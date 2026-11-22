Para Bayer, con sede en Alemania y que niega que Roundup cause cáncer, el acuerdo aporta cierta certeza financiera frente al aumento de los costos de litigio.

El fabricante de agroquímicos Bayer pagará hasta 7.250 millones de dólares a lo largo de dos décadas para resolver miles de reclamaciones de pacientes con cáncer en Estados Unidos, los cuales sostienen que la empresa debió advertirle a la gente que su popular herbicida Roundup podría causar linfoma, según un acuerdo aprobado el viernes por un juez de Missouri.

El acuerdo de alcance nacional se aplica tanto a usuarios de Roundup que ya están enfermos como a quienes se les dé en años futuros un diagnóstico de linfoma no Hodgkin. Los participantes podrían recibir un promedio de entre 10.000 y 165.000 dólares, dependiendo de cómo usaron el producto, qué edad tenían cuando fueron diagnosticados y la gravedad de su enfermedad.

Para Bayer, con sede en Alemania y que niega que Roundup cause cáncer, el acuerdo aporta cierta certeza financiera frente al aumento de los costos de litigio, que la han llevado a contemplar retirar el producto de los mercados agrícolas de Estados Unidos.

Los demandantes también afrontaban incertidumbre. Mientras el acuerdo estaba pendiente, la Corte Suprema federal debilitó uno de los argumentos centrales en las demandas por Roundup. El máximo tribunal dictaminó en junio que Bayer no puede ser demandada en tribunales estatales por alegatos de que no advirtió sobre el cáncer, porque las regulaciones federales no exigen una etiqueta de advertencia sobre cáncer y a los estados se les prohíbe imponer requisitos adicionales de etiquetado.

Aunque algunos abogados de pacientes con cáncer sostienen que los pagos del acuerdo son demasiado bajos, otros argumentan que el pacto es mejor que no recibir nada, una posibilidad que se volvió más probable tras el fallo de la Corte Suprema.

La Voz del Interior