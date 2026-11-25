La identificación de PJ.2.1 en Argentina abrió interrogantes sobre su capacidad de expansión, el riesgo de cuadros graves y la protección que ofrecen las vacunas.

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que publica cada semana el Ministerio de Salud de la Nación, confirmó tres casos en la provincia de Buenos Aires, pero aclaró que esa cifra no alcanza para establecer si existe transmisión comunitaria sostenida ni si el linaje crece a nivel local.

El médico infectólogo y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología (SLV), Roberto Debbag (MN 60.253) advirtió a Infobae que el SARS-CoV-2 sigue presente fuera de la temporada invernal y sostuvo que observa una mayor demanda de atención en su práctica.“La circulación del virus de COVID existe”, afirmó. Esa percepción clínica, sin embargo, todavía no aparece reflejada de forma concluyente en los registros oficiales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a PJ.2.1 como variante bajo monitoreo el 19 de noviembre de 2026. Se trata de un descendiente de JN.1, dentro de la rama KP.3.1.1 de Ómicron.

El médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58.065) explicó a Infobae que las mutaciones son una característica habitual del SARS-CoV-2. “Este virus sufre muchas mutaciones. Muy rápidamente va modificando su estructura”, señaló.

Hasta el 8 de noviembre se habían identificado 722 secuencias en 18 países. Su proporción entre las muestras genómicas disponibles pasó de 1% a 11,6% en el mundo entre las semanas epidemiológicas 33 y 41. En la Región de las Américas, el salto fue de 1,6% a 16,6% durante el mismo período.

El crecimiento se concentró en especial en Canadá y Estados Unidos, mientras que Brasil también notificó casos. La aparición del linaje en Argentina se incorpora a esa expansión regional, aunque los datos disponibles no permiten calcular qué proporción representa entre los coronavirus que circulan en el país.

Ventaja para infectar células sin mayor gravedad confirmada

Los análisis experimentales disponibles indican que PJ.2.1 tiene una mayor capacidad de unión al receptor ACE2 humano, una proteína que utiliza el SARS-CoV-2 para ingresar en las células. Ese rasgo puede aportar una ventaja biológica, aunque no equivale por sí mismo a una mayor transmisión comprobada entre personas.

La OMS indicó que no se demostró un escape inmunitario adicional sustancial y que faltan estudios clínicos comparativos para determinar si provoca más internaciones, enfermedad grave o muertes que otros linajes de circulación reciente. Por eso, estimó bajo el riesgo adicional global para la salud pública, pero con un nivel de confianza limitado debido a la escasez de información.

Debbag consideró que la subvariante tiene “mayor contagiosidad por característica del virus”, aunque vinculó la posibilidad de expansión también con las brechas de inmunización. “La población no está protegida, no está vacunada”, sostuvo.

Tres detecciones insuficientes para medir la circulación local

El BEN advirtió que los tres casos no permiten determinar la magnitud de la circulación, una tendencia de crecimiento ni transmisión comunitaria sostenida. Tampoco hay, por el momento, información clínica y epidemiológica suficiente para caracterizarlos.

Las autoridades sanitarias nacionales y provinciales trabajan junto con el Laboratorio Nacional de Referencia para Virus Respiratorios y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán para completar el análisis de los casos y sumar sus secuencias a la vigilancia genómica.

Esa tarea permite distinguir qué linajes están presentes y seguir sus cambios en el tiempo. Un test convencional puede confirmar una infección por coronavirus, mientras que la secuenciación identifica la versión específica del virus que causó el cuadro.

Cuáles son los síntomas de la nueva variante del COVID

Las manifestaciones clínicas asociadas a PJ.2.1 incluyen fiebre, tos, cansancio y dolor de garganta, sin un cuadro exclusivo registrado.

Hasta ahora, no se identificó un cuadro clínico exclusivo asociado a PJ.2.1. Fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal figuran entre las manifestaciones que pueden presentarse, junto con cansancio, dolor de cabeza o malestar general.

La similitud con la gripe, el resfrío y otras infecciones respiratorias impide reconocer el virus responsable solo por los síntomas. Por eso, los estudios de laboratorio resultan relevantes, en especial ante internaciones o en pacientes con riesgo de complicaciones.

Debbag remarcó que no puede afirmarse que este linaje sea más grave. Sin embargo, pidió atención sobre los extremos de edad. “Afecta a los menores de seis meses y a las personas mayores”, dijo, al referirse a los grupos que concentran una mayor vulnerabilidad frente al COVID-19.

La circulación oficial sigue baja, aunque hubo un leve aumento de casos

El BEN indicó que SARS-CoV-2 mantuvo una circulación baja durante 2026. Desde la semana epidemiológica 35, sin embargo, se observó un incremento leve, y a partir de la semana 42 se superaron los 100 casos semanales detectados.

Los niveles permanecen por debajo de los registrados en el mismo período de 2025. El panorama obliga a diferenciar los datos oficiales de la observación de los consultorios: Debbag señaló que en Buenos Aires percibe una suba de pacientes y consultas, aunque reconoció que esa situación aún no se tradujo de manera plena en los informes epidemiológicos.

Teijeiro coincidió en que el coronavirus no sigue un patrón estrictamente estacional. A diferencia de la gripe o del virus sincicial respiratorio, sostuvo, el SARS-CoV-2 puede circular durante cualquier mes del año. “Son muy pocos casos, no es para asustarse, pero sí es para tener en cuenta” la continuidad de la prevención, afirmó.

Los bebés menores de seis meses ocupan un lugar particular porque todavía no reciben vacunas contra COVID-19. Debbag sostuvo que la principal protección en esa etapa proviene de los anticuerpos que la madre puede transmitir durante el embarazo.

“La única protección que tienen los bebés en los primeros seis meses es a través de la vacunación materna para COVID”, señaló. Debbag cuestionó la baja cobertura entre embarazadas y la vinculó con la vulnerabilidad de los lactantes.

También señaló la necesidad de mantener actualizados los refuerzos en adultos mayores, inmunosuprimidos y personas con enfermedades crónicas. Según explicó, haber recibido varias dosis años atrás no garantiza una protección permanente frente a los linajes que continúan cambiando.

Teijeiro incluyó entre los grupos que deberían mantener la vacunación actualizada a los adultos mayores, las personas inmunosuprimidas, quienes tienen enfermedades crónicas y las embarazadas. “Deben seguir vacunándose todos los años contra COVID, con las otras vacunas y tener al día el calendario de vacunación”, indicó.