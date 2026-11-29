Los populares capitalizan la participación histórica y el bloque de la derecha supera con amplio margen los 176 representantes que marcan la mayoría absoluta.

Alberto Núñez Feijóo gira a la derecha “el timón” de España y su victoria en las elecciones pone punto final a los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez. Pese al runrún que caracteriza estas noches de infarto, no ha habido sorpresas en el guion de la noche electoral del 29N. Tal y como vaticinaron los últimos sondeos, los populares se han impuesto en unas elecciones que se han decidido por la suma de bloques: los 134 diputados cosechados por el PP (tres menos que en 2023) y un catapultado Vox (que añade 19 más) han arrollado el umbral de la mayoría absoluta y dejan en fuera de juego cualquier opción de gobierno entre los partidos progresistas.

Estos comicios se han ganado a pulso el calificativo de históricas por varias razones. La primera, porque el resultado de esta noche marca un hito histórico en la historia de la democracia: salvo sorpresa, supondrá la entrada de la extrema derecha en el gobierno por primera vez desde que el país volvió a la democracia tras la muerte del general Franco hace cinco décadas.

También por una altísima participación, que ha derribado la marca histórica de 1993, con un 68,15% a las 18. Desde el PP confiaban en que la movilización de la derecha sería clave para contener los llamamientos al voto masivo del PSOE y Frente Amplio. “Puede haber un antes y un después de la política española [...] Hoy es un día en el que los españoles cogen el timón y van a decidir el futuro, el destino y la orientación de España, no solo para los próximos cuatro años, sino probablemente para la próxima década”, afirmó Feijóo a primera hora de la mañana tras votar en el IES Ramiro de Maeztu, el colegio electoral en el que estudió Pedro Sánchez.

En los minutos previos al inicio del escrutinio, la lectura en las filas del PP seguía siendo cauta, pero igualmente positiva. “Son buenos datos para la democracia”, valoró la número 2 por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo.

El PP supera los fantasmas del 2023

En Génova 13 llevaban mucho tiempo queriendo descorchar la botella de champán, que no pudo abrirse en 2023 porque Feijóo se quedó a cuatro diputados de poder formar gobierno. De ahí que ninguno quisiese dar por cerrado el resultado hasta conocer los primeros datos. “El escrutinio puede ser de infarto, con muchos territorios decidiéndose por foto finish”, aseguró el secretario general del partido, Miguel Tellado. No obstante, los populares no podían ocultar en sus rostros que el camino a Moncloa estaba a tiro de piedra. Con el 80% escrutado, los populares dieron por certificada la victoria a través de un tuit: “El PP va a ganar las elecciones y Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno de España”, afirmó. Minutos después, el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descolgó el teléfono para felicitar al candidato popular, según han asegurado fuentes del PP. La llamada entre el presidente y el jefe de la oposición no se producía desde hace dos años.

Sánchez convocó las elecciones anticipadas el mes pasado, después de que los partidos de derecha rechazaran en el Parlamento un paquete de medidas de su Gobierno para aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario. Más allá de eso, las elecciones se han presentado como examen al Ejecutivo socialista, que ha coincidido con varias crisis y con una etapa de crecimiento económico; y que se ha visto enturbiado por investigaciones por corrupción que involucran a un exministro y a dirigentes cercanos a Sánchez.

Fuente: Infobae, Daniel Malagón.