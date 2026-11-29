El líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, el presidente del Gobierno de España y candidato socialista, Pedro Sánchez; el líder del opositor Partido Popular (PP) y candidato, Alberto Núñez Feijóo; la líder de la alianza de izquierdas Frente Amplio, Ada Colau, en un debate televisado previo a las elecciones generales.

Más de 38 millones de ciudadanos están habilitados para votar este domingo 29 de noviembre. El acceso a la vivienda, el costo de vida y la política migratoria fueron los principales temas de una campaña electoral cuyo desenlace también despierta interés en el resto de Europa.

España celebra este domingo elecciones generales anticipadas en las que se definirá la nueva composición del Parlamento y, posteriormente, la continuidad o el reemplazo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los colegios electorales abrieron a las 9 y permanecerán habilitados hasta las 20, hora peninsular. A diferencia de lo que sucede en Argentina, los ciudadanos españoles no eligen directamente al jefe del Ejecutivo. La investidura requiere el respaldo de al menos 176 diputados en una primera votación o una mayoría simple en una segunda instancia.

La vivienda, en el centro del debate electoral

El encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda marcaron buena parte de la campaña. Sánchez adelantó los comicios luego de que el Parlamento rechazara un conjunto de medidas destinadas a atender la emergencia habitacional.

El desalojo de una mujer de 87 años en Madrid había desencadenado protestas en distintos puntos del país, poniendo de manifiesto las dificultades que atraviesa una parte de la población, especialmente los jóvenes.

La conformación del próximo Gobierno

La elección enfrenta al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Sánchez, con el Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, y Vox, conducido por Santiago Abascal.

La política migratoria también generó diferencias entre el oficialismo y la oposición. Tanto el PP como Vox cuestionaron la regularización de alrededor de 1,2 millones de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo.

La posibilidad de que Vox participe de una eventual coalición gubernamental y el papel que puedan desempeñar las fuerzas regionalistas otorgan especial relevancia a la distribución de los escaños.

Los resultados serán seguidos también fuera de España, en vísperas de un año electoral que incluirá comicios en Francia, Italia, Grecia y Polonia.

Fuente: Infobae, AP.