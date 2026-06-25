Marra: “Si la justicia y los procesos penales fueran ágiles ni siquiera se necesitaría Ficha Limpia”

El empresario y activista promotor de Ficha Limpia, Gastón Ignacio Marra, llegó a Paraná para encabezar el conversatorio organizado por la ONG “Entre Ríos Sin Corrupción” y entregar un petitorio al gobierno provincial. En ese marco, dejó sus impresiones sobre el funcionamiento de la Justicia, la política y los discursos vacíos sobre la ética y la lucha contra la corrupción.

Sobre las expectativas de que el Senado nacional trate el proyecto de Ficha Limpia antes de fin de año, en declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Marra dijo que “había comenzado con mucho optimismo, pensé que apenas comenzaron las sesiones ordinarias y a raíz de lo que había pasado el año anterior, que había faltado solo un voto, pensé que ya en marzo o abril el oficialismo –que son los que presiden las comisiones- iba a volver a intentarlo con toda la fuerza. Nosotros desde la sociedad civil comenzamos una campaña y logramos que 10 diputados y senadores nacionales presentaran proyectos, y después se presentó el proyecto de reforma electoral que incluía dentro de uno de sus capítulos, lo de Ficha Limpia, que y para mí era riesgoso y contraproducente, y el tiempo después me terminó dando la razón, porque la realidad es que hay una parte de la clase política que tiene más interés en otro tipo de proyectos que están dentro de esta reforma electoral y no en Ficha Limpia”.

“Me remito a los hechos yo todas las semanas espero que la semana siguiente se incorpore en la agenda, pero tanto en Diputados como en Senadores se posterga y no sucede y esta película la vi tantas veces en estos 8 años que estoy, tanto en las provincias como a nivel nacional. En general hay mucho de discurso, mucho discurso, en años electorales aún más”, lamentó.

En ese marco, planteó que “están los políticos que se comprometen y después la luchan; están los políticos que se comprometen y después no hacen nada, o a lo sumo presentan un proyecto de ley esperando el momento que adquiera notoriedad el tema, pero lo más preocupante son los políticos que nos miran a la cara a la sociedad, nos dicen que quieren ficha limpia y después por detrás hacen lo posible e imposible para que no se trate y no avance. Y también están los políticos que históricamente se oponen al proyecto como ha pasado desde el 2016 cuando (Silvia) Lospennato presentó el primer proyecto”.

“Yo soy un ciudadano común que estoy impulsando esta iniciativa desde hace 8 años dejando lo mejor mío y acompañado de muchos otros ciudadanos, y creo que cuando uno se involucra con esto de Ficha Limpia, tiene que estar preparado para poder tener que ser coherente a lo largo del tiempo. En estos días hemos visto a dirigentes que impulsan Ficha Limpia o que han levantado la bandera de Ficha Limpia, después ante una mínima situación, le cuestionan cómo puede ser promotor de Ficha Limpia y después no acompañar al proyecto. Por ejemplo, escuchar a una dirigente de la izquierda como Miriam Bregman que, con una caradurez impresionante siempre se opuso a Ficha Limpia y nunca dio quórum y cuando había quórum votaba en contra, y ayer en una sesión de recinto cuestionaba a algunos diputados porque no habían dado quórum. Ella habla en su discurso de Ficha Limpia cuando históricamente los votos que faltaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación fueron de la izquierda. Pero bueno, ellos son coherentes, siempre dijeron que se oponían a Ficha Limpia y después votaron en consecuencia, pero yo siento que cada vez nos quedamos con menos referentes en la política como aliados para lucharla; desde que se fue Silvia Lospennato del Congreso Nacional que era una de las grandes luchadoras, cada vez son menos los referentes”, analizó.

Asimismo, sostuvo que “esto es todo parte de un cambio cultural y yo creo que Ficha Limpia, más allá de no ser ley nacional, ha servido para constantemente poner en agenda el tema de la lucha contra la corrupción. Tampoco es que hay muchas personas que llegan con una condena confirmada por corrupción en Argentina, los procesos tardan 14 años o más; entonces, no creamos si alguien dice con Ficha Limpia se va a mejorar el país de un día para otro. Ni siquiera se va a mejorar el país, Ficha Limpia no es la solución. Faltan medidas preventivas, tiene que ser parte de todo un programa integral, pero creo que ayuda”.

Como ejemplo, mencionó “el caso de José Luis Espert, que, sin siquiera tener condena, lo inhabilitaron desde la opinión pública. Cuando se conoció el caso de una causa judicial donde ni siquiera estaba procesado, ya la opinión pública hizo tal fuerza que lo terminaron bajando de la candidatura, y también el caso de la senadora de Río Negro, Villaverde que para el Senado no pudo asumir. Entonces si existiese Ficha Limpia, que exige que al menos exista una condena, todas estas personas desde lo concreto tienen la ficha limpia; una persona que está procesada o que está condenada en primera instancia por corrupción tiene la ficha limpia, desde lo técnico”.

Respecto del proyecto de ley de ética pública que promueve el gobernador Rogelio Frigerio, valoró que “lo bueno e interesante que tiene es que pone en un plano de igualdad a los habitantes, porque toma tres estatutos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y para cargos públicos provinciales, y las personas ya por estar involucradas en una causa le impiden ingresar al Poder Legislativo, al Judicial, o a un cargo público provincial. En algunos casos, incluso estando procesado. Y eso ya existía en Entre Ríos, pero ahora la ley de ética pública lo incluye también, ya no solamente para los cargos electivos en el artículo 24 de este proyecto de ley, que es para la Ficha Limpia, sino también pone como más laxos los controles para los empleados, que ahora van a tener un doble conforme como impedimento para poder ingresar en el Estado”.

Consultado por el funcionamiento de la Justicia, especialmente federal, aseveró que “con la implementación del Código Procesal Penal Federal, se va a mejorar; en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, la idea justamente es mejorar, acortar los plazos; el Consejo de la Magistratura no cumple –a mi entender- su función; se ha intentado mejorar para que la política no tenga tanto peso en ese órgano y la propuesta de la Corte Suprema en cuanto a su selección; son procesos”.

“La persona cuando tiene una condena y queda firme, ya está inhabilitada por la vía penal, nada que ver con lo electoral que es a lo que refiere Ficha Limpia. Pero ya el artículo 2 del Código Penal de la Nación, como el 19 cuando habla de las inhabilitaciones absolutas, son claros: quedan inhabilitados para poder ejercer los derechos políticos. El tema es ¿cuánto tiempo pasa para que una condena quede firme? Si es que llega, porque hubo casos donde las personas fallecieron, sin siquiera llegar a una condena firme. Entonces, si la justicia y los procesos penales fueran ágiles ni siquiera se necesitaría Ficha Limpia, porque ya con la condena firme se aplica el artículo del Código Penal, que es la inhabilitación absoluta y por el tiempo que dura la condena, la persona no puede ejercer ese derecho a votar o ser votado”, explicitó.

Específicamente sobre el proyecto de Ficha Limpia, Marra especificó que “el corazón son los delitos contra la administración pública del Código Penal”. “Para aplicarlo al proyecto de Entre Ríos, en el artículo 3 te ponen todos los principios y el mandato ético; y yendo un poquito más arriba, en la Constitución provincial están claramente identificados todos estos principios éticos y el proyecto de ley lo reglamenta, lo incorpora en el artículo 3, y determina bien claro todos los principios éticos”, agregó.

“El corazón de Ficha Limpia es corrupción porque tenemos el mandato del artículo 36 de la Constitución que lo considera un atentado al sistema democrático. Pero nosotros lo que peticionamos y lo que le vamos a entregar hoy a las 18 horas que está prevista una reunión con la vicegobernadora, Alicia Aluani, y con el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, es sí o sí corrupción, pero después hay otro tipo de delitos dolosos graves y que están en el proyecto de ética pública que presentó el gobernador, delitos contra la integridad sexual, delitos contra el orden económico y financiero, lavado de dinero, delitos contra las personas, todos los delitos graves con penas de 3 años o más están incluidos”, concluyó.