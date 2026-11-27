La Superintendencia de Riesgos del Trabajo autorizó la incorporación de la aseguradora entrerriana al Registro de Prestadores 4.0. "Este reconocimiento se enmarca en el proceso de modernización y expansión impulsado desde el inicio de la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, orientado a ampliar la oferta de productos y servicios y consolidar el perfil nacional de la compañía", se indicó a través de un comunicado enviado a ANÁLISIS.

Tras verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente, la SRT aprobó formalmente la incorporación de IAPSER Seguros al Registro de Prestadores 4.0. De esta manera, la aseguradora entrerriana se ubica entre las primeras cuatro ART y ART mutuales del país en integrar este ecosistema, orientado a modernizar la prevención de riesgos laborales mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

"Este avance es resultado del proceso de innovación y transformación digital que lleva adelante la compañía, con desarrollos tecnológicos propios como ARTNet y su aplicación de visitas de prevención. La incorporación de IAPSER al Ecosistema Prevención 4.0 permite avanzar hacia una gestión preventiva más moderna, eficiente y conectada, fortaleciendo la seguridad y la protección de los trabajadores", se indicó.

Desde Iapser se resaltó que la compañía amplió su cartera de clientes privados, incorporó nuevas herramientas digitales, como IAPSER Conecta, y desarrolló productos innovadores, como el seguro multirriesgo para productores de maíz. "La incorporación al Ecosistema Prevención 4.0 constituye un nuevo paso en esa transformación", se señaló finalmente.

Fuente: Prensa Gobierno de Entre Ríos