Son 20 provincias en donde hay gastos reservados, fondos especiales o agencias estatales que no informan sus erogaciones o las rinden en forma diferenciada.

Este mecanismo no permite saber a qué se destinan las regalías mineras o petroleras, los fondos de empresas provinciales y los fideicomisos con asignaciones específicas.

En al menos 7 provincias argentinas (además de la Nación) todavía existen gastos reservados rastreables, cuya ejecución no rinde cuentas públicas: son Buenos Aires, Chubut, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Santa Fe y Santiago del Estero. A esto se le suman otras 6 (Catamarca, Formosa, La Rioja, Salta, Tierra del Fuego y Tucumán) en las que no hay datos públicos ni respuestas oficiales como para precisar esta situación.

Además, en 7 distritos (CABA, Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy) hay fondos, fideicomisos, agencias, organismos o partidas especiales con regímenes particulares de control, que no rinden cuentas de la misma manera que el resto de los gastos corrientes (a Tribunales de Cuentas locales), y cuyos detalles de ejecución presupuestaria no son públicamente visibles -en el mejor de los casos- o directamente inaccesibles.

Al mismo tiempo, hay 12 provincias en las que no se puede conocer si hay o no este tipo de fondos especiales debido a la opacidad en el acceso a la información: Chubut, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago, Tierra del Fuego y Tucumán.

En síntesis, en 20 (83%) de los 24 distritos del país existe algún gasto, fondo, partida, organismo o fideicomiso con rendición de cuentas diferencial o nula, o bien imposibles de conocer debido a la falta de transparencia.

Sólo se salvan Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

Los datos corresponden a los presupuestos 2026 y surgen de un relevamiento de Ruido y Chequeado realizado en las 24 provincias argentinas con base en la presentación de pedidos de acceso a la información a los gobiernos locales y a la Administración central.

Gastos reservados y fondos difíciles de controlar

Después de la Nación, que encabeza el ranking de gastos reservados con más de $ 27 mil millones en 2026, Córdoba lidera la tabla entre las provincias, con $ 1.980 millones. Le sigue La Pampa, con $ 1.019 millones.

En total, son al menos $ 3.144.975.691 relevados entre las provincias donde hay gastos reservados.

Los gastos reservados son fondos públicos cuyo destino y, sobre todo, cuyo detalle de ejecución no se informa de manera completa y pública, debido a que están destinados a actividades que el Estado considera sensibles o que requieren confidencialidad.

Los fondos especiales, por su parte, son programas, fideicomisos, agencias, organismos o partidas especiales con regímenes particulares de control, que no rinden cuentas de la misma manera que el resto de los gastos corrientes del presupuesto general. Además, el detalle de su uso no suele ser accesible a la ciudadanía. Toman distintas formas, según el distrito.

Por ejemplo, en Córdoba -provincia gobernada por Martín Llaryora (Hacemos Córdoba)- además de gastos reservados existen “agencias” que reemplazan a secretarías (Córdoba Cultura, Córdoba Deportes, Córdoba Turismo, Córdoba Emprender y Córdoba Joven, etcétera), cuyas ejecuciones presupuestarias no están disponibles públicamente y tienen gastos que no pasan los mismos controles que el resto en el Tribunal de Cuentas. Los presupuestos sólo de las 5 agencias mencionadas suman $ 152.358.400.000 en 2026.

En distritos como Formosa -gobernado desde 1994 por Gildo Insfrán (PJ)-, donde la falta de acceso a la información es total, tampoco se puede saber cómo se gastan:

-El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial;

-El Fondo Fiduciario para la Salud, la Seguridad y la Tecnología;

-El Fondo Fiduciario para la Construcción de la Vivienda;

-Y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Vial, Hídrico y Municipal.

El monto sólo para estas partidas suma en esa provincia $ 53.168.956.970, según la planilla del presupuesto 2026 a la que pudo acceder Ruido y Chequeado.

Otro ejemplo: en Catamarca, el Fondo Fiduciario de Regalías Mineras es un centro permanente de críticas por su falta de control y transparencia. Sus gastos no son alcanzados por los controles de la Ley de Administración Financiera. La gobernación de Raúl Jalil (PJ) debe presentar un informe semestral a la Legislatura, además del control del Tribunal de Cuentas. Pero eso no siempre ocurre.

En Chaco -provincia gobernada por el radical Leandro Zdero-, la Fiduciaria del Norte -que gestiona la publicidad oficial- responde en la formalidad a controles y a la auditoría de organismos de control como el Tribunal de Cuentas de la provincia. Pero en la práctica es casi imposible acceder públicamente a sus movimientos y rendiciones.

Jujuy -Carlos Sadir (UCR)- tiene 2 ejemplos conocidos sobre la dificultad para saber cómo se gastan los fondos de empresas estatales: JEMSE, dedicada a minería y energía, y Cannava, dedicada al cultivo e industrialización de cannabis. A pesar del esfuerzo de ambos medios, no se pudo acceder a datos públicos sobre el detalle de estos gastos.

Otro caso de críticas por la falta de transparencia es la del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), en Tierra del Fuego, territorio gobernado por Gustavo Melella (FORJA).

En CABA (Jorge Macri -PRO-), durante 2026 sólo se aportaron fondos para el Fideicomiso de Recuperación, Mantenimiento y Expansión del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneos $ 72.125.895.899 (Ley 23.514) y $ 206.279.834.684 (Ley 4.472).

Cajas negras y opacidad

“Los gastos reservados son un problema para la democracia de nuestro país, y también en cada una de las provincias”, dijo a Ruido Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.

Y argumentó: “Estos gastos, que salen del presupuesto que se arma a partir de los impuestos de cada ciudadano, son una caja negra que no rinden cuentas ante la sociedad”.

Respecto de posibles soluciones, el especialista recomendó “fortalecer la transparencia” y “tener un estricto control legislativo”, para evitar que estos fondos sean usados “en forma particular, partidaria e irregular”.

Alejandro Gaggero, coordinador del área de Justicia Distributiva de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo: “En Argentina, la opacidad de la información fiscal en las provincias suele ser mayor que en el caso del Estado nacional. En temas presupuestarios, por ejemplo, es notable la poca disponibilidad de datos sobre la ejecución de los recursos, y la inexistencia de herramientas que permitan a la sociedad realizar un monitoreo”.

Caso por caso

CABA

La Ciudad de Buenos Aires no tiene gastos reservados, tal como lo estipula el artículo 53 de su Constitución.

En relación a otros fondos, como los fondos fiduciarios o fideicomisos, el Gobierno de CABA respondió que “si bien no es posible aseverar que los mismos carecen de control o no se encuentran regulados, las normas de constitución de cada uno de ellos estableció diversos lineamientos particulares”.

Para el Fideicomiso Recuperación, Mantenimiento y expansión del Sistema de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneos de la CABA – SBASE S.E., en la Legislatura existe la Comisión de Control y Seguimiento sobre el Fideicomiso, que tiene como función garantizar la transparencia en cuanto a la recaudación, erogación y la posterior ejecución de los recursos. Para el ejercicio 2026 se asignaron $72.125.895.899 y $206.279.834.684.

Hay otros fideicomisos que en 2026 no recibieron aportes:

*Fideicomiso Fondo de Desarrollo Buenos Aires Sur – Corporación Buenos Aires Sur S.E.

*Fideicomiso de Administración del Autódromo Oscar y Juan Gálvez

*Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social – FONDES

Provincia de Buenos Aires

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informó para 2026 dos partidas de gastos reservados: una del Poder Judicial-Ministerio Público, por $6.810.805, y otra del Ministerio de Seguridad, por $6.682.000.

De todos modos, no se puede acceder públicamente a estos datos desde las planillas del Presupuesto 2026 de la provincia.

En relación a los datos solicitados sobre fondos, fideicomisos, agencias, etc., señaló que “dado que la solicitud excede las competencias de estas áreas (Ministerio de Economía), corresponde que la consulta sea dirigida ante el Organismo con incumbencia en la materia. Se remiten los presentes antecedentes a ese Ministerio a efectos de su consideración en respuesta a la solicitud de información pública”.

Esta respuesta impide avanzar en la búsqueda ya que, al desconocerse cuáles son esos fondos, difícilmente se puede saber a qué organismo específico enviar el pedido de acceso a la información.

Catamarca

Aunque no son estrictamente gastos reservados, los recursos que se destinan al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras son un centro permanente de críticas por su falta de control y transparencia.

Técnicamente, de manera semestral debe presentar un informe a la Legislatura con una rendición de cuentas, además del control del Tribunal de Cuentas.

Sin embargo eso no siempre ocurre. La oposición lo destaca como un “Presupuesto Paralelo” de la Provincia por la poca información que existe al respecto. Como respuesta, el Gobierno lanzó el 19 de noviembre de este año un novedoso portal web con toda la información vinculada a este fondo cuestionado.

Además, los gastos que se hacen con el fideicomiso no son alcanzados por los controles de la ley de administración financiera, por lo que tienen menos exigencia a la hora de contratar.

Igualmente, en términos generales, las exigencias en torno a límites de contratación y licitaciones son permanentemente sorteadas con el uso de “Fondos Rotatorios”, algunos incluso con calidad de “permanentes”.

Son cajas “chicas” con las se deberían atender gastos básicos de funcionamiento o urgencias, pero en la práctica se usan para hacer compras y contrataciones directas.

La excusa siempre está en la “celeridad” que esa modalidad imprime al sistema, que no tendría si el proceso tuviera que atravesar una licitación.

Estos fondos también se rinden al Tribunal de Cuentas, pero no se puede acceder al detalle de operaciones que se realizan con esta modalidad.

La única dependencia con “Gastos Reservados” es la Policía, que igualmente debe informarlos al Tribunal de Cuentas, según la ley provincial de Seguridad Pública.

El Gobierno no respondió el pedido de información.

Chaco

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Chaco respondió que no existe la figura ni se aplican Gastos Reservados en el presupuesto.

Por otra parte, en Chaco funciona un mecanismo de fideicomiso creado para “estructurar y administrar fondos y fideicomisos públicos y privados para impulsar el desarrollo económico y productivo de la provincia”.

La Fiduciaria del Norte se enfoca en “gestionar contratos, facturación y pagos de la publicidad oficial del Estado provincial con los medios”.

En la formalidad, Fiduciaria del Norte responde a controles y auditoría de organismos de control provincial como el Tribunal de Cuentas de la provincia.

En la práctica es casi imposible acceder públicamente a movimientos y rendiciones.

La autoridad de aplicación es la Secretaría de Asuntos Estratégicos, actualmente a cargo de Marcos Resico, quien en reiteradas ocasiones fue blanco de críticas mediáticas por manejo discrecional de fondos a grupos ‘amigos’ y pese a que se difundieron listas de montos transferidos a privados esos datos no permiten contrastar cuán alejados están del verdadero destino.

Chubut

Sólo aparecen gastos reservados en una partida presupuestaria (folio 29) de 2026 para el Poder Judicial, por $ 30 millones. También aparecen varios gastos con distinta denominación como «servicios no personales y otros servicios» (Folio 18), aunque no se puede saber con exactitud el destino de esos fondos.

El Gobierno provincial no respondió el pedido de información sobre eso ni sobre otros fondos o programas con controles especiales.

Como contexto, el Tribunal de Cuentas del Chubut envió una nota los primeros días del mes de septiembre del 2026 dirigida al presidente de la Legislatura Provincial, el vicegobernador Gustavo Menna por una serie de observaciones a la auditoría sobre gastos pagados por esa institución durante el primer semestre de 2025.

Córdoba

Los gastos reservados en la provincia de Córdoba crecieron de forma abrupta desde 2024, con la llegada de Martín Llaryora a la Gobernación.

La partida «03170000 – Gastos Reservados», que entre 2016 y 2023 se mantuvo en un promedio anual de $ 740 millones (a valores actualizados por inflación a octubre de 2026), dio un fuerte salto en 2024, cuando alcanzó los $ 1.143 millones, y volvió a crecer en 2025, hasta los $ 1.834 millones.

En los primeros 10 meses de 2026, el Ejecutivo provincial lleva erogados $ 1.980 millones en gastos reservados, un 167% más que el promedio anual registrado durante las últimas administraciones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.

Los datos fueron recogidos del Portal de Transparencia de la Provincia de Córdoba, base material de FreeData, una novedosa herramienta de Ruido que posibilita analizar el gasto público provincial.

Otro dato interesante: entre enero y octubre de este año, el Gobierno de Córdoba ya consumió todo lo presupuestado para el 2026 en gastos reservados.

Según la planilla Nº 6 de Erogaciones por Objeto del Gasto y Jurisdicción de la Administración General Centralizada, este año se preveía destinar $ 1.950,2 millones a esa partida.

De ese total, el Ministerio de Gobierno tiene asignados $ 500 millones; el Ministerio de Justicia y Trabajo, otros $ 500 millones; y el Ministerio de Seguridad, $ 950,2 millones.

Hasta 2023, los gastos reservados estaban concentrados en una sola cartera: el Ministerio de Gobierno y Seguridad.

Desde 2024, con la gestión de Llaryora, el Presupuesto distribuye esos fondos entre tres ministerios: Seguridad (a cargo de Juan Pablo Quinteros), Justicia y Trabajo (Julián López) y Gobierno (hasta julio, encabezado por Manuel Calvo, actual jefe de Gabinete).

Según el artículo 8 de la Ley 5.901 (Ejecución del Presupuesto de la Administración Pública), en Córdoba únicamente pueden disponer de la partida principal «Servicios No Personales», parcial «Gastos Reservados», el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los ministros del Poder Ejecutivo a cargo del área de Seguridad y el jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba.

La norma no fija montos, que se establecen cada año en la Ley de Presupuesto. Tampoco define qué se entiende por gasto reservado, para qué fines pueden utilizarse esos fondos ni establece una obligación específica de rendición pública de esas erogaciones.

Por fuera de estas partidas quedan las agencias y empresas que controla la Provincia, como Caminos de las Sierras, que no identifican específicamente gastos reservados en sus balances.

Estos organismos manejan presupuestos propios y presentan información contable con un nivel de detalle diferente al de la Administración Central, lo que dificulta conocer el destino preciso de determinadas erogaciones.

Tampoco se puede seguir la ejecución de esos gastos en el Portal de Transparencia.

Aunque están sujetos a mecanismos legales de fiscalización, el seguimiento público de sus gastos es mucho menos transparente.

Corrientes

El Gobierno de Corrientes no respondió el pedido de acceso a la información pública, lo que impide establecer si existen fondos con mecanismos excepcionales de rendición, o conocer cómo se controla su utilización.

En el texto de la Ley Nº 6745, correspondiente al Presupuesto provincial 2026, no aparecen partidas denominadas “gastos reservados”.

Sin embargo, esa ausencia no permite concluir que no existan erogaciones confidenciales bajo otras denominaciones.

El artículo 129 de la Ley 6.042 prohíbe incorporar gastos reservados, pero pertenece a la Ley Orgánica de las Municipalidades.

La Constitución de Corrientes establece, en su artículo 21, la obligación de publicar los actos de gobierno, especialmente los relacionados con la recaudación y el destino del dinero público. Exige información actualizada, completa y gratuita. Sin embargo, al no existir un Portal de Transparencia es imposible acceder a esos datos.

El diputado opositor Pedro Cassani presentó el proyecto 20.395, el 8 de septiembre de 2026 que propone impedir la creación, inclusión, mantenimiento y ejecución de partidas, fondos o gastos reservados, secretos o confidenciales en todos los poderes del Estado provincial, con publicidad y rendición de los recursos.

Corrientes cuenta con Corrientes Telecomunicaciones SAPEM (conocida comercialmente como TelCo), una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, que el Tribunal de Cuentas provincial incluye entre los entes sujetos a fiscalización.

Pero no hay información accesible sobre los fondos públicos, sus destinos y sus controles.

Entre Ríos

En Entre Ríos se eliminó la partida destinada a Gastos Reservados. La norma se sancionó en noviembre de 2024. Pero antes, en febrero de ese año, se dispuso por decreto que el monto de dinero público asignado a erogaciones secretas o confidenciales del Presupuesto 2024 se transfiera a “subsidios para necesidades urgentes de la población”.

De este modo, según las fuentes oficiales, los Gastos Reservados ya no estuvieron en el Presupuesto 2025 y tampoco en el actual, según la respuesta de la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Provincia.

Además, se aseguró que “no existen programas, agencias, partidas, fideicomisos ni ninguna otra modalidad de ejecución de fondos públicos provinciales que se encuentren eximidos de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, ni que posean regímenes especiales que eludan los controles ordinarios del Estado”.

La ley 10.553 de 2017, había dispuesto que la partida de Gastos Reservados tenga como fin atender “la actividad que debe desarrollar el Estado en situaciones de urgencia fundadas en la gestión”, y que sea “autorizada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría General de la Gobernación”.

La norma se sancionó luego de un escándalo institucional que se produjo hace 10 años en la provincia, tras la publicación de una investigación periodística de la revista ANÁLISIS, en su edición 1039 del 12 de mayo de 2016.

En aquel número, el director del medio reveló que había partidas presupuestarias sin control para el ex gobernador Gustavo Bordet, el ex ministro de Gobierno Mauro Urribarri, el ex jefe de la Policía Gustavo Maslein, y la ex presidenta del Superior Tribunal de Justicia Claudia Mizawak.

Se contó que esas remesas del Ejecutivo al Poder Judicial fueron implementadas desde 2010 en adelante, como una especie de “plus en negro” que habría servido para viajes, viáticos y regalos de cortesía.

Formosa

El Gobierno de Formosa no respondió el pedido de información ni permite visualizar datos públicos relacionados con la ejecución presupuestaria, por lo que no se puede saber oficialmente si existen gastos reservados.

Sin embargo, dentro de los “Servicios no personales” se incluyen los gastos protocolares, un rubro que, según denuncias, es el ítem a través del cual se canalizan fondos sin rendir. El total de la partida en 2026 es de $145.901.416.546 parea el Ejecutivo, $ 1.122.567.746 para el Legislativo y $ 5.639.725.046 para el Judicial.

Otro hallazgo relevante es la existencia de cinco fondos fiduciarios cuyos destinos y utilización no resultan suficientemente claros, que suman $145.901.416.546.

A esto se suma la renovación de facultades extraordinarias al Gobernador Gildo Insfrán por parte de la Legislatura, que permiten ampliar dichos fondos y operar por fuera de los circuitos habituales de la administración. Sus recursos superan los asignados a cualquier ministerio y al Poder Legislativo.

Para analizar el Presupuesto se pudo acceder al mismo a través de diputados de la oposición, puesto que no hay datos públicos al respecto.

Jujuy

El Gobierno respondió que no existen gastos reservados en Jujuy.

Y en relación a fondos especiales, se informa que “los fondos, programas, agencias, partidas, fideicomisos y demás modalidades de asignación de fondos públicos provinciales se encuentran sujetos a los regímenes de rendición de cuentas que resulten aplicables conforme a la normativa vigente”.

Y que “en cuanto a los fondos ejecutados a la fecha, la información deberá requerirse a cada jurisdicción u organismo competente”.

La respuesta es insuficiente puesto que, al no informarse un detalle de cuáles son esos fondos, tampoco se puede saber a qué organismos responden y por lo tanto resulta casi imposible saber a quién realizar cada consulta. Tampoco queda claro cuáles son los “regímenes de rendición de cuentas que resulten aplicables”.

Dos de los principales ejemplos de la dificultad para saber cómo se gastan los fondos de empresas estatales de Jujuy son Jemse, dedicada a minería y energía, y Cannava (cuyo nombre legal actual es Cannabis Avatara Sociedad Anónima Unipersonal), dedicada al cultivo e industrialización de cannabis.

La información se encuentra fragmentada y tiene presupuestos y circuitos financieros propios, distintos de los de la administración central.

Para reconstruir el destino de los recursos sería necesario cruzar presupuestos, cuentas de Inversión, balances, estados contables, decretos, contratos, préstamos, capitalizaciones y transferencias.

La Pampa

Si bien el Gobierno pampeano no respondió el pedido de información, Ruido pudo relevar $ $ 1.019.086.886 de gastos reservados, $ 6978015 del Ejecutivo, $ 1011360000 del Legislativo, y $ 748871 del poder Judicial.

Al no haber información oficial, no se puede relevar la existencia y eventuales montos de fondos o programas especiales.

La Rioja

El gobierno riojano no respondió el pedido de información ni existe información pública y/o accesible que permita determinar si existen gastos reservados o fondos especiales.

Se trata de uno de los casos en donde no se puede acceder casi a ningún dato oficial relacionado con los gastos del gobierno.

Mendoza

Los Gastos Reservados en Mendoza ascienden a $383.376.000 y figuran en el Presupuesto 2026 como erogaciones sin discriminar-erogaciones reservadas en el apartado de Rentas Generales del Ministerio de Seguridad.

En Mendoza, todos los organismos públicos tienen que rendir informes de gastos ante el Tribunal de Cuentas.

La ley 9.292 en el artículo 23 hace una salvedad para los gastos reservados: En este caso el Ministerio de Seguridad solamente envía planillas de ejecuciones presupuestarias con un detalle de gastos sin ningún tipo de comprobante.

Este año, el Tribunal de Cuentas aprobó sin objeciones la rendición de cuentas de gastos reservados que hizo el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Mendoza respondió el pedido de información invitando a revisar la información publicada sobre gastos reservados, pero nada dijo en relación a otros fondos o partidas especiales.

Misiones

Misiones no declara gastos Reservados, y tampoco responde el pedido de información.

Con base en la Ley de emergencia económica y financiera, el gobernador tiene las facultades de reasignar partidas disponibles.

La Ley VII – N.º 24 (originalmente Ley N.º 3309) fue sancionada el 25 de julio de 1996.

La vigencia de la normativa ha sido prorrogada de manera sucesiva, lo que brinda superpoderes al gobernador de reasignar partidas sin explicaciones.

En texto del presupuesto para el ejercicio 2026 en su artículo 24, se remarca que “El Poder Ejecutivo puede ceder fiduciariamente recursos de libre disponibilidad para atender el pago de gastos que se ejecutan presupuestariamente conforme a las normas legales en vigencia, y disponer de los recursos necesarios para afrontar, a través del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, las actualizaciones previstas en los contratos de fideicomisos vigentes, renegociar las cláusulas contractuales y los ajustes de la subvención de las concesiones que se abona a través de los mismos”.

Neuquén

El gobierno neuquino respondió que no existen gastos reservados ni fondos especiales con algún régimen distinto de rendición de cuentas.

Tampoco se detectaron gastos reservados en el relevamiento.

Río Negro

No hay gastos reservados dentro del Poder Ejecutivo provincial, según los registros de ejecución presupuestaria hasta septiembre de 2026, y según la propia respuesta oficial.

Existen fondos fiduciarios, pero “todos los fondos, programas, agencias y demás modalidades son supervisadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, pasando todos sus gastos por ese órgano de control interno”.

Río Negro tiene un antecedente significativo en esta materia. En 2014, el Tribunal de Cuentas cuestionó un mecanismo utilizado durante años por la Legislatura provincial, que permitía entregar fondos a autoridades y bloques parlamentarios sin obligación de presentar comprobantes sobre su destino final. El escándalo derivó en el anuncio de la suspensión de esos pagos y la revisión del procedimiento.

La documentación actual revela otra particularidad. Dentro del rubro 390, “Otros servicios”, que incluye los gastos reservados, también figura la partida 399, denominada “Otros no especificados precedentemente”.

Bajo esa clasificación, la administración provincial registró hasta septiembre compromisos por 1.585,8 millones de pesos, de los cuales 563,7 millones fueron efectivamente pagados.

La amplitud de esa denominación impide conocer, a partir de los informes generales, el destino específico de las erogaciones, aunque no significa que se trate de gastos reservados.

La Ley H 3186 regula la administración financiera de los tres poderes provinciales y establece diferentes niveles de fiscalización. El control previo corresponde inicialmente a las estructuras administrativas de cada organismo, mientras que la Contaduría General interviene según los procedimientos aplicables. El Tribunal de Cuentas ejerce el control externo y puede auditar las rendiciones.

Salta

No se puede saber si existen Gastos reservados o fondos especiales ante la falta de respuesta del gobierno al pedido de información.

La partida 392 de Gastos Reservados sigue vigente en el manual clasificador del presupuesto, pero no pudieron ser detectadas partidas en el presupuesto 2026.

San Juan

No se puede saber si existen Gastos reservados o fondos especiales ante la falta de respuesta del gobierno al pedido de información.

San Luis

El presupuesto no contempla gastos reservados, pero el Gobierno no respondió el pedido de información.

El Presupuesto 2026 de San Luis no contempla partidas destinadas a gastos reservados. Así lo establece el artículo 8 de la Ley VIII-0253-2025, que remite a la Ley de Contabilidad, Administración y Control Público de la provincia.

La investigación también buscó determinar si existen organismos, fondos, fideicomisos o partidas presupuestarias que estén exceptuados, total o parcialmente, de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Desde ese organismo aseguraron que no existen excepciones y que todos los fondos públicos están sujetos a control. Sin embargo, se aclaró que “si bien el sistema de control abarca a toda la administración, el alcance, los límites y las modalidades precisas de esta fiscalización posterior se encuentran modulados, a su vez, por las leyes de creación y las normativas orgánicas específicas de los diversos entes, fideicomisos, municipalidades, etc”.

Santa Cruz

El gobierno de Santa Cruz respondió el Pedido de Acceso a la Información de Ruido y aseguró que el Presupuesto de la Administración Pública Provincial correspondiente al Ejercicio 2026 “no contempla gastos reservados, ni gastos de ninguna clase que tengan tratamiento de reservados respecto de su destino, ejecución o rendición”.

En la misma respuesta aclararon que el régimen presupuestario de las empresas públicas provinciales quedan sujetas a los mecanismos generales de rendición y fiscalización. Es decir, pasan por el Tribunal de Cuentas.

Santa Fe

Los gastos reservados están destinados al Ministerio de Seguridad y Justicia ($132.000.000), a la Agencia de Control Criminal ($23.000.000) y a la Protección de Testigos ($237.000.000).

La ley 14.240 considera que los gastos reservados se destinan exclusivamente a investigaciones criminales complejas.

La rendición de los gastos será reservada en los casos en que la autoridad de aplicación lo considere necesario pero deberá precisarse el plazo, que no puede exceder los 365 días.

El gobierno provincial no respondió el pedido de acceso, por lo que no se puede conocer con precisión si existen otros fondos especiales que posean los mecanismos de rendición generales.

Santiago del Estero

La ley de Presupuesto 2026 de Santiago del Estero incluye dos ítems referidos a “gastos reservados”. Establece $138.720.000 de pesos para el Ministerio de Gobierno y Seguridad, diversificados de la siguiente manera: 54.720.000 pesos (Programa 15, Control y Seguimiento de Proyectos Nacionales, partida 392) y 84.000.000 pesos (Programa 16, Acciones centrales de la Secretaría de Seguridad, partida 392).

Pero, ni la ley ni la descripción de los programas dicen en qué se usan los fondos ni cómo se rinden.

Más allá de estos gastos reservados, sobre los que no hay mayor información, la transparencia en el manejo de los recursos públicos de Santiago del Estero quedó bajo la lupa a partir de un informe elaborado por el sitio *Santiago en Datos*, que examinó los decretos oficiales correspondientes a los primeros cinco meses de 2026 y advirtió sobre importantes niveles de opacidad en las contrataciones y decisiones presupuestarias.

El relevamiento indica que, entre abril y mayo, se registraron 234 contrataciones directas. De ellas, 179 -el 76%- no informaron al menos uno de los tres elementos básicos para conocer el destino de los fondos: qué se contrató, quién recibió el pago y cuánto se desembolsó. En 50 casos no se publicó información sustancial.

El relevamiento -sumado a la falta de respuesta del gobierno- expone un problema de acceso a la información: conocer cuánto se asigna, quién administra los recursos y cuál es su destino efectivo.

Tierra del Fuego

La Constitución de la provincia de Tierra del Fuego prohíbe expresamente la existencia de gastos reservados en cualquiera de los tres poderes del Estado.

No obstante, en los últimos años se han producido distintas discusiones institucionales que se han ido zanjando con fallos de la Justicia o reglamentación de los organismos de control.

Por ejemplo, algunas partidas del presupuesto destinadas a la adquisición de insumos, bienes o servicios para las fuerzas policiales poseen un tratamiento diferencial por parte del Tribunal de Cuentas provincial, mientras que el control de los fondos públicos afectados a empresas con participación estatal quedó reglamentado a través de la resolución plenaria 115/2023 del mismo tribunal.

Sin embargo, el foco de atención en 2026 es el denominado Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) al que aportaron las fábricas amparadas por el subregimen de promoción industrial desde 2021 a 2026.

Esos recursos que administra el Gobierno Nacional a través de un directorio pero que se afectan enteramente a proyectos en la provincia, es cuestionado públicamente por su falta de transparencia y criterios de distribución.

El FAMP informó oficialmente que al 31 de agosto de 2026 administra un total de $401.397.407.705 (unos 257 millones de dólares) y aprobó 13 proyectos de empresas además de “diversas” obras de infraestructura.

Aun así, ante un pedido de Ruido, las autoridades no individualizaron los proyectos productivos aprobados ni consignaron a los beneficiarios.

Sobre los controles que se aplican a los fondos que maneja, el Fondo se limitó a informar que “se encuentran sujeto a los mecanismos de control previstos en la normativa vigente, incluyendo las instancias de auditoría a cargo de los organismos competentes”, todo ello “en cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia que rigen la actuación administrativa”.

Tucumán

No se puede saber si existen gastos reservados en función de la falta de respuesta al pedido de acceso a la información pública presentado y de la desagregación insuficiente de la Ley 9.942 de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para 2026.

Si bien las polémicas que trascendieron están relacionadas con los gastos reservados del Poder Legislativo, lo cierto es que el diseño del Presupuesto y el esquema de control imperante -donde, por ejemplo, no está reconocido el derecho al acceso a la información pública- ofrece resquicios para la realización de erogaciones discrecionales exentas de un control verificable. La falta de rendición de cuentas se consolida con la aprobación «ficta» (por el mero paso del tiempo) de la cuenta de inversión.

El Poder Legislativo de Tucumán tiene un presupuesto de $ 182.504.416.000 en 2026. Gran parte de esos fondos son utilizados para los llamados “gastos sociales”, erogaciones discrecionales no sujetas a fiscalización pública.

Los gastos sociales tampoco han sido nunca controlados por la Justicia, pese a las denuncias penales y demandas administrativas radicadas en el pasado.

Ante la falta de respuesta tampoco se puede saber si hay gastos reservados en, entre otros organismos, la Caja Popular de Ahorros de la Provincia o el Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia.

Nación, con DNU

El Estado nacional comenzó el 2026 con un presupuesto de $ 19.655,2 millones para gastos reservados, frente a los $ 14.094,9 millones de crédito vigente al cierre de 2025.

Esto representa un aumento nominal del 39,4%.

En lo que va del año, esa partida se amplió hasta alcanzar los $ 27.498,3 millones, un incremento nominal del 39,9%. Según los datos oficiales de Presupuesto Abierto, al 7 de octubre se habían ejecutado $ 19.307,3 millones, equivalentes al 70,2% del nuevo crédito vigente.

La mayor parte de esa ampliación se explica por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026 (anexo 1), firmado en julio por el gobierno de Javier Milei. La norma incrementó en $ 49.261 millones el presupuesto general de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), de los cuales $ 7.466 millones se destinaron específicamente a gastos reservados.

Así, la partida de fondos reservados de la SIDE pasó de $ 19.096,9 millones a $ 26.563,9 millones.

La SIDE concentra poco más del 95,2% de los gastos reservados ejecutados por el Estado nacional en lo que va de 2026 (siempre hasta el 7 de octubre), con $ 18.373 millones. El resto se distribuye entre el Ministerio de Seguridad Nacional ($ 440 millones) y organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas: la Fuerza Aérea ($ 178,6 millones), el Ejército ($ 151,9 millones), el Estado Mayor Conjunto ($ 87,9 millones) y la Armada ($ 76 millones).

En el caso específico de la SIDE, el presupuesto de gastos reservados prácticamente se duplicó respecto de como había terminado en 2025. El organismo cerró aquel año con un crédito vigente de $ 13.436,6 millones, comenzó 2026 con una asignación de $ 19.096,9 millones y, tras las ampliaciones presupuestarias, llegó a los $ 26.563,9 millones. Esto representa un incremento nominal del 97,7% respecto del cierre del año pasado.

Presupuesto 2027

Para 2027, el Proyecto de Presupuesto Nacional contempla una asignación de $ 181.472 millones para la SIDE. La cifra representa un aumento nominal del 86,8% respecto de los $ 97.135 millones previstos inicialmente para el organismo en el Presupuesto de 2026.

El proyecto no permite conocer con precisión cuánto de ese dinero se destinará a gastos reservados. En las planillas oficiales, la SIDE tiene asignados $ 50.731 millones para servicios no personales, de los cuales $ 30.950 millones corresponden a la categoría «Otros servicios», que incluye los gastos reservados, pero sin discriminarlos específicamente.

Si fueran completamente a gastos reservados, los $ 30.950 millones representarían un aumento de 62% respecto de los $ 19.097 millones que asignaba inicialmente el Presupuesto 2026 al mismo ítem «Otros servicios» (que luego se extendió a $ 26.563,9).

Menos fondos fiduciarios

El Presupuesto 2026 contempla siete fondos fiduciarios con presupuesto aprobado.

En conjunto, tienen ingresos totales previstos por $5,365 billones y gastos totales por $4,048 billones. La diferencia arroja un resultado financiero positivo de alrededor de $1,317 billones.

Los principales fondos por volumen de gastos son:

*Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte: $2,846 billones.

*Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas: $796,7 mil millones.

*Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica: $262,1 mil millones.

*Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina: $66,4 mil millones.

*Fondo de Garantías Argentino: $61,0 mil millones.

*FONPEC: $12,8 mil millones.

*FODER: $2,9 mil millones.

Con la Ley Bases, sancionada en 2024, habilitó al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar fondos fiduciarios públicos bajo determinadas condiciones. A partir de esa facultad se inició el proceso de reducción del universo de fideicomisos.

El Gobierno justificó las disoluciones con argumentos vinculados con la falta de controles, deficiencias de gestión, superposición de funciones y problemas de transparencia.

Un informe de Chequeado mostró cómo la Oficina de Presupuesto del Congreso detectó, entre las características de los fondos fiduciarios, que “cuentan con una mayor flexibilidad en la ejecución de los gastos, la libre disponibilidad de los recursos financieros (dado que, al no integrar las rentas generales, esos recursos no pueden utilizarse para otros fines), el hecho de que el dinero sobrante al finalizar el ejercicio sigue en poder del fideicomiso (en lugar de volver a formar parte del presupuesto general) y la menor rigidez para la modificación de las partidas”.

Ya son 24 los fondos fiduciarios eliminados por el Ejecutivo desde 2023.

(Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos).