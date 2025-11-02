Causa Cuadernos: la fiscalía presentó su informe actualizado sobre el estado del proceso antes del juicio

El documento enumera las labores desarrolladas por la fiscalía de cara al inicio del debate, previsto para el 6 de noviembre próximo.

La titular de la Fiscalía General N°5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal porteños, Fabiana León, presentó su informe actualizado sobre el estado de la causa denominada “Cuadernos” o “Fotocopias de Cuadernos”, donde se investiga “el paradigma de la gran corrupción”, como había señalado la representante del Ministerio Público Fiscal.

El documento se publica de cara al debate y oral y público que comenzará el 6 de noviembre próximo, y en el que se juzgará a la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes, acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

El documento elaborado por la Fiscalía General 5 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Ciudad de Buenos Aires