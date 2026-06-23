Un juez debe homologar el acuerdo de juicio abreviado por el cual el exfuncionario Caviglia será condenado

En los próximos días, la Justicia de Paraná definirá la situación procesal de Fernando Caviglia, exsecretario de Industria y Comercio Exterior de Entre Ríos de la gestión pasada.

El magistrado Santiago Brugo tiene bajo análisis la homologación de un acuerdo de juicio abreviado que propone una pena de un año de prisión de ejecución condicional, además del cumplimiento estricto de reglas de conducta que incluyen la prohibición de acercamiento a la víctima, se informó en la audiencia que presenció Ahora.

Según trascendió, una instancia previa de mediación penal resultó exitosa y facilitó el arribo a este consenso entre las partes.

Los hechos que originaron la causa ocurrieron la tarde del 18 de julio de 2023. Según la imputación, cerca de las 15:50, Caviglia circulaba en un Toyota Etios blanco por las inmediaciones de las calles Suipacha y Galioli, en el Barrio 1º de Julio. Allí, se hizo pasar por un chofer de la aplicación Uber, servicio que la víctima, identificada como FGL, había solicitado minutos antes a través de su teléfono celular.

Para concretar el engaño, Caviglia le preguntó a la joven si ella era de apellido “L” y si se dirigía a la calle Borruat. Ante la precisión de los datos, la mujer subió al vehículo confiando en que se trataba del transporte solicitado. Sin embargo, una vez iniciado el viaje, el conductor tomó desvíos hacia el oeste de la ciudad, desoyendo los reclamos de la pasajera.

De acuerdo con el relato fiscal, Caviglia mantuvo a la mujer dentro del automóvil contra su voluntad, manifestándole que la llevaría a su departamento en la zona del Parque Urquiza “para pasar un buen rato”.

La víctima permaneció retenida dentro del vehículo durante más de 50 minutos. La situación comenzó a destrabarse cuando la joven, en un acto de defensa, empezó a grabar la actitud del conductor con su celular y llamó a su pareja (DP), activando el altavoz para que el captor escuchara.

Ante esta reacción, Caviglia depuso su actitud y finalmente la trasladó hasta la zona de calle Rondeau y Raúl Borruat. Allí, la mujer logró descender y solicitó auxilio de inmediato a un funcionario policial que se encontraba en una garita de la Policía de Entre Ríos en las inmediaciones.

El acuerdo de juicio abreviado fue impulsado por la fiscal María Delia Carponi, contando con la defensa técnica de Caviglia a cargo del abogado Miguel Cullen. Por su parte, la representación de la víctima fue ejercida por la abogada querellante Corina Beisel.

Ahora, resta esperar la resolución del juez Brugo para determinar si el acuerdo cumple con los requisitos legales para ser homologado, lo que cerraría el capítulo penal para el exfuncionario provincial con una condena efectiva, aunque de ejecución condicional.