Más de 250 alumnos de nueve escuelas rurales de los departamentos Concordia y Federación participaron del cierre de la edición 2026 de Aventuras Creativas, programa desarrollado por la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande, junto a la ONG Creer para Crear y el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos.

A lo largo del segundo semestre del año, la propuesta comprendió talleres de historietas y superhéroes con temáticas sociales vinculadas al agua como fuente de energía limpia y diversas actividades artísticas en las escuelas, destinadas a fomentar la creatividad y el aprendizaje de los alumnos.

Participaron del evento de cierre en Salto Grande, el presidente de la Delegación Argentina, Emb. Alejandro Daneri, el vicepresidente, Dr. Pedro Galimberti, y el delegado, Arq. Guillermo Marcone; el director general de Creer para Crear, Sebastián Cáceres y la coordinadora Daniela Fernández Do Campo; la vocal del CGE, Prof. Mónica Masetto.

Durante la jornada, se valoró el trabajo conjunto con docentes, artistas y comunidades educativas, así como el alcance del programa en las escuelas N° 49, 58 y 63 del departamento Concordia; y N° 11, 14, 16, 17, 18 y 19 del departamento Federación.

En este marco, Daneri destacó: “Nos pone muy contentos dar continuidad a este programa que tiene a los niños como protagonistas. Creemos que el arte y el juego son herramientas muy valiosas para contribuir a la educación, fomentar la creatividad y transmitir valores que los acompañen en su crecimiento”.

“Esta tercera edición nos permitió llegar a más de 250 niños de nueve escuelas rurales de la región, con un gran trabajo junto a los docentes, artistas y la comunidad educativa. Tenemos el compromiso de seguir impulsando iniciativas que generen nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo para los chicos”, concluyó el presidente de la Delegación Argentina.

Desde la ONG Creer para Crear señalaron que “el programa busca que los niños sean protagonistas de una experiencia que trascienda el aula, fortaleciendo la confianza y el trabajo en equipo. A través del universo de los superhéroes, la propuesta promueve el aprendizaje de manera divertida y dinámica, abordando temáticas sociales, la importancia de los valores y el cuidado del ambiente”. Asimismo, resaltaron el compromiso de los docentes y las experiencias enriquecedoras que dejó cada edición del programa.

A su turno, la vocal del Consejo General de Educación, Prof. Mónica Masetto, resaltó la importancia de la articulación institucional para la educación rural: "Este programa refleja la potencia del trabajo articulado entre el Estado, los organismos binacionales y las organizaciones de la sociedad civil. Llegar a nuestras escuelas rurales con propuestas pedagógicas innovadoras garantiza igualdad de oportunidades y enriquece las trayectorias escolares de nuestros estudiantes fortaleciendo la imaginación y el aprendizaje”.

Como parte del cierre de Aventuras Creativas, se realizaron intervenciones artísticas en cada escuela mediante el pintado de murales, con la participación de alumnos y docentes, junto a los artistas plásticos Manuel Paz y Cecilia Engelmann.

Desde su puesta en marcha en 2024, el programa logró un alcance superior a los 630 alumnos y más de 20 escuelas rurales de la región.