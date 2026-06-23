Inició en Nogoyá el juicio por presunto abuso sexual a dos niñas: seleccionan a 16 personas para el jurado

Comenzó el juicio que tiene como acusado a César Roberto Cepeda por el presunto abuso sexual de dos niñas de Lucas González. El debate inició este martes en Nogoyá. El veredicto quedará en manos de un jurado popular compuesto por 12 titulares y 4 suplentes.

Fernando René Martínez, fiscal a cargo de la acusación pública, recordó que “un juicio por jurados tiene la particularidad de que, a la decisión sobre la culpabilidad o no del imputado, la tiene el jurado lego que dará un veredicto”. En declaraciones a la radio nogoyaense FM Del Éxodo, agregó que para la audiencia de hoy “se convocó a unas 100 personas al azar, vecinos de todo el departamento Nogoyá. Se hará una selección de 12 personas: 8 varones y 8 mujeres. Habrá 12 jurados titulares y 4 suplentes”.

“Una vez que se tiene a las personas, se les recibe juramento y se les da instrucciones acerca del trabajo que deben realizar durante el juicio. Básicamente es la recepción de la prueba que se colectó en la investigación, y la prueba que colectó la defensa. Una vez que termina esta etapa, empieza concretamente el juicio. Lo primero que se hace son los alegatos de apertura, cada parte expone su caso de acuerdo a la visión que tiene de los hechos. Luego se comienza a ventilar la evidencia. Primero será el turno de Fiscalía que producirá toda su prueba y posteriormente la defensa. Esto llevará tres o cuatro días”, sintetizó el fiscal.

La etapa siguiente son “los alegatos de cierre”, añadió el fiscal. “Las partes valorarán la prueba producida en el juicio y darán su opinión al respecto. Luego se darán las instrucciones finales al jurado, para que sepan cómo valorar la prueba. El juez técnico tiene ese conocimiento, se instruye sobre ‘sana crítica, el principio de inocencia, la duda razonable’. En base a esas instrucciones, ellos resuelven”, describió.

“Vamos a estar diez días avocados a esto”, adelantó Martínez, y señaló que “gran parte del recurso de Fiscalía estará trabajando en el debate”. “Los operadores jurídicos no podemos tomar la opinión pública como parámetro de conducta. Veo que no estamos acostumbrados a los juicios por jurados. Es un sistema novedoso, es necesario explicar de qué se trata. Y todos los inconvenientes técnicos que puede tener, pensar en pedir prestado o alquilar un salón. Antes alquilábamos el sistema de grabación y sonido, pensar en las instalaciones para llevarlo adelante, la compra de viandas, todo una logística. Cualquier cosa que se mueve, hace tambalear el sistema entero”, manifestó.

Vale recordar que el juez técnico a cargo del proceso es Dardo Tórtul. Y que la defensa de cepeda es ejercida por el abogado Walter Martínez.

César Roberto Cepeda está acusado de abusar sexualmente de sus dos pequeñas sobrinas en Lucas González, cuando tenían 3 y 6 años, y ambas se quedaban al cuidado de sus tíos.

El padre de las niñas, que se ocupó del aspecto mediático y comunicacional, contó que los abusos ocurrieron en la casa del acusado y su esposa, la hermana de la mamá de las niñas. En plena cuarentena por la pandemia del Covid, las menores quedaban al cuidado de sus tíos maternos, mientras los padres cumplían con su horario laboral.