Tras el cierre de los centros de votación en España, el primer sondeo difundido por la televisión pública española (TVE) situó al Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según las proyecciones, los populares podrían alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso con el respaldo de Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

La encuesta le atribuye al PP el 32,2% de los votos y entre 129 y 134 escaños, mientras que el PSOE obtendría el 28,8% de los sufragios y entre 119 y 124 diputados.

Por su parte, Vox, la formación que encabeza Santiago Abascal, conseguiría entre 44 y 48 bancas, con el 16,2% de los votos. El Frente Amplio reuniría el 5,7% de los sufragios y tendría entre 10 y 11 representantes.

De confirmarse las estimaciones, la suma del PP, Vox y los dos diputados que obtendría UPN oscilaría entre 175 y 184 escaños. Para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso se requieren 176.

Desde el oficialismo, la portavoz del PSOE, Rebeca Torró, pidió prudencia frente a las primeras proyecciones y aseguró que el partido aguardará los resultados del escrutinio antes de pronunciarse sobre el desenlace electoral.

Una participación histórica

Con una participación electoral superior al 78%, cerraron este domingo los comicios generales en España y comenzó el escrutinio que definirá la nueva composición del Parlamento. El primer sondeo difundido por la televisión pública española (TVE) ubicó al Partido Popular (PP) por delante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y abrió la posibilidad de que las fuerzas de derecha alcancen la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

De acuerdo con la encuesta, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo obtendría el 32,2% de los votos, lo que le permitiría conseguir entre 129 y 134 bancas. El PSOE, encabezado por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quedaría en segundo lugar, con el 28,8% de los sufragios y entre 119 y 124 escaños.

Vox, la formación liderada por Santiago Abascal, conseguiría entre 44 y 48 diputados, con el 16,2% de los votos, mientras que el Frente Amplio alcanzaría el 5,7%, con una representación de entre 10 y 11 legisladores.

Según estas estimaciones, el PP podría alcanzar la mayoría absoluta con el respaldo de Vox y los dos representantes de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Las tres fuerzas sumarían entre 175 y 184 bancas, en un Congreso en el que se necesitan 176 para alcanzar esa mayoría.

Ante la difusión de las primeras proyecciones, la portavoz del PSOE, Rebeca Torró, evitó hacer una evaluación del resultado electoral y señaló que la fuerza política aguardará el avance del escrutinio. “Nosotros somos prudentes”, expresó ante los periodistas, al tiempo que valoró la elevada participación ciudadana.

Una concurrencia histórica a las urnas

Uno de los datos que marcó la jornada electoral fue el nivel de participación. Según las cifras preliminares, votó el 78,6% del padrón, alrededor de 12 puntos porcentuales más que en las elecciones generales de 2023.

Más de 38,7 millones de ciudadanos estaban habilitados para sufragar, entre ellos cerca de 2,8 millones de españoles residentes en el extranjero.

Los comicios se desarrollaron en un contexto de creciente preocupación por el encarecimiento del costo de vida y las dificultades para acceder a la vivienda. Las denuncias de corrupción que involucran a dirigentes políticos y el debate sobre la inmigración también ocuparon un lugar central durante la campaña.

Pedro Sánchez, al frente del Ejecutivo español desde 2018, busca renovar su mandato con el acompañamiento de las fuerzas de izquierda y los partidos nacionalistas. Por su parte, Feijóo podría llegar a la presidencia del Gobierno si consigue reunir los apoyos parlamentarios necesarios.

En España, la elección del presidente del Gobierno depende de la correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, el resultado del escrutinio y las posteriores negociaciones entre los partidos serán determinantes para la conformación del próximo Ejecutivo.

Fuente: Perfil.