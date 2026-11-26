La contaminación generada por el vertedero municipal al que llegan 200 toneladas de basura diarias arrastra más de 40 años de historia y reclamos no escuchados. Es la contracara de un San Carlos de Bariloche por el que pasan más de 1.500.000 visitantes al año.

El basural empezó a funcionar aproximadamente en la década de 1980, cuando las canteras de ripio abandonadas sobre la Ruta Nacional 40 fueron escogidas por el Municipio para ser el espacio de disposición final de residuos. Para el año 2010, en promedio, un habitante de Bariloche generaba por día 0,849 kg de residuos sólidos domiciliarios (RSD). Eric Guerrero, vecino del barrio Dos Valles, calcula que en la actualidad “ingresan más de 200 toneladas diarias de basura al vertedero”.

El basural empezó a funcionar aproximadamente en la década de 1980, cuando las canteras de ripio abandonadas sobre la Ruta Nacional 40 fueron escogidas por el Municipio para ser el espacio de disposición final de residuos. Para el año 2010, en promedio, un habitante de Bariloche generaba por día 0,849 kg de residuos sólidos domiciliarios (RSD). Eric Guerrero, vecino del barrio Dos Valles, calcula que en la actualidad “ingresan más de 200 toneladas diarias de basura al vertedero”.

El vertedero se encuentra sobre la divisoria de aguas de dos cuencas: el Oeste del lago Gutiérrez y el Este del arroyo Ñireco, fuentes naturales captadas para ser utilizadas para el abastecimiento de agua potable. Este emplazamiento alimenta inquietudes respecto del procesamiento de los residuos, puesto que los líquidos que contienen bacterias, virus y químicos tóxicos —denominados lixiviados— podrían fluir hacia las cuencas por las características del terreno.

La geóloga Silvia Uber señala: “en el presente, los materiales contaminantes del vertedero están llegando al lago Gutiérrez a través del arroyo Ñireco”. Uber precisó: “el Gutiérrez se conecta con el Nahuel Huapi, que se está contaminando”. En este sentido, apunta que no existe una capa impermeabilizadora: “los lixiviados se vuelcan indefectiblemente en las aguas. Pero, además, llueve y hay deshielos que van lavando las montañas de basura y arrastrando materiales hacia los lagos”.

Nuevas intimaciones y un proyecto regional en debate

El 29 de octubre de 2026, la Fundación Ambiente, Desarrollo y Hábitat Sustentable (FADEHS) envió cartas documento a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y al Gobierno de Río Negro para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales vinculadas al cierre del CRUM y la remediación ambiental del predio.

La intimación dirigida al Municipio reclama el cumplimiento de la Ordenanza 3349-CM-22, que establece el cierre definitivo del vertedero como sitio de disposición final de residuos. A la Provincia, en tanto, le requiere que ejerza las facultades de control, fiscalización e intervención previstas en la Ley provincial 5.491 frente al incumplimiento de las obligaciones municipales de gestión integral de residuos sólidos urbanos.

Las presentaciones se suman a los reclamos administrativos previos que, según consta en los documentos, permanecían sin respuesta al momento de emitir las nuevas intimaciones.

En paralelo, el 30 de octubre de 2026, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció una iniciativa para desarrollar un nuevo sistema regional de gestión de residuos, con una inversión prevista superior a los $1.400 millones y el respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

El proyecto contempla la realización de estudios para definir la separación, recolección, tratamiento y disposición final de residuos, en coordinación con Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu y Comallo. Según informó el Gobierno provincial, el organismo internacional declaró elegible el financiamiento de los estudios, mientras que la Provincia asumirá el compromiso de impulsar los recursos necesarios para concretar la infraestructura que surja de la planificación.

El futuro del vertedero

El futuro del vertedero municipal se encuentra ante una disyuntiva: continuar extendiendo la disposición de residuos en un terreno que acumula décadas de intervención o avanzar hacia un sistema de gestión que permita reducir progresivamente la basura que termina enterrada. Para el ingeniero Sagardoy, “la situación es delicada”, por lo que prolongar el funcionamiento del predio durante otros 10 o 15 años no sería una alternativa viable, debido a las limitaciones de espacio y a las condiciones actuales del terreno.

Como alternativa transitoria, el especialista plantea la construcción de una nueva celda que permita sostener la disposición final durante aproximadamente cinco años, mientras se avanza simultáneamente en la construcción de un nuevo sitio. Sin embargo, advierte que esa medida no puede convertirse en otra postergación del problema y asegura que “la solución tiene que ser regional e involucrar a la Provincia”.

Desde otra perspectiva, Patricio Gianella, coordinador de operaciones de Fundación Impacta, considera que la solución debe comenzar por transformar el sistema de gestión de residuos.

La fundación propone incorporar tecnologías capaces de tratar entre el 50 % y el 80 % de la basura urbana para transformar los desechos en materiales estabilizados que puedan aprovecharse como insumos para otras industrias. Según sus estimaciones, implementar un sistema de tratamiento con capacidad para procesar la totalidad de los residuos de Bariloche requeriría una inversión inicial de entre 1,5 y 3 millones de dólares, a lo que deberían sumarse los costos operativos.

Gianella considera que si se espera que el cambio cultural necesario en la sociedad haga que lleguen menos kilos para seguir enterrando, habrá un problema mucho más serio. Por eso, sostiene que el cambio cultural doméstico debe converger con infraestructura, tecnología y decisiones políticas que permitan disminuir el volumen de basura destinado a la disposición final y construir una alternativa sostenible a largo plazo.

“Hace por lo menos 10 años que la capacidad de carga de ese espacio está saturada. El daño que ya existe —pasivo ambiental— no está calculado y debe ser altísimo”, indicó Patricio Gianella, Fundación Impacta

Según explica el coordinador, los riesgos siguen aumentando y generan tres problemas: incendios de gran escala en el verano, contaminación de las napas y un agravamiento de las consecuencias sanitarias para los vecinos de la zona. Si bien, según Gianella, ya se registran índices de contaminación en el lago Gutiérrez y en los arroyos y ríos que desembocan en el Nahuel Huapi, una fisura o un movimiento en la base del vertedero podría elevar esos niveles en poco tiempo y provocar una grave consecuencia ambiental para la zona.

El coordinador plantea que esta situación podría convertirse en un círculo vicioso donde el problema termina siendo completamente económico: el deterioro ambiental afectaría la imagen de Bariloche y, con el tiempo, podría hacer que deje de ser elegido como destino turístico y lugar de inversión, ya que nadie optaría por un lago contaminado para vacacionar. En ese escenario, el costo de remediar el daño ambiental podría ser mucho mayor de lo que se estima actualmente.

Aunque en el Municipio aseguran que los datos son públicos, hay un aspecto que no se puede ignorar: los datos están desactualizados. El Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos elaborado por la IATASA Ingeniería data del 2010, mientras que el informe más reciente sobre los Gases de Efecto Invernadero es del 2016.

Un pedido que debía ser un mecanismo sencillo para acceder a información pública terminó requiriendo presentaciones presenciales, reclamos y varios intentos para obtener una respuesta que finalmente tampoco permitió acceder a la información solicitada.

Defender el lago requiere conocer su estado real. Sobre el lago Nahuel Huapi tienen injerencia las provincias de Neuquén y Río Negro, Prefectura Naval, la AIC y la Administración de Parques Nacionales (APN).

Con frecuencia, las organizaciones deben recurrir a herramientas legales, como el amparo colectivo, simplemente para que el Estado brinde datos que deberían ser públicos.

Para transparentar esta situación, se realizó un pedido de acceso a la información pública a la APN con el objetivo de conocer su postura y acciones frente a la contaminación en su jurisdicción. En su respuesta oficial, el organismo reveló un escenario de “incumplimiento casi total” por parte del DPA de Río Negro respecto de las normativas ecológicas vigentes.

Según la comunicación oficial emitida por la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi dirigida al delegado del DPA en Bariloche, ingeniero Matías Tormann, el organismo provincial no respetó el plan de monitoreo permanente; omitió la entrega de informes semestrales y no realizó los estudios obligatorios sobre los sedimentos del fondo del lago. Asimismo, la APN detectó que no se notificaron posibles contingencias o vertidos de riesgo.

Ante episodios recientes de “leve turbiedad” en las aguas, la CEB, encargada también de los servicios de saneamiento de la ciudad, justificó la situación argumentando que las altas temperaturas afectaron la oxigenación de la planta depuradora, y anunció un plan de modernización de sus instalaciones. Por su parte, el DPA rionegrino excusó sus demoras operativas en las restricciones de la pandemia y en las dificultades para contratar buzos capacitados.

Frente a estas irregularidades, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi emitió intimaciones legales formales otorgando plazos perentorios para regularizar la fiscalización ambiental. Entre las exigencias innegociables impuestas se encuentran la presentación anual de todos los parámetros de agua y sedimentos; el retiro definitivo de la infraestructura obsoleta (como en las cañerías de los emisarios antiguos “Ñireco” e “Italia”) y la obligación estricta de reportar cualquier derrame de efluentes no tratados en un plazo máximo de dos horas.

FUENTE: Esta investigación fue elaborada durante 2026 en el ámbito de FOCO. Bootcamp de Periodismo, Acceso a la Información Pública y Visualización de Datos de la Fundación Transparencia Activa y el Foro de Periodismo Argentino. El programa recibió el apoyo de la Embajada de Suiza en la Argentina, y la colaboración de las embajadas de Alemania y de Francia (Comunidad Informada).