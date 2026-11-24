Las temperaturas en el Pacífico ecuatorial superaron hasta 6.5 °C por encima de lo normal durante octubre de 2026, según el boletín mensual del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN). El evento consolida su condición de “muy fuerte” y los modelos climáticos le asignan una probabilidad del 60% de superar todos los registros históricos desde 1950, con efectos directos sobre la disponibilidad de agua, las cosechas y el comportamiento de las lluvias en al menos una docena de países latinoamericanos.

El Niño muy fuerte de 2026 se sostiene con anomalías térmicas de entre 2.5 °C y 6.5 °C en la región Niño 1+2, la franja costera frente a Ecuador y Perú. El debilitamiento de los vientos alisios en el Pacífico oriental facilitó ese calentamiento. El Índice de Oscilación del Sur (IOS, indicador atmosférico que mide la diferencia de presión entre el Pacífico central y occidental) se mantuvo dentro del umbral de El Niño durante todo octubre; el 12 de noviembre de 2026 registró un valor de -14.5, muy por debajo del umbral de -7 que confirma el fenómeno.

El evento afectará con temperaturas del aire entre 2.5 °C y 4.0 °C por encima de lo normal a Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia durante los meses de diciembre de 2026 a febrero de 2027. Las lluvias se repartirán de forma desigual: más precipitaciones en la costa de Ecuador y Perú, el sur de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay; déficit en Centroamérica, el norte de Sudamérica y la Amazonía.

Los modelos NMME (Sistema de Predicción Multimodal de América del Norte, por sus siglas en inglés) y ECMWF (Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Plazo Medio) coinciden en que la próxima temporada diciembre-febrero será la más caliente del ciclo. Las anomalías de temperatura superficial del mar proyectadas para ese trimestre se ubican entre 3 °C y 3.5 °C, con calentamiento que se extiende desde México hasta Chile.

Bajo la superficie del océano, la señal resulta aún más pronunciada. Las anomalías cálidas en los primeros 300 metros del Pacífico oriental alcanzaron entre 3 °C y más de 8 °C en octubre e inicios de noviembre. Al mismo tiempo, el Pacífico occidental registró anomalías frías de hasta -3 °C en la misma capa subsuperficial, un contraste que los oceanógrafos asocian con el avance y consolidación del fenómeno.

Entre enero y junio de 2026 se formaron tres ondas Kelvin cálidas (pulsos de calor subsuperficial que viajan de oeste a este a lo largo del ecuador) con anomalías de hasta 3 °C. Esas ondas precalentaron el Pacífico oriental y prepararon el terreno para la intensificación observada en el segundo semestre del año.

Desde junio de 2026, el Pacífico central mantiene anomalías de vientos del oeste que en octubre se afianzaron y extendieron hacia el Pacífico oriental. A finales del mes y en los primeros días de noviembre, esos vientos se fortalecieron levemente, reforzando el calentamiento superficial en la región costera. El Dipolo del Océano Índico positivo —una configuración en la que el Índico occidental se calienta y el oriental se enfría— también influyó en la circulación global de vientos durante octubre.

En términos de precipitaciones, octubre de 2026 ya dejó una distribución irregular. Las lluvias cayeron por debajo de lo normal en gran parte de Centroamérica, el oeste de Venezuela, las Guayanas, la selva de Perú, el norte de Bolivia, el centro de Brasil y Uruguay. Las regiones que registraron exceso de lluvias incluyeron partes de Guatemala y Colombia, la costa de Ecuador, el centro de Chile, el sur de Brasil y sectores de Paraguay.

Para el trimestre diciembre 2026-febrero 2027, el pronóstico del ENOS elaborado con datos de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) y del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés) asigna un 100% de probabilidad a que persistan las condiciones cálidas y un 80% de probabilidad a que el evento mantenga su magnitud “muy fuerte” hasta febrero. La probabilidad de que supere los registros históricos (desde 1950) durante noviembre de 2026 a enero de 2027 se estima en el 60%.

El CIIFEN prevé que El Niño se extienda al menos hasta el primer trimestre de 2027. La próxima actualización del boletín está programada para la primera quincena de diciembre.