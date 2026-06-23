Citaron a indagatoria a José Luis Espert por haber recibido dinero de un condenado por narcotráfico

El exdiputado José Luis Espert fue citado a prestar declaración indagatoria para el 30 de junio en la causa en la que se lo investiga por lavado de activos por una transferencia de 200 mil dólares realizada por una organización ligada al condenado Federico “Fred” Machado.

La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez. Según surge de la investigación, el dinero fue recibido en una cuenta a nombre de Espert en Estados Unidos, desde una cuenta de una empresa que integró una organización criminal trasnacional.

Esa cuenta nunca había sido declarada por Espert ante ARCA. Para justificar la transferencia, Espert presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019, en Guatemala, con Fred Machado, en su carácter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA.

Según ese documento, Espert se obligaba a realizar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas mensuales durante un año, publicó Ámbito.

Para los investigadores, ese contrato es una simulación. “Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”.

De acuerdo al expediente, el 4 de marzo de 2020, seis semanas después de recibida la transferencia de los u$s200.000, Espert ordenó desde su cuenta del Morgan Stanley el envío de 50.000 dólares a una cuenta en un banco nacional. Con ese dinero compró un BMW por u$s47.800. El auto fue vendido en noviembre de 2024 por u$s62.000. Con esa venta y con otros fondos adicionales, en diciembre de 2024 adquirió un Lexus RX 350 por u$s129.999,88.

En febrero de 2025 la esposa de Espert suscribió el Fideicomiso Costa Dunas cerca de Pinamar por $203.678.211,99. Según la documentación secuestrada en la causa, se abonó un anticipo de u$s55.501 y luego siete cuotas mensuales.