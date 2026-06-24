El Ministerio Público de la Defensa abordó temas de interés común con profesionales de la Psicología

El defensor general, Maximiliano Benítez, recibió este martes a las autoridades del Colegio Profesionales de la Psicología de Entre Ríos, con quienes abordó temáticas comunes a las incumbencias de ambas instituciones y con la finalidad de lograr articulaciones necesarias para optimizar el servicio de justicia.

En el encuentro estuvieron Lorena Calí, secretaria del Ministerio Público de la Defensa, y las defensoras civiles de la jurisdicción Paraná, Carolina Suárez Schumacher y Alejandra Ramírez. Por parte de la entidad profesional participaron el presidente, Octavio Filipuzzi, y Sabrina Aiello, coordinadora de la Comisión de Psicología Jurídico Forense e integrante del equipo técnico del MPD.

Uno de los temas tratados fue la complejidad que presentan algunos casos que tramitan en los fueros de Familia, vinculados principalmente al ejercicio de la responsabilidad parental, procesos de régimen de comunicación y cuidado personal, en los cuales se advierte un límite a las respuestas que se pueden brindar desde el Poder Judicial.

En ese marco, se evaluó la posibilidad de instrumentar alternativas, como la del Coordinador Parental, para lo cual ambas instituciones se comprometieron a profundizar al interior de sus organismos, en pos de articular un proyecto común.

Por otra parte, el MPD manifestó el interés de avanzar en el abordaje de la salud laboral y el cuidado integral de sus trabajadores y trabajadoras. En ese sentido, el Colegio se comprometió a evaluar instancias orientadas a promover espacios de acompañamiento, prevención y reflexión sobre las condiciones de trabajo, el bienestar psicosocial y las herramientas necesarias para fortalecer el desempeño cotidiano de quienes integran la institución.

Asimismo, se pusieron en común otros proyectos desde la entidad profesional que aún se encuentran en tratamiento.