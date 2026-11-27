Entre Ríos fue este jueves el centro de la agenda científica y tecnológica de la Argentina. La provincia fue sede de la Tercera Asamblea 2026 del Cofecyt, el ámbito donde la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires coordinan sus políticas de ciencia, tecnología e innovación. Autoridades nacionales, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), de la Agencia I+D+i y de las jurisdicciones de todo el país se reunieron en el MiradorTEC, el parque tecnológico de Paraná.

La jornada comenzó con un recorrido por el edificio y la presentación de casos destacados del sistema científico-tecnológico entrerriano: la empresa ODIN; el Relevamiento Geológico y Minero que el Gobierno de Entre Ríos lleva adelante junto al Conicet; y la empresa DominguezLab.

La apertura estuvo a cargo del subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, Ricardo Crespo, y las palabras de bienvenida, del secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, Emanuel Gainza. Durante la asamblea se presentaron la agenda de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, un informe sobre vinculación tecnológica y transferencia en el sector AgTech y las prioridades de los sistemas provinciales: Patagonia Transforma, el protocolo regional de vinculación tecnológica y las cadenas de valor de la Región Centro.

Según se informó a través de un comunicado de prensa, también expusieron el presidente del Conicet, Daniel Salamone, sobre las capacidades científicas del organismo al servicio de las provincias, y Santiago Villa, por la Agencia I+D+i, sobre convocatorias y líneas de financiamiento. El bloque de cooperación internacional incluyó el programa del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) de España, las próximas convocatorias de Horizonte Europa y las agendas entre la Unión Europea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Mercosur en inteligencia artificial e infraestructuras de investigación. Por la tarde se realizó un taller para poner en marcha el Programa de Transferencia de Tecnología Productiva (PTTP).

El cierre de la asamblea estuvo a cargo del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, quien transmitió el saludo del gobernador Rogelio Frigerio y destacó la importancia de que Entre Ríos haya sido elegida como sede del encuentro. "Estamos frente a una revolución tecnológica que es una de las más importantes que afrontó la humanidad. Necesitamos cooperar, trabajar en equipo, aprender y aportar desde lo que hace cada uno para poner a la provincia en vías del desarrollo que necesita", expresó.

En ese sentido, remarcó que uno de los principales desafíos del Estado es "construir puentes entre la educación y la tecnología, y darles herramientas a nuestros chicos para que puedan afrontar los desafíos laborales que van a tener cuando salgan de la escuela". También planteó la necesidad de intercambiar experiencias entre las distintas jurisdicciones para modernizar los procesos y construir "un Estado inteligente, moderno y que dé respuesta a la gente".

Colello repasó además las políticas que impulsa la provincia en la materia: el expediente electrónico, la plataforma Mi Entre Ríos, el Registro Provincial de Economía del Conocimiento (Repec), los laboratorios de innovación productiva InnovaLab, la primera aceleradora de startups tecnológicas de la provincia y la formación en inteligencia artificial para estudiantes desde la primaria y para más de 10.000 docentes.

Por su parte, Gainza destacó que la realización del encuentro nacional en Paraná refleja el lugar que ocupan estas políticas en la agenda provincial. "Tenemos un gobernador que ha puesto a la ciencia, a la tecnología y a la modernización del Estado como un eje central de su gestión", señaló.

El funcionario puso como ejemplos el trabajo que se desarrolla en el MiradorTEC, eventos como Campus Party y Conertech, la formación en inteligencia artificial para estudiantes, la capacitación de 10.000 docentes en habilidades digitales y los cursos destinados a adultos mayores para prevenir estafas y facilitar el uso de herramientas digitales. Además, valoró el intercambio con otras jurisdicciones: "Tenemos que ser humildes, buscar buenas experiencias y preguntarles a quienes saben y ya transitaron estos procesos. Muchas de las cosas que pudimos implementar surgieron de experiencias de otras provincias".

La asamblea contó también con la participación del subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, Ricardo Crespo, quien valoró las políticas que lleva adelante Entre Ríos y su articulación con la estrategia nacional. "Este lugar y toda la política que están llevando adelante los distintos organismos de ciencia y técnica de la provincia apuntan clarísimamente hacia la estrategia nacional y son un ejemplo. Le decía al presidente del Conicet que hay que clonar esto en el resto de las provincias", afirmó.

Crespo también subrayó la importancia de fortalecer la conexión entre el sistema científico y el sector privado, sin descuidar la investigación básica ni las humanidades. "El apoyo de la provincia a la investigación es fundamental, pero sobre todo el apoyo para facilitar esa conexión con el sector privado, sin dejar de lado la investigación básica, porque sin investigación básica no hay transferencia, ni tampoco las humanidades, porque hacen a la cultura y la cultura hace al progreso de los países", concluyó.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos.