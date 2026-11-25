En las últimas 48 horas, y como consecuencia de precipitaciones en zonas de la subcuenca alta del Río Uruguay, las represas ubicadas en territorio brasileño debieron procesar caudales más significativos.

El impacto se notó en Machadino, donde hasta las 15 de este martes el caudal evacuado no superaba los 3000 metros cúbicos por segundo, mientras que 5 horas después, a las 20, ese parámetro había sobrepasado los 5000 m3/s.

Igual de importante fue el incremento de los volúmenes de agua en la represa de Itá, que pasó de evacuar algo más de 4000 m3/s a las 10 de la mañana del martes a 7526 este miércoles a la hora 5.

El impacto también se hizo notar en Foz de Chapecó, una represa más cercana a la Argentina. Allí, el caudal evacuado no superaba los 4000 m3/s a primera hora de la tarde del martes, mientras que pasada la última medianoche se arrimó a los 8000 metros cúbicos por segundo.

Como era de imaginarse, los mayores caudales comenzaron a notarse en las alturas del río sobre territorio argentino, aunque por el momento sin que se llegue a niveles de alerta, informó El Entre Ríos.

Por caso, en El Soberbio, Misiones, entre las 12 del mediodía del martes y la última medianoche, el nivel del río Uruguay fluctuó entre 6,35 metros y 7,02 metros, y continuaba creciendo.

La tendencia creciente se notó también en los puertos ubicados más al sur, como San Javier, Santo Tomé, Yapeyú y Paso de los Libres.