Exapoderado de escuelas del Arzobispado admitió haber desviado fondos públicos

El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Cánepa, deberá resolver en los próximos días si homologa o rechaza el acuerdo de juicio abreviado alcanzado en la causa contra Víctor Adrián Godoy, exadministrador y apoderado legal de cuatro escuelas de gestión privada de la ciudad de Santa Elena dependientes del Arzobispado.

El imputado aceptó una condena de tres años de prisión condicional y la devolución de 13,5 millones de pesos. El acuerdo fue celebrado entre el fiscal Gonzalo Badano y el defensor Ricardo Mulone, con el consentimiento del querellante Leopoldo Lambruschini.

Godoy manejaba las cuentas de las instituciones Nuestra Señora de la Esperanza, Santa Lucía, Torres Vilches y Nuestra Señora de Fátima, y habría aprovechado su cargo para transferir fondos públicos a cuentas personales. Según la investigación, el perjuicio económico asciende a 133 millones de pesos.

La pesquisa se inició tras una denuncia del Consejo General de Educación (CGE), que detectó rendiciones falsas y comprobantes apócrifos, especialmente en la escuela Nuestra Señora de Fátima D-117, donde se simularon pagos previsionales que nunca se realizaron.

Los hechos ocurrieron entre 2019 y agosto de 2024. El Arzobispado debió cubrir con sus propios recursos las sumas sustraídas para evitar que las instituciones quedaran sin fondos frente a deudas con la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Si el juicio abreviado prospera, el Arzobispado podrá reclamar al imputado el resto del dinero defraudado. La investigación reconstruyó el circuito de los fondos desviados, que afectó tanto al CGE como a las escuelas, dejándolas en una situación financiera crítica.

Producto de una medida solicitada por fiscalía y querella se pudo determinar el circuito del dinero y la cantidad exacta que se desvió.

(Fuente: Ahora)