Se realizó el sorteo de conjueces: cómo quedaron conformadas las listas

El Superior Tribunal de Justicia (STJ), realizó este miércoles el sorteo público para integrar la lista de conjueces. Se desarrolló en el Salón de Actos del edificio de Tribunales en Paraná y fue encabezado por el presidente del STJ, vocal Leonardo Portela y la vicepresidenta, vocal Laura Mariana Soage. Estuvo presente el vicepresidente 2° del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Pablo Tanger y la secretaria de Superintendencia Nº 1 del STJ, Elena Salomón.
La lista de los abogados/as que resultaron sorteados/as, fue en base al padrón suministrado por el Colegio de la Abogacía de la provincia, quedó integrada por:
I)- VOCALES DE CÁMARAS DE PARANÁ
- PEREIRA, RAMIRO JOSE HIPOLITO
- FRIZON, MARIO FABIAN
- SOSA, IVANA MAGALI
- BONETTI, CRISTINA GRACIELA
- MARTINEZ, ENRIQUE MARCIANO
- SCANDOLO, MARIA LAURA
- MOLINA, LEONARDO ENRIQUE FELIX
- GELLER, RAUL ANIBAL
- DAVID, NICOLAS ANDRES
- DUMON, STEFANIA LUZ
II)- VOCALES DE CÁMARAS DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
- OSTOLAZA, JOSE ESTEBAN
- RIOS, MARIA JOSE
- TORRESAN, FRANCISCO JOSE
- ALMEYRA, GASTON NICOLAS
- CHABEUF, ROMINA VALERIA
- MOSCATELLI, JUAN MARTIN
- DOMINGUEZ, HECTOR ANDRES
- DUTRIA, VIRGINIA ROSA
- FELIPUZZI, ALEJANDRO RENE
- PEREZ, FELIX PATRICIO
III)- VOCALES DE CÁMARAS DE CONCORDIA
- SOSA, CLAUDIA ELIZABETH
- LOPEZ, ALCIDES MARCELO
- OLIVERA, HECTOR JAVIER
- CENTURION, MARTIN EZEQUIEL
- VALSANGIACOMO, EDUARDO ROBERTO
- CANTALLOPS, GONZALO MARTIN
- ETCHEPARE, GASTON DANIEL
- DIAZ VELEZ, NATALIA CAROLINA
- ORLANDINI, PABLO BELTRAN
- QUIROZ, ESTEBAN ANTONIO
IV)- VOCALES DE CÁMARAS DE GUALEGUAY
- VESCINA, MARIA EUGENIA
- OCAMPO, DIANA ANALIA
- MAC KAY, MARIA EUGENIA
- TAFFAREL, JUAN MARTIN
- MORENO, CECILIA
- TURINETTO, ANA LUCIA
- MAC KAY, LUIS MIGUEL
- IMPINI, JORGE RUBEN
- CABRERA, ALONSO
- COQUET, LILIANA ESTER
V) VOCALES DE CÁMARA DE GUALEGUAYCHÚ
- PAULETTI, EDELMIRO TOMAS
- SELENE, MARIA JORGELINA
- IRUNGARAY, MARIELA
- CASTILLO, SEBASTIAN
- PINCILOTTI, NESTOR ESTEBAN
- PICCINI, CARLOS ARTURO
- MARTINEZ, LEONARDO MIGUEL ROBERTO
- VIOLLAZ, MARIANA CECILIA
- FARIÑA, SIOMARA MAILLEN
- PESCE, MARIANO DOMINGO
VI)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE PARANÁ, JUZGADO DE PAZ Nº 1 Y 2, JUZGADO DE SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA DEL DEPARTAMENTO PARANÁ
- DEMARTINI, MARIA JOSE
- HOJMAN, LIVIO PABLO
- VIRGALA, TOMAS
- SALE, DANIEL ALFREDO
- TABACCHI, CARINA MARIA DEL CARMEN
- PAIS MILLER, MARIA LUZ
- TROCELLO, SILVIA YOLANDA MARIA
- BONFILS ROBERTS, RENE SADI
- ZAPATA, AMARO JAVIER
- AGESTA, FRANCO EZEQUIEL
VII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE C. DEL URUGUAY
- CURI, AGUSTIN
- BALDUNCIEL, CRISTIAN ALBERTO
- TOURON, CARLOS ARSENIO
- BARCOS, CARLA SABRINA
- MAXIT, ANA MARIA
- BELTRAMINI, GUSTAVO ALFREDO
- HAMN, JESICA VANESA
- DE BRABANDERE, MARIA BELEN C
- BONNIN, EMANUEL ALEJANDRO
- SCELZI, NESTOR ALBERTO
VIII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE CONCORDIA
- MOREIRA, ELIZABETH MARIA
- GERARDO, JORGE MARIANO MARTIN
- CAPRARULO, SANTIAGO
- FICK, BERNARDO GERMAN RAMON
- DI NARDO, MARIA JULIANA
- TABENI, MARIA LAURA
- ETCHEVERRY, LEANDRO
- GALLO, MARIA VICTORIA
- ANDRIOLI, JAURENA GISELA
- LLOPI, MARCELA JORGELINA
IX)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE GUALEGUAY
- AHIBE, MARINA RAQUEL
- BERISSO, RAUL
- FREYRE, JUAN CARLOS ALBERTO
- COSSO, FRANCISCO LEONARDO
- GARIBOTTI, CARLOS LISANDRO
- OCAMPO, DIANA ANALIA
- GULLOTTI, CARLOS ERNESTO
- PIOVESANA, HUGO ANGEL
- YACUCCI, SERGIO
- LOPEZ, MARIANO HERNAN
X)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADO DE PAZ DE GUALEGUAYCHÚ
- CACERES, SERGIO LEONARDO
- GODOY, MARIELA ANDREA
- VIOLLAZ, MARIANA CECILIA
- GORLA, SEBASTIAN HUGO
- CARRAZZA, MARIA ANTONELLA
- FRIGO, MARIA EMILIA
- MIGUELES, MARTIN EXEQUIEL
- CHESINI, CLAUDIA MARIA
- VILCHE, MARIA DE LOS ANGELES
- LIEBRE, ALEJANDRA LORENA
XI)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE LA PAZ
- MARUSICH, JUAN EZEQUIEL
- GONZALEZ, PATRICIA NOEMI
- PEREZ GARNIER, MIRIAM GISELA
- GARCETTI, ALBERTO ALEJANDRO
- LOPEZ, JESICA VANESA
- AGABITI, NORMA SUSANA
- CENTURION, CARLOS CECILIO
- LATINI, MARIANO
- ROSSI, FRANCISCO DANIEL
- ZARATE, ALEJANDRO ALFREDO
XII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE VILLAGUAY
- ZAPATA, ALEXIS PATRICIO
- MOLINA, ADRIANA SILVINA
- PRATTI, SILVANA FABIANA
- SALATE, ANA MARIA
- HOET, MARIA MAGDALENA
- MIOTTI, ARIEL ALEJANDRO
- COSSO, JUAN PABLO
- VERNAZ, EZEQUIEL FRANCISCO
- CARROZIO, MAIRA BELEN
- OJEDA, SAMUEL FELIPE
XIII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE NOGOYÁ
- LANZA, ANA PAULA
- CARDOSO HERLEIN, MACARENA BETIANA
- SCHIAVONI, LAUTARO
- JALIL, ROSARIO ROMAN
- SPENGLER, JORGE RAUL
- VIGNOLO, MARIA EUGENIA
- MERNES, EMILIANO AGUSTIN
- FERNANDEZ, ENRIQUE HUGO
- FORESTO, YANINA
- AQUINO, STELLA MARIS
XIV)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE VICTORIA
- LA BARBA, RICARDO LUIS
- BRASSESCO, FRANCO LEONEL
- AZPEITIA, JUAN JOSE
- TORRIGIANI, MARIA VERONICA
- FERRARI, YANINA MARICEL
- VALDAMARIN, SERGIO CARLOS GUILLERMO
- FERRARI, ROQUE RAMON
- ECCLESIA, ANA LIA
- CABRERA, EDUARDO DANIEL
- TEJEIRA, CEFERINO WALTER ALBERTO
XV)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ R. DEL TALA
- KACHIZKY VALLENARI, DIEGO LUIS ANTONIO
- VALDIVIEZO, HUGO OSCAR RAMON
- STEGBAÑER, JOSE MARIANO
- GONZALEZ, ABEL ALEJANDRO
- FORTI, ANGELINA
- SAURIT BAHLER, MARIA DE LAS NIEVES
- PANIZZA, MAURO ANDRES
- HEICENREDER, EVELYN CAROLINA
- LOPEZ DELZAR, NESTOR RAUL
- ZULUAGA HIGGINBOTTON, FLORENCIA
XVI)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE DIAMANTE
- WEBER, CYNTHIA AIXA D
- HERBEL SCHNEIDER, LIANA CLAUDIA
- ERBES, CLAUDIA ROSANA
- FRITZLER GAUERHOF, MARIANA EVANGELINA
- SOLDINI, MARIA DEL PILAR
- TONUTTI, MARIELA MAGDALENA
- VERA MOTTOLA, DANIELA MARIA
- PAMBERGER, FLAVIA ANALIA
- DE IRIONDO, PABLO EZEQUIEL LUJAN
- GADEA, DAMIAN HERNAN
XVII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE COLÓN
- BRITOS, LIANA GISELE
- CUMBETO, MILTON EZEQUIEL
- CUBASSO, FRANCISCO AGUSTINO
- GANON, ALBERTO MARTIN
- DEGANO, ALEJANDRO OSCAR
- BRAVO, RODRIGO
- ROUGIER, NANCY GABRIELA
- GUIOT, MARIA CELESTE
- DANTAS DEL VALLE, SUSANA CANDIDA
- FOLLONIER, MARIA VERONICA
XVIII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y DE PAZ DE FEDERACIÓN
- DRI, EDILBERTO GERMAN
- CARISIMO, LUIS ALBERTO
- MUCHIUTTI, ARIADNA MARIA LUJAN
- SGÜERZO, VANESA YANINA
- MONZON, HUGO ARIEL
- DIAZ VIDAL, GABRIELA FERNANDA
- SILVESTRI, VERONICA VANESA
- SANTIAGO, CARLOS TABARE
- GAUNA, ELISEO ENRIQUE
- RODRIGUEZ, STELLA MARIS
XIX)- JUZGADOS DE PRIMERA Y JUZGADOS DE PAZ DE FEDERAL
- FORNERO, MARCELO ALFREDO
- NESSMANN, JOSE ALDO
- MARIANO, DANIEL
- KERKAERT, ALICIA HAYDEE
- DUARTE, MANUEL NORBERTO
- CALLEJA, FERNANDO DANIEL
- BENITEZ, JUAN MANUEL
- BORGET, DAVID JORGE OSMAR
- SANCHEZ, EXEQUIEL MARCOS
- GANIS, EDUARDO MIGUEL SANTIAGO
XX)- JUZGADO DE INSTRUCCION Y JUZGADOS DE PAZ DE FELICIANO
- PEÑA, MARIA LAURA
- PELETTI MARISE, ADELA
- MENDOZA IMOBERDORFF, GABRIEL OSCAR HERMES
- BONNET, NIDIA ELIZABETH
- GARCIA, CLAUDIO FABIAN
- DIAZ, CRISTHIAN ROBERTO
- BALDINI, NICOLAS
- GALARZA, ZENONA ALICIA
- MUÑOZ, GEORGINA
- ROMERO, MARIA ELENA
XXI)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE CHAJARÍ
- FORNAY, FLAVIA CAROLINA
- FABRELLO, FERNANDO DANIEL
- MARY DALPRA, ROQUE JOSE
- TOLLER, GARCIA ANDREA DANIELA
- HERMOSA, MIGUEL ANGEL MARIA
- LABRIOLA, JUAN MANUEL
- ZAMPAR GUIÑAZU, LUCIANA EUGENIA
- DOUBELL, IGNACIO
- DIAZ, MARIA ALEJANDRA
- MAYDANA, JUAN SEBASTIAN
XXII)- JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y JUZGADOS DE PAZ DE SAN SALVADOR
- THEA, GEORGINA STEFANIA
- VALES, ETEL MIRELLA
- LOPEZ, LUIS MARIA
- EPSTEIN, GABRIEL BERNARDO
- FERNANDEZ, GRACIELA ESTER
- MONZALVO, FRANCISCO RAUL
- TOURNOUR, CRISTIAN FABIAN
- ARLETTAZ, JUAN PABLO
- DE CASAS, EDUARDO EMILIO
- MALARIN, MARIA CELESTE DEL CARMEN
El STJ en ejercicio de funciones de gobierno, atribuidas por la Constitución de la Provincia de Entre Ríos (CP) en su art. 204 C.P, dio cumplimento a la establecido por la Ley y concretó la realización del sorteo público de quienes cumplían con los requisitos del artículo 149° de la (CP), actual 188° de la (CP).
Sistema de sorteo simple
Para realizar el sorteo, desde el área de Informática del STJ, se desarrolló en el año 2020 una aplicación capaz de ser ejecutada íntegramente con un navegador web.
Dicha aplicación recibe como entrada un archivo csv con encabezados descriptivos y selecciona al azar una cantidad de registros configurable, sin reposición.
El algoritmo de aleatorio se basa en la función Math.random, disponible en el motor de javascript del navegador web empleado y cuya semilla aleatoria no puede ser seleccionada ni reiniciada por el usuario.
El código de la aplicación ha sido publicado en un repositorio público y el código fuente pudo ser auditado desde https://github.com/stjerdev/sorteo-simple
Así mismo la aplicación puede ser ejecutada desde la sección de github pages accediendo a la siguiente url: https://stjerdev.github.io/sorteo-simple/