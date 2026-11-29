La licenciada en nutrición Glenda Mangia, coordinadora del área de Agroecología y Alimentación de la Fundación Cauce, afirmó que hay residuos de agrotóxicos en “todos los alimentos o casi todos”, describió una exposición “a cuentagotas” que se acumula en el organismo y advirtió que sus efectos se vinculan con alteraciones hormonales, cáncer y afectaciones neurológicas. En diálogo con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza), la activista ambiental destacó la investigación periodística “El veneno que nadie mide”, de Daniel Enz, publicada por la revista Análisis, al tiempo que denunció que “básicamente no hay control” sobre las fumigaciones con agrotóxicos. Y para revertir el escenario señaló que hace falta “principalmente, voluntad política”.

Mangia celebró la investigación periodística “porque en Entre Ríos, si bien históricamente se ha sabido que tiene una impronta bastante fuerte en relación a las fumigaciones y su efecto en las poblaciones entrerrianas, hay pocos datos, hay poca información. Abre una discusión que hay que dar y que nos invita también a quienes estamos en el tema a seguir profundizando”.

Consultada sobre qué ocurre con los alimentos, respondió: “Podríamos decir que presencia de principios activos o residuos de agrotóxicos hay en todos los alimentos o casi todos, por lo menos en base a lo que hemos estudiado. Hay una recopilación de datos que ha brindado el SENASA, de los controles que hace anualmente, donde contaminación hay en todos”.

Sobre los límites legales, sostuvo: “Hay un límite que está permitido de presencia de agrotóxicos en alimentos, que también hay que discutirlo: por qué esos límites y por qué ciertas sustancias en Argentina están permitidas y en otros lugares no. La Unión Europea, en ese sentido, es bastante exigente. Tiene gran prohibición de sustancias que nosotros acá usamos a mansalva, como encontraron ustedes en la investigación, el clorpirifós”.

Y agregó: “Ya por lo menos desde el último Plato Fumigado, el 50% de los principios activos que Argentina encontró en alimentos, la Unión Europea los tiene prohibidos hace años. ¿Cómo puede ser que sea más exigente la reglamentación en algunos países que en otros?”.

Los efectos en la salud

“Sus efectos en salud son variables, pero principalmente están vinculados con la alteración del sistema hormonal, con desarrollo de diferentes tipos de cáncer y también afectaciones a nivel neurológico. Es un espectro bastante amplio de las consecuencias que nos puede generar una exposición, ya sea permanente y crónica porque vivamos tal vez al lado de algún campo, como también a través del consumo de los alimentos, permanentemente, todos los días, en todas nuestras comidas. Es una problemática muy grave”, afirmó.

A la pregunta de si el daño es inmediato, respondió: “Se dan con el tiempo. Es una exposición como a cuentagotas. Es como que consumiéramos un poquito de veneno todos los días. Hay una parte que se va por orina y una parte que se va por materia fecal, pero hay otra parte que queda principalmente en el tejido adiposo. Entonces ahí es donde se va acumulando”.

Mangia explicó: “Pueden llegar a despertar algún tipo de alteración en alguna célula, que puede desarrollar principalmente algún tipo de cáncer. Y si no, alguna alteración hormonal. Lo que más se ha documentado es la fertilidad: tanto la mujer como el hombre pierden la posibilidad de la fertilidad. Al fin y al cabo, eso nos termina demostrando que un poco va terminando con nuestra especie en el largo plazo, si esta exposición es permanente y cada vez mayor”.

Y completó: “Tiene en nosotros el mismo efecto que tiene en su aplicabilidad agronómica, que es matar algún insecto o algún ser vivo, como una planta, alguna maleza, como se suele decir. Entonces afecta nuestra fertilidad, afecta el funcionamiento neuronal o, peor aún, algún tipo de cáncer, que sabemos que algunos son más graves que otros, pero pueden llevar a nuestra muerte en un plazo corto o largo, dependiendo de la persona”.

Pueblos fumigados y estudios epidemiológicos

Sobre los territorios con mayor incidencia de cáncer, aclaró que su organización no investiga ese aspecto: “Nosotros nos dedicamos más a la investigación en alimentos, no tanto en personas, porque son investigaciones muchísimo más complejas, que requieren otras herramientas, otro financiamiento. No es fácil estudiar que determinado factor ambiental desencadena cierto tipo de patología. No es algo sencillo de documentar ni de estudiar, además de todas las trabas que puede haber por los intereses económicos que entran en juego”.

Y añadió: “Cuando uno quiere desarrollar ciertas investigaciones se encuentra con dificultades, ya sea para realizarlas, para que te las aprueben, como también para publicar los resultados”.

Sobre la exposición, distinguió: “Las personas que viven al lado de los campos, lo que nosotros llamamos pueblos fumigados, sí tienen una posibilidad mucho más rápida de desarrollar alguna afección de salud que quienes estamos en ciudad y recibimos estas sustancias a través del alimento, porque la exposición es menor. Es un tema que hay que investigar, que hay que poner en discusión, y ojalá se puedan desarrollar y publicar los resultados”.

A raíz de la exoneración de la científica del INTA Virginia Aparicio, Mangia dijo que su organización adhirió al pedido de no exoneración: “Estamos totalmente en desacuerdo. Consideramos que a cualquiera de nosotros nos podría pasar una situación similar. Son investigaciones que sabemos que generan mucho descontento por parte tanto del Estado como del agronegocio. Son pesos pesados que tenemos que afrontar y que confrontar cuando nos dedicamos a estas temáticas”.

Y sostuvo: “Está contribuyendo a la ciencia digna y a darnos información que no teníamos hasta el momento. No pueden pasar este tipo de cosas en una situación donde se supone que tenemos un Estado democrático”.

“Básicamente no hay control”

Ante el dato de que la Dirección de Agricultura tiene cuatro inspectores para toda la provincia y que hay agrónomos que recetaron clorpirifós pese a su prohibición, Mangia respondió: “Básicamente no hay control. Nos ha pasado en el Plato Fumigado: hemos encontrado tanto clorpirifós como otras sustancias prohibidas, de forma residual, en alimentos”.

“Eso habla del rol del Estado en términos de control y de las exigencias que se les piden a los grandes productores o empresarios que utilizan este tipo de sustancias. Una vez que el alimento está en góndola, ya está: la persona lo va a comprar y lo va a consumir. Es un problema muy grave que no solo tiene que ver con el control de lo que se aplica, sino también con la falta de ordenamiento territorial”, afirmó.

Y ejemplificó: “Un productor que quiere hacer agroecología tiene alrededor cinco productores fumigando y la deriva del agrotóxico está igual. Quien hace todo lo posible para producir sin químicos, o con la menor presencia posible, cuando manda analizar sus alimentos tiene agrotóxicos igual. Las mieles, hasta las de mejor manejo agroecológico que conocemos, también hacen sus análisis y encuentran trazas de glifosato, cuando sus abejas se manejan, se supone, dentro de áreas naturales protegidas, donde no debería haber fumigación y no tendría que llegar ni una gota de ninguna sustancia”.

Para Mangia, “toda esa falta de control termina afectando obviamente a la población, y después terminan saliendo resultados como los que encontraron ustedes en estas investigaciones, de una alta tasa de patologías que están altamente vinculadas con las fumigaciones”.

Sin voluntad política para enfrentar el problema

A la pregunta de qué tiene que pasar para que esto cambie, respondió: “Principalmente, voluntad política. Nosotros apostamos, y por eso promovemos la agroecología, no solo como una forma de producción, sino como una forma de entender la alimentación, el rol de las personas en la sociedad y todo lo relativo a la importancia de volver a reconstruir una soberanía alimentaria”.

“Argentina tiene la posibilidad de producir en diversidad y en cantidad, y la agroecología también puede hacerse a gran escala. Nosotros lo hemos demostrado, lo venimos trabajando hace muchos años con productores entrerrianos, acompañando la transición hacia la agroecología. Para nosotros ese es el camino. El tema es que tiene que haber un Estado que acompañe, que apoye a estos productores”, planteó.

Sobre las dificultades actuales, indicó: “En este contexto, se ven muy dificultados los productores de poder hacer agroecología, porque no tienen ni el apoyo económico, ni las posibilidades de comercialización, ni mucho menos la regularización para ser aceptados como agroecológicos”.

Y concluyó: “Los productores tienen las intenciones y las técnicas existen. Tenemos ingenieros agrónomos, técnicos agroecológicos que se están recibiendo acá en Cerrito, donde tenemos una tecnicatura en agroecología, chicos que son hijos de productores que hoy eligen agroecología. Lo que está faltando solamente es la voluntad del Estado de poder apoyar y generar políticas públicas que acompañen este tipo de producción”.