Monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe fue nombrado este miércoles por el Papa León XIV como jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. La designación se produjo junto a la del Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva como coordinador del Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria.

El diputado nacional por Entre Ríos del peronismo, Guillermo Michel, saludó la designación del paranaense. “Felicitaciones a Monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe, nombrado por el Papa León XIV Jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Oriundo de Paraná, Entre Ríos, un entrerriano en el corazón del Vaticano. ¡Un orgullo para todos los entrerrianos!”, destacó en las redes sociales.

Felicitaciones a Monseñor Gabriel Marcelo Viola Casalongüe, nombrado por el Papa León XIV Jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Oriundo de Paraná, Entre Ríos, un entrerriano en el corazón del Vaticano. ¡Un orgullo para todos los entrerrianos! — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) November 25, 2026

El nombramiento de Viola Casalongüe se produjo junto a la designación de García Cuerva como coordinador del nuevo Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria.

Según publicó el boletín diario del Vaticano, León XIV designó en un rol clave de la curia romana a monseñor Viola Casalongüe, consejero de nunciatura en servicio en la Sección de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, pasó a ser el nuevo jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado.

Según el currículum que difundió la Santa Sede, Viola Casalongüe nació el 24 de enero de 1974 en Paraná, fue ordenado sacerdote el 24 de abril de 1999 y está licenciado en Teología Dogmática. Entró en el Servicio diplomático de la Santa Sede el 1° de julio de 2011 –en tiempos de Benedicto XVI (2005-2013)- y trabajó luego en las nunciaturas (embajadas del Vaticano) en Liberia, El Salvador, Filipinas. En los últimos años prestó servicio en la Secretaría de Estado en la Sección de Asuntos Generales, cumpliendo asimismo la tarea de director Administrativo de la Pontificia Academia Eclesiástica.

“Trabaja mucho, es un buen hombre y un buen sacerdote”, dijo a la periodista Elizabetta Piqué de La Nación un alto prelado que lo conoce bien.

Es la primera vez que un argentino llega a ser jefe de protocolo de la Secretaría de Estado. Se trata de un puesto muy importante de la administración central de la Iglesia, que seguramente no ocupa titulares, pero que sostiene silenciosamente la maquinaria del pontificado en todo lo inherente al protocolo en el vínculo con los 185 embajadores acreditados —183 países, la Unión Europea y la Orden de Malta—, ante la Santa Sede. Es decir, se trata de un rol esencial en el marco de una de las redes diplomáticas más influyentes y longevas de la historia, como es la del Vaticano.

Viola Casalongüe sucede en el cargo al monseñor venezolano Javier Domingo Fernández González, que fue designado la semana pasada por León XIV nuevo nuncio en Liberia y Sierra Leone y arzobispo.

García Cuerva, el nuevo coordinador del Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria

La novedad ocurrió “en el marco de un rediseño de la pastoral carcelaria, con un ‘motu proprio’ (decreto papal) suprimió la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica (ICCPPC por sus siglas en inglés), instituyó el Servicio de Animación de la Pastoral Penitenciaria y nombró como coordinador de este nuevo organismo al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva”, informó La Nación.

“García Cuerva, que tiene amplia experiencia en pastoral carcelaria, ya había sido designado por el pontífice agustino en diciembre del año pasado ‘delegado pontificio’ para la Comisión Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica. Por eso no sorprendió que lo pusiera al frente de este nuevo organismo, vinculado al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, que ofrece ‘orientaciones pastorales y lineamientos’, según puede leerse en el ‘motu proprio’”, se agregó en el artículo periodístico.

Y se indicó que “el cargo es por un período de cinco años y García Cuerva será asistido por al menos tres consejeros que desarrollen su actividad en el ámbito de la pastoral penitenciaria. De 58 años, el arzobispo de Buenos Aires fue anfitrión del Papa en su reciente e histórica visita al país, en la que, entre otras actividades, visitó la cárcel de Devoto”.

Nuevas disposiciones

Según el decreto “In carcere eram, et venistis ad me”, promulgado por León XIV, el objetivo es una nueva configuración de la pastoral penitenciaria, más “ágil y flexible”, “orientada al servicio e impregnada del espíritu de diálogo y de compartir”, para que quienes trabajan en este ámbito puedan recibir una formación y un acompañamiento adecuados, y para que los propios detenidos puedan vivir este “tiempo de soledad y aislamiento” como un “momento de gracia y de salvación”.