Mapa de género: en el Poder Judicial de Entre Ríos el 59% del plantel de personal son mujeres

El Poder Judicial de Entre Ríos se encuentra integrado por 2.835 personas, de las cuales el 59% corresponde a mujeres (1.678), el 39% a varones (1.103) y el 2% (54 agentes) no registra datos de género.

El Poder Judicial de Entre Ríos presenta una composición con mayoría de mujeres en su estructura laboral. Los datos relevados en el Mapa de Género 2025, realizado por la Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia, indican que el 59% del plantel está conformado por mujeres y el 39% por varones. El informe refleja una tendencia sostenida hacia una mayor participación femenina en el ámbito judicial, en línea con las políticas institucionales orientadas a promover la igualdad de género y el acceso equitativo a los espacios de trabajo.

A partir del universo de análisis relevado, el Poder Judicial de Entre Ríos se encuentra integrado por 2.835 personas, de las cuales el 59% corresponde a mujeres (1.678), el 39% a varones (1.103) y el 2% (54 agentes) no registra datos de género, evidenciando la distribución de la planta en función de la variable género en el conjunto del sistema judicial provincial.

En la dimensión territorial, el Departamento Paraná concentra el 44% del total de agentes (1.250), constituyéndose como la jurisdicción con mayor proporción de personal dentro del sistema judicial provincial. Le siguen Concordia, con el 13% (356 agentes), y Uruguay, con el 8% (239 agentes). Por su parte, Departamentos como San Salvador (1%) e Islas del Ibicuy (0,8%) registran valores menores en relación con el total de agentes del sistema, consignó en un informe el área de Información y Comunicación del STJ.

En la desagregación por género a nivel departamental, la participación de mujeres se concentra en las jurisdicciones de mayor volumen de agentes, como Paraná (746), Concordia (194) y Concepción del Uruguay (138). No obstante, más allá de las diferencias en términos absolutos, se observa como patrón general que las mujeres constituyen mayoría en todas las jurisdicciones, incluso en aquellas de menor dotación, donde la brecha es más acotada, observándose así un predominio femenino transversal en toda la estructura, independientemente de la escala de cada jurisdicción.

En lo que respecta al Superior Tribunal de Justicia, integrado por 9 vocalías, se registran 4 mujeres y 5 varones, reflejando la composición de su órgano de máxima jerarquía.

En el ámbito de la magistratura se contabilizan 245 cargos —incluyendo jueces y juezas de paz, magistrados/as de primera instancia de todos los fueros y camaristas—, de los cuales los varones ocupan la mayoría (61%), mientras que las mujeres representan el 39% restante.

Por su parte, en los niveles de funcionariado y personal administrativo, las mujeres representan el 63% en ambos casos, conforme a los datos relevados para el período analizado.

En los Ministerios Públicos, la participación de mujeres alcanza el 54% en el Ministerio Público Fiscal y el 57% en el Ministerio Público de la Defensa. A nivel de cargos específicos, las mujeres representan el 53% del total de cargos de fiscalía; mientras que en el caso de la defensa su participación es prácticamente paritaria (49%), con una leve mayoría de varones (50%). En cuanto al funcionariado y al personal administrativo, la participación de mujeres supera el 60% en ambos Ministerios, destacó en un comunicado el área de Información y Comunicación del STJ.

En este marco, y en relación con la construcción de la información relevada, el Sistema de Gestión de Personal (SGP) contempla diversas categorías en la variable género basadas en la identidad de género —incluyendo identidades no binarias y trans—, sin que durante el período 2025 se registren selecciones en dichas opciones. Por su parte, el 2% del personal (54 agentes) no consignó información en las variables género/sexo, por lo que fue incorporado a la categoría “sin datos” a los fines de su contabilización dentro del relevamiento.

La sistematización periódica de estos datos permite conocer la composición del Poder Judicial y su evolución en el tiempo, consolidando una base empírica que fortalece el diseño de políticas institucionales con enfoque de género y la mejora continua de la gestión.

Con esta nueva edición, el Poder Judicial de Entre Ríos consolida la producción de información de calidad y la incorporación de la perspectiva de género en sus procesos de análisis, contribuyendo al fortalecimiento de una gestión más eficiente y transparente.

El procesamiento, realizado este año, análisis y elaboración del informe se realiza a partir de la base de datos provista por la Dirección de Gestión Humana del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que comprende a la totalidad del personal del Poder Judicial provincial, incluyendo el Superior Tribunal de Justicia, los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa y el Tribunal Electoral.

El mapa de género de la Justicia entrerriana