Remitieron a juicio el femicidio de Luisina Leoncino ocurrido en julio de 2023 en Concordia

La jueza de Garantías N°4, Gabriela Seró, remitió a juicio la causa contra Horacio Rafael Benítez, alias Ñoño, acusado del femicidio de Luisina Leoncino, ocurrido en julio de 2023.

La decisión se tomó tras considerar suficientes los elementos y pruebas reunidos por las fiscales Julia Rivoira y Natalia Conti durante la investigación penal preparatoria.

Los abogados Alejandro Giorgio y Magdalena Vedoya, a pedido del imputado, apelaron la calificación legal, solicitando que el hecho sea considerado homicidio simple y no femicidio, y también por pedido de Benítez hicieron el requerimiento para que el juicio no se realice en Concordia.

Ahora resta que la Oficina de Gestión de Audiencias fije la fecha para el inicio del debate, que se desarrollará ante un jurado popular.

Benítez es el único imputado y detenido por el crimen de Luisina, la joven asesinada y descuartizada el 10 de julio de 2023. Parte de su cuerpo fue hallada el 30 de julio en la zona de Pampa Soler del barrio La Bianca, y otros restos aparecieron el 2 de agosto en un microbasural de calle Castelli y Defensa Sur.

Luisina había desaparecido el 9 de julio, y la investigación apuntó rápidamente a Benítez, con quien mantenía un vínculo. Antes de hallar el cuerpo, la Policía realizó amplios rastrillajes en zonas rurales y barrios periféricos, hasta que las imágenes de cámaras de seguridad vincularon al acusado con un Volkswagen Gol, vehículo clave para reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen.

El trabajo conjunto de las divisiones Investigaciones y Criminalística permitió ubicar el cuerpo de la víctima y avanzar en la recolección de pruebas que sostienen la acusación contra Benítez.

Fuente: Concordia Policiales