El titular de la Consultora Mercado, Jorge Majluff, se refirió a los posicionamientos de los partidos políticos tras el proyecto de reforma electoral que presentó Rogelio Frigerio y que busca eliminar las PASO y desdoblar las elecciones.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Majluff afirmó que a la gente “de ninguna manera” le modifica nada el proyecto de reforma electoral que plantea el gobierno provincial y consideró que “la opinión pública ni debe estar enterada de esta novedad y no le cambia nada”.

“Según una encuesta que hicimos hace unas semanas, en donde preguntamos si estaba de acuerdo o estaba en contra de la suspensión de las PASO, y las respuestas del ‘muy de acuerdo’ y el ‘muy en desacuerdo’ eran números muy bajos, y el ‘acuerdo’ y el ‘desacuerdo’, que son como más livianos, eran un número un poco más alto. Acompañado con datos de focus group tampoco había una postura fuerte tomada en un sentido u otro. Así que al final de cuentas no creo que tenga incidencia por las molestias o por la adhesión que pueda tener la opinión pública con respecto a esta medida. Sí va a tener incidencia en cuanto a los resultados, particularmente las dificultades que esto representa para la oposición, para poder alinear las ofertas electorales de los partidos opositores. En eso sí puede tener alguna consecuencia”, explicitó.

Consultado respecto de las dificultades para la oposición, explicó que “las PASO ordenan a los espacios políticos, más allá de que quedan heridos en cualquier PASO” y mencionó como ejemplo: “Si el peronismo fue a PASO siendo oficialismo en elecciones anteriores, como en Concordia, la sumatoria de las PASO que sacó el peronismo no fue la misma sumatoria que sacó en la general, hay fugas de votos. Pero, aun así, el factor más fuerte es que sin PASO no se ordena y que al no haber un líder claro a nivel provincial del peronismo se dificulta más ese ordenamiento que con las PASO se hubiese podido lograr y sin las PASO se va a complicar. La búsqueda del consenso va a ser muy difícil y la interna que pueda llegar a haber bueno, que es otro camino posible, va a dejar heridos. Es similar a las PASO, pero a mi juicio sería un poco menos complicado esa instancia que la instancia de buscar acuerdos forzados que yo lo veo realmente bastante complicado”.

“La dificultad que sugiere la eliminación de las PASO es cómo ordenar y cómo seleccionar a los dirigentes locales para las Intendencias. Claramente la principal dificultad que causa la eliminación de las PASO para el peronismo y para los opositores en general es cómo seleccionar y mantenerse competitivo sin quedar con muchos heridos, para ver quiénes van a ser los candidatos a intendentes de cada localidad. Por otro lado, a nadie le puede agarrar desprevenido de que esta posibilidad se haya concretado, esto se venía viendo hace mucho y se verá si tratan de lograr un consenso o ir a la interna. Ambas cuestiones son de alta complejidad, y el peronismo siempre que fue oficialismo usó estos recursos; ahora le toca ser oposición y ‘sufrir’ esta desventaja de no poner las reglas del juego, facultad legítima que tiene cualquier gobernador que esté ejerciendo esa función”, analizó.

Agregó que “esta discusión de PASO sí o PASO no, es algo que ocurre solamente en la política, no en la opinión pública. La opinión pública agarra el tema electoral ya cuando está cocinada esta cuestión. En la dirigencia política sí, es totalmente influyente y determinante, pero la opinión pública empieza la película cuando ya están los actores definidos. Así que en ese sentido no veo que tenga incidencia. Pero sí dentro de la diligencia política. Y en ese sentido a los oficialismos –sea quien sea, peronistas, Juntos por el Cambio o Juntos por Entre Ríos- cualquiera sea el partido, la ausencia de las PASO no le afecta en absoluto, porque el líder natural es el dueño del territorio, el que tiene todas las facultades de tomar decisiones, incluso como el de adelantar nuevas elecciones, y la dirigencia se alinea automáticamente al jefe, en este caso Rogelio Frigerio”.

En ese marco, advirtió que “en alguna ciudad del interior, algún intendente que quiera ir por fuera de la bendición de Frigerio, requeriría de mucha audacia para enfrentar al candidato que está patrocinado por el gobernador, llámese como se llame. Con el peronismo pasaba lo mismo, así que por eso el gobernador o el oficialismo al tener todas las herramientas en la mano para hacer una campaña fuerte, para instalarse y demás es muy difícil luchar contra eso. Por eso, automáticamente los dirigentes oficialistas del interior o de Paraná mismo, pero particularmente del interior, están bastante sometidos a la voluntad o a aceptar las decisiones que vengan de los gobernadores, en este caso de Frigerio”.

En cuanto a una reelección del gobernador, consideró que “claramente Frigerio es banca, pero decir que gana caminando me parece en este país, en esta situación crítica, con Milei de Presidente, con Trump de Presidente de Estados Unidos, esto de ganar caminando no existe. Creo que es banca, debería esforzarse a no cometer errores fuertes de comunicación o de gestión, debería fortalecer algunas cuestiones de gestión para llegar bien robusto y que tenga una elección más cómoda. Pero decir que gana caminando no lo podría asegurar y me parece equivocado hacerlo. Con la dinámica que estamos viendo en la opinión pública, el devenir de la política, la crisis que estamos atravesando por la falta de recursos, y una opinión pública muy volátil, en donde la gente se enoja por cualquier cosa, con razón o sin razón, yo diría que este concepto de ganar caminando no aplica. Sí, claramente es banca, pero no a nivel de decir que va a ganar caminando”.

Respecto de los motivos para desdoblar las elecciones, Majluff opinó que “si se desdobla, la principal dificultad es que yo no visualizo a Frigerio compartiendo campaña con Milei, hablando en el tono de Milei, diciendo las cosas que dice Milei. Sería perjudicial hacer eso; si bien hay gente que asocia a Milei con Frigerio, al tono que usa Milei imaginarlo en boca de Frigerio sería algo totalmente antinatural y esa es una cuestión no menor en cuanto a esa posible toma de decisión, la incompatibilidad en las formas de ejercer la política, de ejercer la comunicación y por lo tanto de hacer campaña. Y un segundo factor también es tratar de despegarse de una situación económica que pareciera no ser muy propicia. Hay tiempo, puede llegar a rebotar un poco la economía, puede llegar a haber un poco de bienestar o de menos malestar, y lo pondría a la par, pero también esta cuestión comunicacional y de forma me parece que es importante y puede llegar a haber sido uno de los factores que el gobernador tuvo en cuenta para, al menos, dejar abierta la chance de adelantar la elección”.

Nivel nacional

Consultado respecto del candidato peronista mejor posicionado para competir contra Milei, el consultor sostuvo que “está muy discutido; lo que no está discutido es que Sergio Massa y Axel Kicillof son los dos principales contendientes del peronismo, en eso hay consenso. Hay muchos que creen que irán a una interna y en cuanto a las posibilidades de éxito o mayores posibilidades de triunfo de uno u otro, está muy discutido dentro de la dirigencia. Me parece que es más importante observar qué piensa la dirigencia más que la opinión pública, porque la opinión pública todavía no está en clave electoral”.

“A mi juicio, me da la sensación que Massa corre con un poco más de ventaja porque la imagen negativa de Massa –que es muy grande, igual que la de Kicillof- es como más blanda, es más posible de cambiar que la de Kicillof. Y, además, Kicillof tiene la desgracia de que para los kirchneristas no es kirchnerista –de hecho, Cristina pareciera que va a apoyar a Massa- y para los no kirchneristas, Kicillof es kirchnerista, y eso lo deja en una situación de desventaja. Es difícil encontrar un piso, si bien ejerce el gobierno de la provincia de Buenos Aires que tiene un padrón enorme y que representa un sector importantísimo del padrón electoral con no mala gestión, aun así creo –y lo digo con muchas dudas- que Massa tiene un poco más de chances que Kicillof, porque si bien la imagen negativa es muy amplia, es por ahí un poquito más digerible que la imagen negativa de Kicillof”, concluyó.