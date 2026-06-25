El Poder Ejecutivo formalizó a Juan Ignacio Lazzaneo como Defensor Público de Víctimas en Entre Ríos

A través de la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional formalizó la designación del doctor Juan Ignacio Lazzaneo en el cargo federal que tendrá competencia sobre todo el territorio provincial. La medida representa el paso final para la cobertura de una estructura judicial clave para la región.

A través del Decreto 537/2026, fechado el 24 de junio en la Ciudad de Buenos Aires y publicado este jueves, se dispuso de manera oficial la designación que restaba para consolidar el cargo en la jurisdicción. El articulado de la normativa determina textualmente:

“Nómbrase Defensor Público de Víctima con Asiento en la Provincia de Entre Ríos al doctor Juan Ignacio Lazzaneo (D.N.I. N° 31.017.816)”.

El proceso para este nombramiento ya había cumplido previamente con el paso político y legislativo fundamental, al contar con el acuerdo prestado por el Senado de la Nación tras la correspondiente evaluación de sus pliegos en la comisión parlamentaria.

A la noticia la publicó este jueves El Entre Ríos, e informó que el documento oficial lleva la rúbrica del Presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado por el Defensor General de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

La designación se encuadra legalmente bajo el uso de las facultades que otorga la Ley N° 27.149 (Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa) y el artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional.

De este modo, la provincia de Entre Ríos suma formalmente un actor institucional específico para la asistencia jurídica y la representación de las víctimas de delitos dentro del fuero federal.