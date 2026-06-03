Gustavo Brondino seguirá detenido y dieron más tiempo para seguir investigando el femicidio de Daiana Mendieta

La jueza de Garantías de Rosario del Tala, Silvina Graciela Cabrera, prorrogó la investigación penal preparatoria en el caso del femicidio de Daiana Mendieta, de 22 años, ocurrido en octubre de 2025. Es decir, dio más tiempo a las partes para seguir recabando información para esclarecer el brutal crimen.

En tanto, dispuso que el principal acusado del femicidio, Gustavo Brondino, alias “Pino” de 55 años, siga detenido con prisión preventiva por otros 60 días.

Cabe recordar que la joven desapareció el 3 de octubre del año pasado y el 7 de ese mismo mes fue hallada sin vida en un pozo en Gobernador Mansilla, departamento Tala.

Este miércoles, justo en el marco del NI Una Menos, la Justicia dio a conocer que la jueza Cabrera hizo lugar a la solicitud planteada por la fiscal Emilce Paola Reynoso, con la conformidad del abogado Pablo Di Lollo, que ejerce la querella en representación de los progenitores de la víctima, y de Claudio Manfroni Reynoso.

Se hizo saber que la prórroga de la investigación penal preparatoria se computará desde el 23 de abril de 2026 hasta el 3 de agosto de 2026, conforme artículo 223 del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

La magistrada también dispuso prorrogar, ante la solicitud que cursara la Agente Fiscal, que fue adherida por el querellante particular y conformada por la defensa técnica, la prisión preventiva por el plazo de dos meses, manteniendo su alojamiento en la Unidad Penal Nº 7 Dr. Casiano Calderón, de la ciudad de Gualeguay.