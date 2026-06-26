Familias cuestionan a la Justicia por la demora para definir el caso Ruiz Orrico: “Lo queremos preso”

Las familias de las víctimas del choque fatal ocurrido en la Ruta Provincial 39 volvieron a cuestionar la demora de la Justicia para resolver la causa contra Juan Ruiz Orrico. Tras las aclaraciones difundidas por la Cámara de Casación Penal de Concordia sobre el estado del expediente, la madre de Brian y Lucas Izaguirre expresó su dolor y reclamó una respuesta definitiva.

“Escuchar que se habla de la ‘complejidad’ de esta causa resulta muy difícil para quienes perdimos a nuestros hijos. Para una madre, la verdadera complejidad no está en el expediente, sino en aprender a vivir con una ausencia que nunca debió existir”, expresó Lorena Dubini en una carta abierta en sus redes sociales.

Las declaraciones surgieron luego de que el Poder Judicial emitiera un comunicado para explicar el estado del trámite de la causa y responder a cuestionamientos sobre la actuación de los jueces que había hecho el abogado querellante Mario Arcusin. En ese texto la Cámara señaló que el expediente se encuentra en análisis. “Tras las deliberaciones del Tribunal —las cuales demandaron un tiempo considerable debido a la complejidad del caso—, el expediente fue puesto a despacho”, indicaron y adelantaron que los plazos para la resolución de los camaristas correrían hasta fines de julio.

Sin embargo, la madre de dos de las cuatro víctimas fatales sostuvo que esa explicación resulta difícil de comprender para las familias. “Se dice que hace falta más tiempo para resolver debido a la complejidad del caso. Sin embargo, existe una sentencia, hubo un juicio, se produjeron pruebas y un tribunal declaró culpable a Juan Ruiz Orrico. Desde nuestro lugar, cuesta entender qué es lo que sigue demorando una decisión que para las familias significa poder empezar a sentir que la Justicia realmente llega”, manifestó.

La mujer remarcó además que el paso del tiempo profundiza el sufrimiento de los familiares de las víctimas. “Cada día de espera prolonga nuestro dolor. Mientras nosotros seguimos visitando un cementerio, quien fue condenado continúa esperando una resolución definitiva. Esa realidad duele y genera impotencia”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el reclamo no apunta a obtener un trato diferencial, sino a que el proceso avance con mayor rapidez. “No pedimos privilegios ni un trato diferente. Solo pedimos que la Justicia actúe con la celeridad que merece una causa en la que cuatro jóvenes perdieron la vida y cuatro familias quedaron destruidas para siempre”, expresó.

Finalmente, cuestionó el mensaje que transmiten las demoras judiciales para quienes esperan una respuesta. “La demora también comunica. Y cuando las respuestas tardan demasiado, las víctimas sienten que su sufrimiento queda en un segundo plano”, señaló.

Y concluyó: “Seguiremos esperando la decisión de los jueces, pero también seguiremos alzando la voz para recordar que detrás de cada expediente hay vidas que ya no están y familias que merecen una respuesta oportuna y justa”.

La causa tiene su origen en el choque ocurrido el 20 de junio de 2024 sobre la Ruta Provincial 39, en el que murieron Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi. En marzo de este año, Ruiz Orrico fue condenado en primera instancia por el hecho, aunque la sentencia fue apelada y aún espera una resolución de la Cámara de Casación.

El caso

El 20 de junio de 2024 por la madrugada, Orrico, por ese entonces director de Puertos de Entre Ríos, marchaba por la ruta provincial 39 a bordo de un Volkswagen Passat que pertenecía al Gobierno provincial. Volvía alcoholizado de una fiesta. Las pericias mostraron que tenía 1,52 gr. de alcohol en sangre.

Se cruzó de carril, impactó de lleno con el Corsa que circulaba en sentido contrario donde viajaban los cuatro jóvenes rumbo al frigorífico Fadel, en Pronunciamiento, donde todos trabajaban a cumplir su turno. Además de los hermanos Izaguirre murieron en el acto Axel Rossi y Leonardo Almada.

Por la contundencia del impacto, el vehículo en el que transitaban los trabajadores retrocedió casi 20 metros. La velocidad del Passat no pudo ser establecida debido a que se rompió la computadora de abordo que registra esos datos. Pero el velocímetro había quedado clavado en 150 km/h.