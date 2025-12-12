Un jurado popular declaró culpable de violación a un hombre en Colón

Un juicio por jurados en Colón culminó con un veredicto dividido: mientras el acusado no fue declarado culpable en uno de los hechos por falta de unanimidad, el jurado sí lo encontró responsable de un segundo caso de abuso sexual con acceso carnal agravado por la situación de convivencia preexistente (violación), avanzando así hacia la etapa de definición de la pena. Para evitar la identificación indirecta de la víctima -ya que es del grupo familiar del condenado- se indicó que las iniciales del violador son S.M.S.

La audiencia de cesura, durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado, se realizará el 17 de este mes a las 10, en la sala de audiencias de los Tribunales de Concepción del Uruguay.

El juicio comenzó el miércoles pasado en Colón, y fue presidido por el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Nicolás Gazali, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Juan Sebastián Blanc.

También participó Abril Otegui, por el Ministerio Público Pupilar, mientras que la defensora oficial Romina Pino asistió al imputado S.M.S. Por tratarse de una denuncia por presuntos delitos contra la integridad sexual, el debate en la sede del Colegio de la Abogacía se realizó a puertas cerradas.

Se trató del centésimo quincuagésimo juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.