Causa Contratos: fijan fecha para resolver la remisión a juicio por el desfalco de 53 millones de dólares

En un avance decisivo para una de las investigaciones de corrupción más resonantes de la provincia, el Poder Judicial fijó la audiencia para dar a conocer la resolución sobre la remisión a juicio de la causa conocida como contratos truchos de la Legislatura. La cita judicial tendrá lugar el próximo miércoles 1° de julio, a las 9, en el salón de audiencias Nº 1 de los tribunales de Paraná ante la jueza de Garantías Nº 1, Marina Barbagelata.

Esta determinación llega un año después de que se iniciara formalmente la discusión sobre el requerimiento de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. Tras un proceso marcado por suspensiones y planteos defensivos que escalaron en la jerarquía judicial, la instancia de debate se reabrió en mayo de este año y entra ahora en su etapa conclusiva. La jueza Barbagelata ya había adelantado que la lectura de los fundamentos y las decisiones sobre los planteos de las partes se realizarían antes del inicio de la feria judicial de invierno.

Un desfalco millonario

La causa investiga una sofisticada estafa al Estado provincial calculada en unos 53 millones de dólares, ocurrida entre los años 2008 y 2018. Según la investigación fiscal, la maniobra consistía en la utilización de contratos truchos en ambas cámaras legislativas.

El esquema delictivo habría contado con la intervención de: funcionarios públicos y empleados de jerarquía de la Legislatura; dos estudios contables encargados de la ingeniería financiera; y ciudadanos externos dedicados a reclutar “prestanombres”, falsificar firmas y endosar cheques.

Se estima que la millonaria suma sustraída de las arcas públicas fue desviada hacia inversiones privadas, principalmente en los sectores inmobiliario y agropecuario.

Además de la resolución principal sobre el juicio oral, la justicia también fijó una nueva instancia para el tratamiento de las medidas cautelares. El jueves 2 de julio, también a las 9, se llevará a cabo una audiencia para tratar el pedido de levantamiento de restricciones patrimoniales solicitado por la defensa, específicamente por el abogado y exvocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Hugo González Elías. El letrado defiende a Jorge De Breuil.

Un año de discusión

Como se contó más arriba, la elevación a juicio comenzó ante la jueza de Garantías N°1 hace un año y casi dos meses. Pero al poco tiempo, la marcha volvió a frenarse por nuevos planteos defensivos. Se atravesó un impasse de varios meses entre 2025 y 2026, hasta que volvió a reactivarse.

Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Hugo González Elías, ambos representan a Jorge De Breuil. Miguel Cullen, por su parte, defiende a los imputados Gustavo Hernán Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

A mediados de abril de 2025, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

Volvieron a pedir la unificación de contratos uno y dos

El martes 16 de junio, los abogados Hawlena Gianotti y González Elías, ofrecieron evidencia que sirve a la defensa del imputado De Breuil y su esposa Alejandra Camissasa. Si bien la pareja de De Breuil no está acusada en el proceso, sobre ella pesa un levantamiento de secreto fiscal y patrimonial, y la inhibición general de bienes. Camissasa, como otras esposas y/o parejas de imputados, figura en un listado de personas vinculadas a la causa, sobre quieres se tomaron medidas judiciales. Los investigadores sospechan que parte del dinero sustraído a las arcas públicas por algunos imputados, fue colocado a nombre de sus parejas.

Desde Buenos Aires y mediante videoconferencia, el abogado reclamó la unificación de las causas contratos uno y contratos dos. Así lo vienen haciendo los abogados desde que se reanudó la discusión en mayo. Solicitan que se declare la nulidad de la remisión actual y se compacten las dos investigaciones en una.

La jueza Barbagelata rechazó el planteo, pero los defensores insisten con el pedido.