La legítima preocupación de un grupo de padres de una institución educativa de la localidad de Colón, dio lugar a una propuesta difundida bajo la consigna “Del suicidio sí se habla”, que busca encontrar herramientas para poner un freno a este flagelo.

“El departamento Colón tiene un índice muy alto de suicidios y hoy, además, está sucediendo a edades muy tempranas. En la escuela de barrio El Ombú hemos visto tres casos en poco tiempo, siendo una escuela que participa mucho en el cuidado de sus alumnos”, cuenta a El Entre Ríos Cecilia, mamá de una alumna del nivel secundario.

Esto llevó a varias familias a pensar en la posibilidad de autoconvocarse, extendiendo la invitación “a madres, padres, docentes, adolescentes, quienes trabajen en salud mental y a toda la comunidad”.

“El objetivo es conocer los dispositivos que están funcionando actualmente en la ciudad y los espacios que se pueden abrir para que los gurises y sus familias estén más acompañados”, indica.

Los encuentros se llevan a cabo todos los miércoles a las 19.30, en el anfiteatro de plaza Artigas de la localidad.

A la vez, se creó un grupo de WhatsApp al cual pueden sumarse los interesados en la temática. Allí se accede a los distintos aportes y el resumen de las reuniones, además de compartirse la fecha de las próximas asambleas.

Link de invitación a participar del chat:

https://chat.whatsapp.com/EEsfToPjVraCeGMRcunH3D?s=cl&p=a&iam=2