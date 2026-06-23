Jueza declaró extinta la pena del policía que se quitó la vida poco después de ser condenado por abuso sexual

La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Clara Mondragón Pafundi, declaró este lunes la extinción de la acción penal por muerte del imputado y en consecuencia sobreseyó a Juan Martín Rebollo por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haber sido cometido con armas y por ser el autor funcionario policial actuando en ocasión de sus funciones”.

Luego de tres jornadas de debate, el 29 de mayo pasado un jurado popular reunido en Concordia había declarado culpable a Rebollo, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por ser cometido por personal de la fuerza policial en ocasión de sus funciones y por el uso de arma”. Fue en el marco del legajo "Rebollo, Juan Martín s/Abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado".

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Martín Nuñez, en tanto que el imputado fue asistido por el defensor oficial Alejandro Giorgio.

Por tratarse la denuncia de un delito contra la integridad sexual, el juicio (que se efectuó en la sede de la Sección Concordia del Colegio de la Abogacía), se realizó a puertas cerradas.

Se trató del juicio por jurados número 163 efectuado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Cabe recordar que el imputado había tomado la drástica decisión de finalizar su vida el lunes 15 de junio, en la Alcaidía de Concordia. Estaba detenido a la espera de que la Justicia confirmara la pena impuesta a fines de mayo.