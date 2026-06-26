Condenado por trata huyó tras escuchar la sentencia por Zoom y es buscado por Interpol

Un hombre condenado a 10 años de prisión efectiva por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual permanece prófugo desde que conoció la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay.

Se trata de Rubén Alberto “Petro” Cabra, de 43 años, sobre quien ya pesa una orden de captura nacional e internacional con alerta roja de Interpol.

El veredicto fue dictado el pasado 16 de junio y comunicado durante una audiencia virtual realizada mediante la plataforma Zoom, de la que el imputado participó desde Chaco. Días después, cuando Gendarmería intentó localizarlo para notificarlo formalmente, ya no se encontraba en ninguno de los domicilios vinculados a él.

El operativo se llevó adelante el 20 de junio en la ciudad chaqueña de Villa Ángela. En una de las viviendas, la madre del condenado manifestó no tener contacto con él desde hacía semanas. En otro domicilio, su pareja brindó una respuesta similar. Finalmente, en una tercera propiedad, recientemente ocupada por una cuñada de Cabra, los efectivos constataron que el hombre había retirado todas sus pertenencias pocos días antes, en coincidencia con la fecha en que fue condenado.

Ante esa situación, el juez de Cámara, Sebastián Gallino, lo declaró en rebeldía mediante la resolución Nº 29/2026 y ordenó su captura a nivel nacional e internacional, con la correspondiente alerta roja de Interpol.

De Chaco a prostíbulo uruguayense

Durante el juicio, quedó acreditado que los hechos investigados comenzaron en 2006, cuando una adolescente de 17 años fue captada en Chaco mediante falsas promesas de trabajo y trasladada a la costa del Uruguay, consignó La Calle.

Según se probó durante el debate oral, la joven fue llevada a un cabaret de La Histórica, donde permaneció privada de su libertad y fue sometida a explotación sexual. En una oportunidad logró escapar y regresar a su provincia, aunque posteriormente fue localizada y trasladada nuevamente a Entre Ríos, donde continuó siendo explotada.

La denuncia pudo concretarse recién en 2019 a través de la línea telefónica 145, especializada en la recepción de denuncias por trata de personas. La investigación fue impulsada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay.

El responsable del establecimiento donde ocurrieron los hechos falleció durante la etapa de instrucción de la causa, por lo que Cabra -sobrino y socio de éste- llegó al juicio como único acusado.

Indemnización para la víctima

Además de la pena de prisión efectiva, el tribunal dispuso que Cabra deberá abonar una reparación económica de 65.292.000 pesos a la víctima. La sentencia también ordenó el decomiso del inmueble utilizado para la explotación sexual y el embargo de una motocicleta.

Mientras continúa la búsqueda del condenado, la ejecución efectiva de la pena quedó pendiente hasta que sea localizado y detenido.