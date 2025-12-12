El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece 5 millones de pesos a quien aporte datos sobre Fernanda Aguirre

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece 5 millones de pesos a la persona que aporte algún dato certero sobre el paradero de la joven entrerriana, Fernanda Aguirre.

La Resolución 1396/2025, publicada en el Boletín Oficial de la Nación este viernes 12 de diciembre, recuerda que hay un expediente abierto ante el Juzgado de Transición Nº 2 de Paraná, a cargo del juez de Garantías Nº 8 Pablo Zoff. La causa lleva el número 37.394, y está caratulada “FERNANDA ISABELLA AGUIRRE S/ INCIDENTE (DE LOCALIZACION)”.

Oportunamente, el Ministerio de la Nación ofrecía 2 millones de pesos a la persona que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinde datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de Fernanda Aguirre. Pero desde el Juzgado de Pablo Zoff se solicitó que se incremente el monto de la recompensa, debido al tiempo transcurrido y dado que hasta el momento no se recibió información útil.

La disposición de Seguridad incita a que, quienes cuenten con información, se comuniquen telefónicamente a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.

“El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe la representante de esta cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada a fin de preservar la identidad del aportante”, se precisó en la resolución ministerial.

Y se dispuso la difusión y publicación del afiche correspondiente a la recompensa.

Secuestro y desaparición

Fernanda Aguirre nació el 14 de abril de 1991. Fue vista por última vez el 25 de julio de 2004, en la localidad de San Benito, a pocos kilómetros de Paraná. Tenía 13 años al momento de su desaparición. Vestía pantalón color azul tipo jean, remera color blanca y campera tipo polar de color marrón. De los hechos investigados se contempla la hipótesis de que su desaparición puede encontrarse vinculada a la comisión del delito de homicidio.

La incansable búsqueda de su madre, María Inés Cabrol, fue emblemática en los medios de comunicación de la provincia y la Nación hasta 2010. La mujer recorrió el país entero detrás de pistas que la llevaran hasta su hija. Con apenas 45 años, María Inés falleció en 2010 producto de un cáncer que le habían detectado un mes antes.

Lo único que pudo determinar la Justicia fue la autoría y coautoría del secuestro, por lo cual se detuvo a Miguel Ángel Lencina y su pareja, Mirta Chávez. Lencina nunca fue juzgado porque murió ahorcado en una celda, un mes después de la desaparición de Fernanda. Mirta Chávez fue condenada a 17 años de cárcel el 17 de diciembre de 2007.