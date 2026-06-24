Imputaron a Kueider por presunto lavado de dinero mediante la compra de departamentos en Paraguay

El ex senador Edgardo Kueider sumó un nuevo proceso judicial en Paraguay luego de que la Fiscalía de de ese país lo imputase por presunto lavado de dinero mediante la compra de departamentos y estacionamientos en Asunción, informaron fuentes del Ministerio Público y la prensa local. El ex legislador cumple prisión domiciliaria en el país vecino por intentar ingresar con más de 200 mil dólares en efectivo sin declarar.

Además de Kueider, también fueron imputados por el nuevo delito su secretaria, Iara Guinsel, que también cumple prisión domiciliaria en Paraguay porque viajaba en el auto con el ex legislador cuando intentó ingresar con las divisas, y dos ciudadanos paraguayos.

En un comunicado, la Fiscalía detalló que los fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez presentaron una "imputación contra dos ciudadanos argentinos y dos paraguayos -cuyas identidades no reveló- por presunto lavado de activos en el rubro inmobiliario", que fue admitida por un juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

El dinero, según el ente investigador, es "de origen presuntamente ilícito derivado de casos de corrupción pública" en Argentina.

La nueva imputación señala que los acusados presuntamente adquirieron seis departamentos y seis cocheras en un edificio de la capital paraguaya por un monto de 480.000 dólares, detalló este miércoles la Fiscalía.

El senador Kueider enfrenta dos procesos judiciales en Paraguay, donde permanece detenido en prisión domiciliaria desde fines de 2024. El senador Kueider enfrenta dos procesos judiciales en Paraguay, donde permanece detenido en prisión domiciliaria desde fines de 2024.

El Ministerio Público aseguró que entre octubre y noviembre de 2024 una empresa conformada por dos intermediarios paraguayos adquirió las mismas propiedades que los extranjeros intentaron comprar previamente en una operación que no se concretó después de que no pudieran respaldar el origen de los recursos ante una inmobiliaria.

La prensa indicó que la acusación fue contra Kueider y Guinsel, quienes permanecen bajo prisión domiciliaria desde diciembre de 2024 tras ser imputados por presunta tentativa de contrabando de divisas luego de haber sido detenidos ese mes cuando intentaron cruzar por el Puente de la Amistad, que une a la paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña de Foz de Iguazú, en una camioneta. Desde diciembre de 2025 se trasladaron a la ciudad de Luque.

En el vehículo fueron hallados 211.102 dólares, 646.000 guaraníes (unos 82,53 dólares entonces) y 3,9 millones de pesos argentinos (unos 3.852 dólares) sin declarar, según informó entonces el Ministerio Público.

Según la institución, la pareja habría ingresado a Paraguay "en reiteradas ocasiones bajo el estatus de turistas" e introdujo diversas divisas en efectivo "sin declararlas ante las autoridades de control".

Días después de la detención en Paraguay, la Cámara de Senadores expulsó a Kueider por inhabilidad moral.

En tanto, en Argentina el ex legislador enfrenta una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito y por su eventual vinculación con el cobro de sobornos en el Juzgado Federal de San Isidro, entre 2017 y 2019, cuando era director de la empresa estatal de electricidad de Entre Ríos, Enersa.

Con información de EFE