individual de Borcard. En los considerandos sostienen que esas circunstancias permitieron proyectar el nombre la ciudad hacia “ámbitos nacionales e internacionales a los que difícilmente habría accedido por otra vía”.

El Entre Ríos