“Lo que dijo el Papa León XIV al gobierno de Milei les entró por una oreja y les salió por la otra”, describen en el Cottolengo Don Orione.

La prédica del papa León XIV no tuvo suficiente eco en la Secretaría Nacional de Discapacidad. Al menos no el que esperaban los responsables del Cottolengo Don Orione. Casi 20 días después de la visita del pontífice, la institución evalúa volver a presentarse ante la justicia en reclamo de una nueva deuda que el Estado arrastra con ellos. El monto supera los 700 millones de pesos en medicamentos (algunos de alto costo) e insumos indispensables para la calidad de vida de los pacientes. Ya hubo varios reclamos al gobierno, que no contesta los mails ni los llamados.

“Es la misma historia de siempre: no pagan, nos ningunean y nos obligan a judicializar la deuda. Mientras tanto, hacemos malabares para sostenernos. Es un desgaste permanente”, dijeron al diario Página/12. La denuncia del Cottolengo se da en paralelo al ajuste que consolidó para el sistema el Presupuesto 2027, que obtuvo media sanción este jueves en Diputados, sin garantizar las partidas presupuestarias para el sector.

Los faltantes van desde anticonvulsivantes y antipsictóticos hasta pañales y productos de nutrición para pacientes con problemas para deglutir. “Son indispensables para la calidad de vida. Evitan problemas de excitación psicomotriz, ataques de pánico, trastornos de conducta y otros temas que son de base”, describen desde la institución. ¿Cómo hacen, entonces, para sostenerse? “Hay donaciones, algunos ahorros e ingresos que generamos nosotros y los tutores legales de algunos internos se las arreglan muchas veces para conseguirlos”, cuentan. En algunos casos, también se terminan utilizando los ingresos de la pensión por discapacidad (equivale al 70 por ciento de una jubilación mínima) para comprar “lo que se pueda”.

La deuda afecta a unos 120 pacientes del Don Orione, un 40 por ciento del total de la población que vive en el lugar y tiene a Incluir Salud —la obra social estatal de las personas con discapacidad y cueva de las coimas de Diego Spagnuolo & Cía.— como única cobertura. El resto se reparte entre PAMI y obras sociales provinciales y sindicales.

Entre todas, la única que acumula faltantes y retrasos es el Incluir Salud. Y no solo con el Don Orione. La deuda abarca a otros cottolengos de la Iglesia más chicos, como el de Avellaneda y el de Polvorines. Pero también a decenas de otras instituciones a lo largo y ancho del país.

En los tribunales de Córdoba tramita hace meses un amparo colectivo por falta de pago ya no de medicamentos, sino de las prestaciones de apoyo que brindan profesionales de todo tipo, desde kinesiólogos hasta integradores escolares y terapeutas. Hay deudas que acumulan seis meses; otras son de uno y hasta dos años.

Es el caso de la Fundación y Escuela Especial IRAM, a la que le deben prestaciones de noviembre del 2025, además de julio, agosto, septiembre y octubre de este año, consignó el diario Página/12.

“Vivimos con la cadena de pagos cortada”, le dijo a este diario Norma, una de las directoras de la institución. A ellos, el Gobierno les debe más de $120 millones.

Una deuda de larga data

El Don Orione ya había recurrido a la justicia en la previa de la llegada del Papa al país, en reclamo de una deuda —también por medicamentos e insumos— que ascendía a los $828 millones. Producto de esa presentación, el juez federal en lo Contencioso Administrativo Juan Pablo Auge embargó a fines de octubre las cuentas del Ministerio de Salud. El 3 de noviembre, cinco días antes del inicio de la gira de León XIV, el ministerio de Salud finalmente pagó.

Aquel monto correspondía a un atraso en los giros de las obligaciones del Incluir Salud de los meses que van de marzo a junio. Pese a que tuvo que mediar una causa judicial y un embargo a las cuentas del ministro de Salud, la cancelación de la deuda fue interpretada como un gesto de acercamiento en un momento tenso, signado por la actividad y el mensaje del Papa respecto al colectivo —uno de los más golpeados por la motosierra de Milei— del que el Don Orione es uno de sus actores más simbólicos, por su historia y su capacidad de mediación con el Estado, sobre todo a través de la Pastoral Social de la Iglesia.

Chau, Papa

Pero León XIV se fue y la rueda de la deuda volvió a activarse. El nuevo planteo judicial, de no mediar una negociación con la Secretaría Nacional de Discapacidad, será por el retraso en los pagos que van de mayo a octubre.

Consultados por este medio, desde la cartera de Salud le echan la culpa al propio Cottolengo: básicamente, dicen que no pagan porque la institución no presenta en orden las facturas de los insumos, y subrayan que, pese a los retrasos, tienen “voluntad de pagar”.

“Siempre se escudan en lo mismo, pero la justicia nos termina dando la razón. La última vez terminaron con un embargo, sin el cual no estamos seguros de que hubieran puesto los fondos. Ahora vino León, dijo que había que cuidar a las personas con discapacidad, pero evidentemente les entró por una oreja y les salió por la otra”, responden en el Cottolengo, publicó el diario Página/12.

Hay un dato que desmiente la explicación del ministerio. En su informe de gestión del miércoles pasado ante el Senado, el jefe de gabinete, Diego Santilli, admitió que se registraron 661 amparos judiciales de organizaciones del colectivo por deudas desde 2023 a la fecha.

Respecto de la cuestión netamente administrativa, el caso del IRAM de Córdoba es un ejemplo claro del destrato estatal. “Hicieron desaparecer del sistema TAC (de carga de expedientes) una factura de diciembre del 2025″, cuenta Norma. Por supuesto, no se las pagan. “Tenemos las pruebas de que sí presentamos la factura, pero ellos no la reconocen. Todas las semanas, sistemáticamente, hacemos el reclamo. Les enviamos los comprobantes, hasta la captura de pantalla, y ni así la quieren reconocer y pagar”, describe.

“No damos más”

Para colmo de males, las organizaciones denuncian que el Presupuesto para el año que viene consolida un ajuste del 13 por ciento en el Incluir Salud, cuyos fondos se reducirán de $1,3 a $1,1 billones. El texto tampoco incorporó ningún artículo que especificara de dónde sale la plata para financiar la Ley de Discapacidad, sancionada hace dos semanas por amplias mayorías en el Congreso.

Si bien por presión de los bloques dialoguistas y opositores el Gobierno retiró los capítulos que desregulaban y desfinanciaban el sistema de prestaciones y endurecían los requisitos para acceder a las pensiones, las organizaciones persisten en el reclamo de que se introduzcan artículos concretos sobre el origen de los fondos para sostenerse, algo que finalmente no ocurrió. Un milagro que el Papa no pudo hacer, publicó el diario Página/12.

“Nosotros creemos que debería haber partidas que sean más acordes con lo que la ley establece. Nuestra postura es esa y es lo que vamos a salir a pedir a los senadores”, dijo a este diario el titular del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero.

El camino será, si no se corrige ese punto, volver a judicializar la cuestión, como ya hizo durante todo 2025 y 2026. De hecho, luego del veto de Milei a la Emergencia y su posterior reglamentación sin fondos, fue un fallo de la justicia federal de Campana el que obligó al Gobierno a implementarla al menos en parte y permitirles a los prestadores sobrevivir unos meses más.

Todo indica que, si se repite la falta de voluntad política del Ejecutivo de recomponer al colectivo, la historia volverá al punto de inicio. El ejemplo del sector universitario, que también pelea en los tribunales para que Milei cumpla con la ley, ya produce desgaste.